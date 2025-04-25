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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/ingiltere-ukraynaya-asker-gondermeyi-muhtemelen-reddedecek-1095671436.html
‘İngiltere Ukrayna'ya asker göndermeyi muhtemelen reddedecek’
‘İngiltere Ukrayna'ya asker göndermeyi muhtemelen reddedecek’
Sputnik Türkiye
İngiltere’nin, riskler çok yüksek olduğu için Ukrayna'ya asker göndermeyi muhtemelen reddedeceği belirtildi. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T07:31+0300
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Times gazetesi, İngiliz kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “İngiltere'nin Ukrayna'yı savunmak üzere binlerce asker gönderme planından, risklerin çok yüksek olduğu düşüncesiyle vazgeçmesi muhtemel” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya asker göndermek isteyen ülkelerin müzakerelerine katılan bir kaynak, gazeteye yaptığı açıklamada, İngiltere’nin böyle bir görev için yeterli güce sahip olmadığını belirterek, “Birleşik Krallık her zaman böyle düşünmüştür. Daha sert bir yaklaşım isteyen Fransa'ydı” dedi.Öte yandan İngiltere'nin, binlerce askeri personel göndermek yerine Ukrayna ordusunu yeniden inşa etmeye ve silahlandırmaya odaklanacağı vurgulandı.Macron 'göndeririz' demiştiFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 27 Mart'ta Paris'te düzenlenen İstekliler Koalisyonu Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, koalisyonun bazı temsilcilerinin Ukrayna'ya caydırıcı bir güç göndermeyi planladığını söylemişti. Fransız liderin de vurguladığı üzere, bu caydırma gücü Ukrayna birliklerinin yerini almayacak ve barış gücü olmayacak. Amacı Rusya'yı caydırmak olacak olan birliğin, Ukraynalılarla birlikte önceden belirlenmiş stratejik yerlerde konuşlandırılacağını belirten Macron, girişimin herkes tarafından kabul görmediğini ancak uygulanması için buna ihtiyaç da olmadığını kaydetmişti.Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yabancı barış gücü konuşlandırılması konusunda uzlaşma ihtimali görmediğini vurgulamıştı. Bakanın belirttiği üzere, Ukrayna’da yabancı bir birliğin konuşlandırılması halinde, Batılı ülkeler barışçıl çözümün şartları üzerinde anlaşmak istemeyecek, çünkü bu birlik sahada gerçekler yaratacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/ulkenin-ana-meydaninda-zafer-gunu-kutlamalarini-yasaklayan-moldova-yonetimi-alternatif-sunmayi-1095671044.html
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i̇ngiltere, ukrayna, rusya, ukrayna ordusu, fransa, emmanuel macron, birleşik krallık

‘İngiltere Ukrayna'ya asker göndermeyi muhtemelen reddedecek’

07:31 25.04.2025 (güncellendi: 07:50 25.04.2025)
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İngiltere’nin, riskler çok yüksek olduğu için Ukrayna'ya asker göndermeyi muhtemelen reddedeceği belirtildi.
Times gazetesi, İngiliz kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “İngiltere'nin Ukrayna'yı savunmak üzere binlerce asker gönderme planından, risklerin çok yüksek olduğu düşüncesiyle vazgeçmesi muhtemel” ifadesini kullandı.
Ukrayna’ya asker göndermek isteyen ülkelerin müzakerelerine katılan bir kaynak, gazeteye yaptığı açıklamada, İngiltere’nin böyle bir görev için yeterli güce sahip olmadığını belirterek, “Birleşik Krallık her zaman böyle düşünmüştür. Daha sert bir yaklaşım isteyen Fransa'ydı” dedi.
Öte yandan İngiltere'nin, binlerce askeri personel göndermek yerine Ukrayna ordusunu yeniden inşa etmeye ve silahlandırmaya odaklanacağı vurgulandı.

Macron 'göndeririz' demişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 27 Mart'ta Paris'te düzenlenen İstekliler Koalisyonu Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, koalisyonun bazı temsilcilerinin Ukrayna'ya caydırıcı bir güç göndermeyi planladığını söylemişti. Fransız liderin de vurguladığı üzere, bu caydırma gücü Ukrayna birliklerinin yerini almayacak ve barış gücü olmayacak. Amacı Rusya'yı caydırmak olacak olan birliğin, Ukraynalılarla birlikte önceden belirlenmiş stratejik yerlerde konuşlandırılacağını belirten Macron, girişimin herkes tarafından kabul görmediğini ancak uygulanması için buna ihtiyaç da olmadığını kaydetmişti.
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yabancı barış gücü konuşlandırılması konusunda uzlaşma ihtimali görmediğini vurgulamıştı. Bakanın belirttiği üzere, Ukrayna’da yabancı bir birliğin konuşlandırılması halinde, Batılı ülkeler barışçıl çözümün şartları üzerinde anlaşmak istemeyecek, çünkü bu birlik sahada gerçekler yaratacak.
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