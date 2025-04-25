https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/istanbulda-43-buyuklugunde-deprem-1095695413.html

İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde deprem

İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

İstanbul’da akşam saatlerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T20:43+0300

2025-04-25T20:43+0300

2025-04-25T20:47+0300

son depremler

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

marmara depremi

marmara denizi

marmara bölgesi

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AFAD, İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin merkez üssünün İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine yaklaşık 17.8 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul’un birçok ilçesinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/marmaradaki-depremin-ardindan-gozler-gokyuzunde-gunes-tutulmasi-ne-zaman-olacak-depremle-bir-1095685316.html

marmara denizi

marmara bölgesi

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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), marmara depremi, marmara denizi, marmara bölgesi