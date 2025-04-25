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Putin, Kremlin'de Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'la bir araya geldi
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MASAK, kara para aklama iddialarına yanıt verdi
MASAK, kara para aklama iddialarına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
masak pos cihazı açıklama
2025-04-25T13:52+0300
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ekonomi̇
masak
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kara para aklama
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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) POS cihazları üzerinden kara para aklandığı iddialarına yanıt verdi.'POS cihazları çok sıkı şekilde denetleniyor'Açıklamada, bu çerçevede POS cihazlarının kullanımının yakından takip edildiğine işaret edilerek, POS cihazlarının, suç gelirlerinin aklanmasında bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla 25 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de mevzuat değişikliklerinin yayımlandığı anımsatıldı.Yapılan değişikliklerle, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile POS cihazları hakkında sıkı tedbirlerin getirildiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Kapalıçarşı ve turistik bölge vurgusuTüm ülke çapında denetimlerin devam ettiğine, İstanbul'da gerçekleşen denetimlerde büyük ölçüde Kapalıçarşı ve civarı turistik bölgelerde hizmet veren işletmeler özelinde yoğunlaşıldığına işaret edilen açıklamada, ayrıca yabancı uyruklu kişiler tarafından banka, kredi kartı ve nakit olarak gerçekleştirilen işlemler ile turistik noktalarda hizmet veren yetkili müesseseler tarafından gerçekleştirilen döviz alım/satım işlemlerinin sıkı şekilde takip edildiği belirtildi.
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masak açıklama, masak kara para aklama açıklama, masak pos cihazı açıklama
masak açıklama, masak kara para aklama açıklama, masak pos cihazı açıklama

MASAK, kara para aklama iddialarına yanıt verdi

13:52 25.04.2025 (güncellendi: 13:53 25.04.2025)
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MASAK kara para aklama iddialarını yalanladı ve "kara parayla mücadelemiz kesintisiz bir biçimde sürmektedir" dedi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) POS cihazları üzerinden kara para aklandığı iddialarına yanıt verdi.

'POS cihazları çok sıkı şekilde denetleniyor'

Açıklamada, bu çerçevede POS cihazlarının kullanımının yakından takip edildiğine işaret edilerek, POS cihazlarının, suç gelirlerinin aklanmasında bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla 25 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de mevzuat değişikliklerinin yayımlandığı anımsatıldı.
Yapılan değişikliklerle, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile POS cihazları hakkında sıkı tedbirlerin getirildiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda ödeme kuruluşlarınca POS verilirken daha sıkı kimlik tespiti yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından sağlanan bazı ödeme araçlarının kullanımı, kartın fiziken bulunduğu yerler veya güven damgası alan internet siteleri dışında yasaklanmıştır. Tüm yükümlülerimize POS cihazlarının verilmesi ve kullandırılmasında daha sıkı tedbirler öngörülmüş, amacına uygun olmayan ve ilgili mevzuatında izin verilen haller dışında kullanımın önlenmesine ilişkin kontrol yükümlülükleri getirilmiştir."

Kapalıçarşı ve turistik bölge vurgusu

Tüm ülke çapında denetimlerin devam ettiğine, İstanbul'da gerçekleşen denetimlerde büyük ölçüde Kapalıçarşı ve civarı turistik bölgelerde hizmet veren işletmeler özelinde yoğunlaşıldığına işaret edilen açıklamada, ayrıca yabancı uyruklu kişiler tarafından banka, kredi kartı ve nakit olarak gerçekleştirilen işlemler ile turistik noktalarda hizmet veren yetkili müesseseler tarafından gerçekleştirilen döviz alım/satım işlemlerinin sıkı şekilde takip edildiği belirtildi.
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