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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/trump-ukrayna-konusunda-onumuzdeki-gunlerde-cok-onemli-gorusmeler-olacak-1095666189.html
Trump: Ukrayna konusunda önümüzdeki günlerde çok önemli görüşmeler olacak
Trump: Ukrayna konusunda önümüzdeki günlerde çok önemli görüşmeler olacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki birkaç gün içinde Ukrayna konusunda çok önemli görüşmeler olacağını belirtti. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
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savaş
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ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede.önümüzdeki günlerde Ukrayna konusunda çok önemli görüşmeler yapılacağını söyledi.Trump, "Bu savaşı bitirmek istiyoruz, bir an önce bitirmek istiyoruz. Büyük ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum, ne olacağını göreceğiz. Önümüzdeki birkaç gün içinde çok önemli görüşmeler olacak" dedi.‘Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın Ukrayna'ya ilişkin anlaşmaşartlarını kabul etmelerini bekliyorum”Trump Moskova, Kiev ve Brüksel'in Ukrayna çözümünün şartlarını kabul etmelerini umduğunu vurguladı.ABD lideri, Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın anlaşma şartlarını kabul edip etmeyeceğine ilişkin soruya “Öyle düşünüyorum, evet. Kabul edeceklerine inanıyorum. Yakında bu işi bitireceğimizi sanıyorum” şeklinde yanıt verdi.
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donald trump, abd, norveç, jonas gahr store, ukrayna, rusya, savaş, beyaz saray, brüksel, avrupa
donald trump, abd, norveç, jonas gahr store, ukrayna, rusya, savaş, beyaz saray, brüksel, avrupa

Trump: Ukrayna konusunda önümüzdeki günlerde çok önemli görüşmeler olacak

21:28 24.04.2025 (güncellendi: 21:46 24.04.2025)
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© AP Photo
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ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki birkaç gün içinde Ukrayna konusunda çok önemli görüşmeler olacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede.önümüzdeki günlerde Ukrayna konusunda çok önemli görüşmeler yapılacağını söyledi.
Trump, "Bu savaşı bitirmek istiyoruz, bir an önce bitirmek istiyoruz. Büyük ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum, ne olacağını göreceğiz. Önümüzdeki birkaç gün içinde çok önemli görüşmeler olacak" dedi.
Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın Ukrayna'ya ilişkin anlaşmaşartlarını kabul etmelerini bekliyorum”
Trump Moskova, Kiev ve Brüksel'in Ukrayna çözümünün şartlarını kabul etmelerini umduğunu vurguladı.
ABD lideri, Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın anlaşma şartlarını kabul edip etmeyeceğine ilişkin soruya “Öyle düşünüyorum, evet. Kabul edeceklerine inanıyorum. Yakında bu işi bitireceğimizi sanıyorum” şeklinde yanıt verdi.
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