https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/papa-francisin-serveti-ortaya-cikti-mal-varligi-tartisma-yaratti-1095694028.html
Papa Francis’in serveti ortaya çıktı: Mal varlığı tartışma yarattı
Papa Francis’in serveti ortaya çıktı: Mal varlığı tartışma yarattı
Sputnik Türkiye
Papa Francis’in ölümünün ardından kişisel serveti gündeme geldi. Görev maaşını reddeden ve mütevazı bir yaşam süren Papa'nın servetinin 20 milyon dolar olduğu... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T18:51+0300
2025-04-25T18:51+0300
2025-04-25T18:51+0300
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servet vergisi
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vatikan bankası
vatikan devlet sekreterliği
vatikan gizli arşivleri
vatikan basın ofisi
vatikan radyosu
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Papa Francis’in ölümünün ardından servetiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.2013’te göreve gelen Papa, Vatikan’ın milyarlarca dolarlık varlığına rağmen mütevazı bir yaşam sürmeyi tercih etti. Kendi maaşını reddeden Papa Francis, bu parayı hayır işlerine ve fonlara aktardı. ABD kaynaklı bir dergiye göre kişisel serveti yaklaşık 20 milyon dolar olarak tahmin edilirken, bazı kaynaklar bu rakamın yalnızca 125 dolar olduğunu savundu.Arjantinli Papa Francis, geleneksel papalık sarayı yerine Vatikan’daki mütevazı Casa Santa Marta’da yaşamayı seçmişti. Vatikan’ın dünya genelinde 5 binden fazla mülkü bulunduğu bilinirken nakit kaynağının 10 ila 15 milyar ABD doları arasında olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/papa-francisi-50-bin-kisi-ziyaret-etti-cenazeyle-selfie-cekenler-tepki-cekti-1095666798.html
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papa francis, servet, servet vergisi, vatikan, vatikan bankası, vatikan devlet sekreterliği, vatikan gizli arşivleri, vatikan basın ofisi, vatikan radyosu, vatikan
papa francis, servet, servet vergisi, vatikan, vatikan bankası, vatikan devlet sekreterliği, vatikan gizli arşivleri, vatikan basın ofisi, vatikan radyosu, vatikan
Papa Francis’in serveti ortaya çıktı: Mal varlığı tartışma yarattı
Papa Francis’in ölümünün ardından kişisel serveti gündeme geldi. Görev maaşını reddeden ve mütevazı bir yaşam süren Papa'nın servetinin 20 milyon dolar olduğu iddia edilirken, bazı kaynaklar bu rakamın yalnızca 125 dolar olduğunu öne sürdü. Arjantinli Papa, geleneksel saray yerine Vatikan konukevinde yaşamayı tercih etmişti.
Papa Francis’in ölümünün ardından servetiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.
2013’te göreve gelen Papa, Vatikan’ın milyarlarca dolarlık varlığına rağmen mütevazı bir yaşam sürmeyi tercih etti. Kendi maaşını reddeden Papa Francis, bu parayı hayır işlerine ve fonlara aktardı. ABD kaynaklı bir dergiye göre kişisel serveti yaklaşık 20 milyon dolar olarak tahmin edilirken, bazı kaynaklar bu rakamın yalnızca 125 dolar olduğunu savundu.
Arjantinli Papa Francis, geleneksel papalık sarayı yerine Vatikan’daki mütevazı Casa Santa Marta’da yaşamayı seçmişti. Vatikan’ın dünya genelinde 5 binden fazla mülkü bulunduğu bilinirken nakit kaynağının 10 ila 15 milyar ABD doları arasında olduğu ifade edildi.