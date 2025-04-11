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TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon ve dolar tahmini yükseldi
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon ve dolar tahmini yükseldi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025'e ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların enflasyon, dolar ve faiz... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
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TCMB tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu enflasyon tahmini mart ayındaki yüzde 28,04 seviyesinden yüzde 29,98’e yükseldi. 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi de yüzde 24,55’ten yüzde 25,56’ya çıktı. Artış, piyasalarda enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret ediyor.Dolar/TL tahminleri yukarı yönlü güncellendiAnkete katılan piyasa temsilcilerinin döviz kuru beklentileri de yukarı yönlü revize edildi.Nisan ayı politika faizi beklentisi yüzde 42,50 seviyesinde sabit kalırken, diğer vadelerde artış dikkat çekti:Büyüme beklentisinde hafif gerilemeAnkette, Türkiye’nin büyüme tahminlerinde sınırlı düzeyde düşüş gözlendi:Bu düşüş, yüksek faiz ve enflasyon ortamında ekonomik büyümenin sınırlanabileceği beklentisini yansıtıyor.Cari açık beklentisi gerilediPozitif yönde dikkat çeken bir diğer veri ise cari açık tahminlerinde yaşandı:
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, dolar
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, dolar

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon ve dolar tahmini yükseldi

10:22 11.04.2025 (güncellendi: 10:26 11.04.2025)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025'e ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların enflasyon, dolar ve faiz beklentileri yükseldi, büyüme beklentisi geriledi. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde yüzde 29.98'e yükseldi. Yıl sonu dolar/TL kuru tahmini 43.60'a çıktı.
TCMB tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu enflasyon tahmini mart ayındaki yüzde 28,04 seviyesinden yüzde 29,98’e yükseldi. 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi de yüzde 24,55’ten yüzde 25,56’ya çıktı. Artış, piyasalarda enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret ediyor.

Dolar/TL tahminleri yukarı yönlü güncellendi

Ankete katılan piyasa temsilcilerinin döviz kuru beklentileri de yukarı yönlü revize edildi.
Yıl sonu dolar/TL kuru tahmini: 42,79 TL → 43,60 TL
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi: 44,42 TL → 45,85 TL
Nisan ayı politika faizi beklentisi yüzde 42,50 seviyesinde sabit kalırken, diğer vadelerde artış dikkat çekti:
3 ay sonrası faiz tahmini: Yüzde 37,70 → Yüzde 39,24
12 ay sonrası faiz tahmini: Yüzde 27,60 → Yüzde 29,37

Büyüme beklentisinde hafif gerileme

Ankette, Türkiye’nin büyüme tahminlerinde sınırlı düzeyde düşüş gözlendi:
2025 yılı büyüme tahmini: Yüzde 3,1 → Yüzde 3,0
2026 yılı büyüme tahmini: Yüzde 4,0 → Yüzde 3,8
Bu düşüş, yüksek faiz ve enflasyon ortamında ekonomik büyümenin sınırlanabileceği beklentisini yansıtıyor.

Cari açık beklentisi geriledi

Pozitif yönde dikkat çeken bir diğer veri ise cari açık tahminlerinde yaşandı:
2025 yıl sonu cari açık tahmini: 19,4 milyar dolar → 19,1 milyar dolar
2026 yılı cari açık tahmini: 24,5 milyar dolar → 24,1 milyar dolar
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