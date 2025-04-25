https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/ingiltere-ukraynaya-asker-gondermeyi-muhtemelen-reddedecek-1095671436.html

‘İngiltere Ukrayna'ya asker göndermeyi muhtemelen reddedecek’

‘İngiltere Ukrayna'ya asker göndermeyi muhtemelen reddedecek’

Sputnik Türkiye

İngiltere’nin, riskler çok yüksek olduğu için Ukrayna'ya asker göndermeyi muhtemelen reddedeceği belirtildi. 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T07:31+0300

2025-04-25T07:31+0300

2025-04-25T07:50+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna ordusu

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emmanuel macron

birleşik krallık

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Times gazetesi, İngiliz kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “İngiltere'nin Ukrayna'yı savunmak üzere binlerce asker gönderme planından, risklerin çok yüksek olduğu düşüncesiyle vazgeçmesi muhtemel” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya asker göndermek isteyen ülkelerin müzakerelerine katılan bir kaynak, gazeteye yaptığı açıklamada, İngiltere’nin böyle bir görev için yeterli güce sahip olmadığını belirterek, “Birleşik Krallık her zaman böyle düşünmüştür. Daha sert bir yaklaşım isteyen Fransa'ydı” dedi.Öte yandan İngiltere'nin, binlerce askeri personel göndermek yerine Ukrayna ordusunu yeniden inşa etmeye ve silahlandırmaya odaklanacağı vurgulandı.Macron 'göndeririz' demiştiFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 27 Mart'ta Paris'te düzenlenen İstekliler Koalisyonu Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, koalisyonun bazı temsilcilerinin Ukrayna'ya caydırıcı bir güç göndermeyi planladığını söylemişti. Fransız liderin de vurguladığı üzere, bu caydırma gücü Ukrayna birliklerinin yerini almayacak ve barış gücü olmayacak. Amacı Rusya'yı caydırmak olacak olan birliğin, Ukraynalılarla birlikte önceden belirlenmiş stratejik yerlerde konuşlandırılacağını belirten Macron, girişimin herkes tarafından kabul görmediğini ancak uygulanması için buna ihtiyaç da olmadığını kaydetmişti.Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yabancı barış gücü konuşlandırılması konusunda uzlaşma ihtimali görmediğini vurgulamıştı. Bakanın belirttiği üzere, Ukrayna’da yabancı bir birliğin konuşlandırılması halinde, Batılı ülkeler barışçıl çözümün şartları üzerinde anlaşmak istemeyecek, çünkü bu birlik sahada gerçekler yaratacak.

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