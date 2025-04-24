https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/trump-ukrayna-konusunda-onumuzdeki-gunlerde-cok-onemli-gorusmeler-olacak-1095666189.html

Trump: Ukrayna konusunda önümüzdeki günlerde çok önemli görüşmeler olacak

Trump: Ukrayna konusunda önümüzdeki günlerde çok önemli görüşmeler olacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki birkaç gün içinde Ukrayna konusunda çok önemli görüşmeler olacağını belirtti. 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T21:28+0300

2025-04-24T21:28+0300

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ukrayna kri̇zi̇

donald trump

abd

norveç

jonas gahr store

ukrayna

rusya

savaş

beyaz saray

brüksel

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ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede.önümüzdeki günlerde Ukrayna konusunda çok önemli görüşmeler yapılacağını söyledi.Trump, "Bu savaşı bitirmek istiyoruz, bir an önce bitirmek istiyoruz. Büyük ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum, ne olacağını göreceğiz. Önümüzdeki birkaç gün içinde çok önemli görüşmeler olacak" dedi.‘Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın Ukrayna'ya ilişkin anlaşmaşartlarını kabul etmelerini bekliyorum”Trump Moskova, Kiev ve Brüksel'in Ukrayna çözümünün şartlarını kabul etmelerini umduğunu vurguladı.ABD lideri, Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın anlaşma şartlarını kabul edip etmeyeceğine ilişkin soruya “Öyle düşünüyorum, evet. Kabul edeceklerine inanıyorum. Yakında bu işi bitireceğimizi sanıyorum” şeklinde yanıt verdi.

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norveç

ukrayna

rusya

brüksel

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donald trump, abd, norveç, jonas gahr store, ukrayna, rusya, savaş, beyaz saray, brüksel, avrupa