https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/masak-kara-para-iddialari-gercegi-yansitmiyor-1095681715.html

MASAK, kara para aklama iddialarına yanıt verdi

MASAK, kara para aklama iddialarına yanıt verdi

Sputnik Türkiye

masak pos cihazı açıklama

2025-04-25T13:52+0300

2025-04-25T13:52+0300

2025-04-25T13:53+0300

ekonomi̇

masak

kara para

kara para aklama

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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) POS cihazları üzerinden kara para aklandığı iddialarına yanıt verdi.'POS cihazları çok sıkı şekilde denetleniyor'Açıklamada, bu çerçevede POS cihazlarının kullanımının yakından takip edildiğine işaret edilerek, POS cihazlarının, suç gelirlerinin aklanmasında bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla 25 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de mevzuat değişikliklerinin yayımlandığı anımsatıldı.Yapılan değişikliklerle, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile POS cihazları hakkında sıkı tedbirlerin getirildiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Kapalıçarşı ve turistik bölge vurgusuTüm ülke çapında denetimlerin devam ettiğine, İstanbul'da gerçekleşen denetimlerde büyük ölçüde Kapalıçarşı ve civarı turistik bölgelerde hizmet veren işletmeler özelinde yoğunlaşıldığına işaret edilen açıklamada, ayrıca yabancı uyruklu kişiler tarafından banka, kredi kartı ve nakit olarak gerçekleştirilen işlemler ile turistik noktalarda hizmet veren yetkili müesseseler tarafından gerçekleştirilen döviz alım/satım işlemlerinin sıkı şekilde takip edildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/dilan-polatin-luks-araclari-icin-yeni-karar-ihale-listesinden-cikarildi-satis-durduruldu-1095590794.html

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