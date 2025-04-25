https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/istanbulda-43-buyuklugunde-deprem-1095695413.html
İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde deprem
İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
İstanbul’da akşam saatlerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T20:43+0300
2025-04-25T20:43+0300
2025-04-25T20:47+0300
son depremler
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
marmara depremi
marmara denizi
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AFAD, İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin merkez üssünün İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine yaklaşık 17.8 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul’un birçok ilçesinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/marmaradaki-depremin-ardindan-gozler-gokyuzunde-gunes-tutulmasi-ne-zaman-olacak-depremle-bir-1095685316.html
marmara denizi
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), marmara depremi, marmara denizi, marmara bölgesi
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), marmara depremi, marmara denizi, marmara bölgesi
İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde deprem
20:43 25.04.2025 (güncellendi: 20:47 25.04.2025)
İstanbul’da akşam saatlerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
AFAD, İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin merkez üssünün İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine yaklaşık 17.8 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul’un birçok ilçesinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.