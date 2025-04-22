https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/dilan-polatin-luks-araclari-icin-yeni-karar-ihale-listesinden-cikarildi-satis-durduruldu-1095590794.html
Dilan Polat'ın lüks araçları için yeni karar: İhale listesinden çıkarıldı, satış durduruldu
Dilan Polat'ın lüks araçları için yeni karar: İhale listesinden çıkarıldı, satış durduruldu
Sputnik Türkiye
Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T16:06+0300
2025-04-22T16:06+0300
2025-04-22T16:06+0300
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engin polat
dilan polat
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
lüks araç
kara para aklama
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Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait lüks araçların satış ihalesi durduruldu.Bugün satışa çıkacaktıİstanbul 6. İdare Mahkemesi Heyeti, Polat çiftinin araçlarının TMSF tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin yürütmenin durdurulmasına hükmetti.Satış neden durduruldu?Heyetin oy birliğiyle verdiği kararın gerekçesinde, araçların satışa sunulması için Polat'ların şirketine kayyum atanmasına ilişkin yapılan itirazların sonucunun açıklanması ve dava konusu işlemle ilgili tüm belgelerin gönderilmesi gerektiği belirtildi.Dilan Polatların lüks araçları satılıyor mu?Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.Dilan ve Engin Polat'ın kaç aracı var?Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen araçlar, Fon yetkililerince 2023 yılında teslim alınmıştı.Yedieminden alınarak bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına getirilen araçlarda inceleme yapılarak eksper raporu tutturulmuş ve kayıt altına alınmıştı. Ferrari, Porsche, MercedesSayıları 16'yı bulan ve aralarında Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markaların da yer aldığı araçlar görüntülenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/cezaevinden-cikan-dilan-polat-fenomenlige-devam-edecek-artik-daha-sagduyulu-icerikler-paylasacagim-1088323273.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231206/dilan-ve-engin-polatin-el-konulan-araclari-goruntulendi-1078147568.html
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engin polat, dilan polat, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), lüks araç, kara para aklama
engin polat, dilan polat, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), lüks araç, kara para aklama
Dilan Polat'ın lüks araçları için yeni karar: İhale listesinden çıkarıldı, satış durduruldu
Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait lüks araçların satış ihalesi durduruldu.
İstanbul 6. İdare Mahkemesi Heyeti, Polat çiftinin araçlarının TMSF tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin yürütmenin durdurulmasına hükmetti.
Heyetin oy birliğiyle verdiği kararın gerekçesinde, araçların satışa sunulması için Polat'ların şirketine kayyum atanmasına ilişkin yapılan itirazların sonucunun açıklanması ve dava konusu işlemle ilgili tüm belgelerin gönderilmesi gerektiği belirtildi.
Dilan Polatların lüks araçları satılıyor mu?
Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.
Dilan ve Engin Polat'ın kaç aracı var?
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen araçlar, Fon yetkililerince 2023 yılında teslim alınmıştı.
Yedieminden alınarak bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına getirilen araçlarda inceleme yapılarak eksper raporu tutturulmuş ve kayıt altına alınmıştı.
Ferrari, Porsche, Mercedes
Sayıları 16'yı bulan ve aralarında Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markaların da yer aldığı araçlar görüntülenmişti.