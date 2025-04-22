https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/dilan-polatin-luks-araclari-icin-yeni-karar-ihale-listesinden-cikarildi-satis-durduruldu-1095590794.html

Dilan Polat'ın lüks araçları için yeni karar: İhale listesinden çıkarıldı, satış durduruldu

Dilan Polat'ın lüks araçları için yeni karar: İhale listesinden çıkarıldı, satış durduruldu

Sputnik Türkiye

Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T16:06+0300

2025-04-22T16:06+0300

2025-04-22T16:06+0300

türki̇ye

engin polat

dilan polat

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

lüks araç

kara para aklama

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Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait lüks araçların satış ihalesi durduruldu.Bugün satışa çıkacaktıİstanbul 6. İdare Mahkemesi Heyeti, Polat çiftinin araçlarının TMSF tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin yürütmenin durdurulmasına hükmetti.Satış neden durduruldu?Heyetin oy birliğiyle verdiği kararın gerekçesinde, araçların satışa sunulması için Polat'ların şirketine kayyum atanmasına ilişkin yapılan itirazların sonucunun açıklanması ve dava konusu işlemle ilgili tüm belgelerin gönderilmesi gerektiği belirtildi.Dilan Polatların lüks araçları satılıyor mu?Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.Dilan ve Engin Polat'ın kaç aracı var?Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen araçlar, Fon yetkililerince 2023 yılında teslim alınmıştı.Yedieminden alınarak bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına getirilen araçlarda inceleme yapılarak eksper raporu tutturulmuş ve kayıt altına alınmıştı. Ferrari, Porsche, MercedesSayıları 16'yı bulan ve aralarında Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markaların da yer aldığı araçlar görüntülenmişti.

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engin polat, dilan polat, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), lüks araç, kara para aklama