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Bakan Kurum, depremde en çok ihbar gelen ilçeleri açıkladı: 'Hasar ihbarlarının yüzde 80’i Avrupa Yakası’ndan geldi'
Bakan Kurum, depremde en çok ihbar gelen ilçeleri açıkladı: 'Hasar ihbarlarının yüzde 80’i Avrupa Yakası’ndan geldi'
Sputnik Türkiye
Bakan Murat Kurum, İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, büyük depreme hazırlık çalışmalarını... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
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avrupa yakası
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tv100'de İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 'Bu deprem ne habercidir ne de kesin bir sonuçtur'İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 6.2’lik depremin ardından kamuoyunda "büyük depremin habercisi mi?" sorusu gündeme gelirken, Bakan Kurum bilim insanlarının bu konuda ikiye ayrıldığını belirtti. ABD kaynaklı verilere göre bu tür depremlerin büyük bir depremin habercisi olma ihtimali yüzde 5 civarında. Kurum, “Ne bu depremi kesin bir habercidir diye nitelendirebiliriz ne de böyle bir şey olmayacak diyebiliriz” ifadelerini kullandı.Depremin 13 saniye sürmesinin ve ivmesinin düşük olmasının ciddi yıkımı engellediğini belirten Kurum, bu sürenin uzaması halinde aynı büyüklükteki depremlerin büyük hasara yol açabileceğine dikkat çekti.Hasar tespit raporları açıklandıDepremin ardından gelen 6 bin 539 ihbarın değerlendirilmesiyle 1473 binanın hasarsız, 101 binanın ise az hasarlı olduğu tespit edildi. Hasar ihbarlarının yüzde 80’i Avrupa Yakası’ndan gelirken en fazla bildirim Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar ve Küçükçekmece’den yapıldı.İstanbul’daki yapı stokuna ilişkin önemli veriler paylaşan Kurum, toplam 8 milyon bağımsız bölümün %60’ının yeni yönetmeliklere uygun yapıldığını açıkladı. Ancak hala 1.5 milyon riskli bağımsız bölüm bulunduğunu ve bunların 600 bininin acil dönüşmesi gerektiğini vurguladı.6.2’lik depremde hasar gören ve az hasarlı olarak tespit edilen yapılar için vatandaşların 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil olabileceklerini belirten Kurum, başvuruların ALO 181 üzerinden alınabileceğini söyledi.'Toplanma alanları ve afet planları hazır'Kurum, İstanbul’da kişi başına 3.9 metrekare toplanma alanı düşecek şekilde 5 bin 500 toplanma alanı belirlendiğini ve Atatürk Havalimanı'nın da afet durumunda kullanılmak üzere hazırlandığını açıkladı. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu’nun afet anında ulaşım için kullanılacak şekilde tasarlandığını, baz istasyonları ve iletişim altyapısının da güçlendirildiğini vurguladı.'Sosyal Konut Kampanyası'Kurum, TOKİ öncülüğünde bugüne kadar 1.5 milyon konut inşa edildiğini hatırlatarak, yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacağını duyurdu. Şu anda İstanbul’da 44 bin konutun inşasının sürdüğünü söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/prof-dr-ahmet-ercan-depremler-istanbul-koluna-sicradi-tetikte-olmaliyiz-1095696267.html
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murat kurum, avrupa yakası, i̇stanbul, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, alo 181, toki̇, atatürk havalimanı
murat kurum, avrupa yakası, i̇stanbul, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, alo 181, toki̇, atatürk havalimanı

Bakan Kurum, depremde en çok ihbar gelen ilçeleri açıkladı: 'Hasar ihbarlarının yüzde 80’i Avrupa Yakası’ndan geldi'

22:54 25.04.2025
© AA / Ahmet OkatalıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© AA / Ahmet Okatalı
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Bakan Murat Kurum, İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, büyük depreme hazırlık çalışmalarını, riskli yapıları ve sosyal konut projelerini aktardı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tv100'de İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Bu deprem ne habercidir ne de kesin bir sonuçtur'

İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 6.2’lik depremin ardından kamuoyunda "büyük depremin habercisi mi?" sorusu gündeme gelirken, Bakan Kurum bilim insanlarının bu konuda ikiye ayrıldığını belirtti. ABD kaynaklı verilere göre bu tür depremlerin büyük bir depremin habercisi olma ihtimali yüzde 5 civarında. Kurum, “Ne bu depremi kesin bir habercidir diye nitelendirebiliriz ne de böyle bir şey olmayacak diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Depremin 13 saniye sürmesinin ve ivmesinin düşük olmasının ciddi yıkımı engellediğini belirten Kurum, bu sürenin uzaması halinde aynı büyüklükteki depremlerin büyük hasara yol açabileceğine dikkat çekti.

Hasar tespit raporları açıklandı

Depremin ardından gelen 6 bin 539 ihbarın değerlendirilmesiyle 1473 binanın hasarsız, 101 binanın ise az hasarlı olduğu tespit edildi. Hasar ihbarlarının yüzde 80’i Avrupa Yakası’ndan gelirken en fazla bildirim Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar ve Küçükçekmece’den yapıldı.
İstanbul’daki yapı stokuna ilişkin önemli veriler paylaşan Kurum, toplam 8 milyon bağımsız bölümün %60’ının yeni yönetmeliklere uygun yapıldığını açıkladı. Ancak hala 1.5 milyon riskli bağımsız bölüm bulunduğunu ve bunların 600 bininin acil dönüşmesi gerektiğini vurguladı.
6.2’lik depremde hasar gören ve az hasarlı olarak tespit edilen yapılar için vatandaşların 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil olabileceklerini belirten Kurum, başvuruların ALO 181 üzerinden alınabileceğini söyledi.

'Toplanma alanları ve afet planları hazır'

Kurum, İstanbul’da kişi başına 3.9 metrekare toplanma alanı düşecek şekilde 5 bin 500 toplanma alanı belirlendiğini ve Atatürk Havalimanı'nın da afet durumunda kullanılmak üzere hazırlandığını açıkladı. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu’nun afet anında ulaşım için kullanılacak şekilde tasarlandığını, baz istasyonları ve iletişim altyapısının da güçlendirildiğini vurguladı.

'Sosyal Konut Kampanyası'

Kurum, TOKİ öncülüğünde bugüne kadar 1.5 milyon konut inşa edildiğini hatırlatarak, yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacağını duyurdu. Şu anda İstanbul’da 44 bin konutun inşasının sürdüğünü söyledi.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
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Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremler İstanbul koluna sıçradı, tetikte olmalıyız
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