https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/tcmb-piyasa-katilimcilari-anketi-aciklandi-enflasyon-ve-dolar-tahmini-yukseldi-1095310072.html

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon ve dolar tahmini yükseldi

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon ve dolar tahmini yükseldi

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025'e ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların enflasyon, dolar ve faiz... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T10:22+0300

2025-04-11T10:22+0300

2025-04-11T10:26+0300

ekonomi̇

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

enflasyon

dolar

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TCMB tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu enflasyon tahmini mart ayındaki yüzde 28,04 seviyesinden yüzde 29,98’e yükseldi. 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi de yüzde 24,55’ten yüzde 25,56’ya çıktı. Artış, piyasalarda enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret ediyor.Dolar/TL tahminleri yukarı yönlü güncellendiAnkete katılan piyasa temsilcilerinin döviz kuru beklentileri de yukarı yönlü revize edildi.Nisan ayı politika faizi beklentisi yüzde 42,50 seviyesinde sabit kalırken, diğer vadelerde artış dikkat çekti:Büyüme beklentisinde hafif gerilemeAnkette, Türkiye’nin büyüme tahminlerinde sınırlı düzeyde düşüş gözlendi:Bu düşüş, yüksek faiz ve enflasyon ortamında ekonomik büyümenin sınırlanabileceği beklentisini yansıtıyor.Cari açık beklentisi gerilediPozitif yönde dikkat çeken bir diğer veri ise cari açık tahminlerinde yaşandı:

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, dolar