https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/kirimin-rus-topragi-olarak-taninmasi-natonun-dagilmasina-yol-acabilir-1095674232.html

'Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması, NATO'nun dağılmasına yol açabilir'

'Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması, NATO'nun dağılmasına yol açabilir'

Sputnik Türkiye

Trump'ın Kırım'ın tanınmasıyla ilgili Kiev'e sunduğu teklifin ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerde yol açması muhtemel gedikler Batı basınında ele alınmaya... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T10:31+0300

2025-04-25T10:31+0300

2025-04-25T10:31+0300

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Almanya'da yayınlanan Berliner Zeitung gazetesi, Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınmasının NATO'da ABD ile AB ülkeleri arasında bir bölünmeyi beraberinde getirebileceğini yazdı.Berliner Zeitung'da yer verilen analiz haberde, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'dan olası bir anlaşma kapsamında Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımasını talep etmesinin NATO'da yol açabileceği durum değerlendirildi.ABD ile Avrupa arasındaki gerilimin Ukrayna'nın Kırım'ı kaybettiğinin tanınması da dahil ABD'nin sunduğu çözüm önerileri nedeniyle en üst seviyeye çıktığını kaydeden gazete, "Washington'un tutumu, Kırım konusunun daha önce NATO'nun 'kırmızı çizgisi' olarak görüldüğü Brüksel, Berlin, Londra ve Paris'te kafa karışıklığına yol açıyor" dendi.Berliner Zeitung, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'yı destekleme ya da ABD'yle sadık ilişkileri koruma konusunda ikilemde kaldığına dikkat çekerek "AB ülkelerinin Kırım'ı resmen tanıması artık neredeyse imkansız ve ABD olmadan Avrupa'nın gerekli yardımı sağlaması mümkün değil" ifadelerini kullandı.ABD ile Avrupa arasındaki ihtilafların Transatlantik ilişkileri olumsuz etkileyebileceği uyarısında da bulunan gazete, "NATO, Haziran ayındaki zirvede Ukrayna konusunda açık bir tartışmanın arenası haline gelebilecek önemli bir sınavla karşı karşıya" diye ekledi.Daha önce Wall Street Journal, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin Kiev’den Ukrayna krizinin çözümü için tavizler vermesini beklediğini; bunlar arasında NATO’ya üyelikten vazgeçmenin de bulunduğunu ve Washington’un Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu tanımaya hazır olduğunu yazmıştı. Ayrıca ABD’nin, Zaporojye Nükleer Santrali’nin kontrolünün de ABD’ye devredilmesini teklif ettiği ileri sürülmüştü.Kırım, 11 yıl önce Rusya'ya yeniden bağlandıKırım Cumhuriyeti, Ukrayna'daki darbenin ardından Mart 2014'te yapılan referandumla Rusya'ya bağlı bir bölge haline gelmiş, bölgedeki seçmenlerin yüzde 96.77'si ve Sivastopol 'daki seçmenlerin yüzde 95.6'sı Rusya'nın bir parçası olmak istediklerini belirtmişti.Ukrayna Kırım'ı hala geçici olarak işgal edilmiş toprakları olarak görürken, birçok Batılı ülke bu konuda Kiev 'i destekliyor.Rus yönetimi ise Kırım halkının uluslararası hukuka ve BM Şartı'na tamamen uygun olarak demokratik bir şekilde Rusya ile yeniden birleşme lehinde oy kullandığını defalarca ifade ederken, tartışmalara yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım meselesinin “kesin olarak kapandığını” söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/abdnin-kirimi-tanimaya-yonelik-her-turlu-adimi-ab-icindeki-birligi-oldurur-1095643105.html

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