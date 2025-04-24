https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/trump-ukrayna-konusunda-onumuzdeki-gunlerde-cok-onemli-gorusmeler-olacak-1095666189.html
Trump: Ukrayna konusunda önümüzdeki günlerde çok önemli görüşmeler olacak
Trump: Ukrayna konusunda önümüzdeki günlerde çok önemli görüşmeler olacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki birkaç gün içinde Ukrayna konusunda çok önemli görüşmeler olacağını belirtti. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T21:28+0300
2025-04-24T21:28+0300
2025-04-24T21:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
donald trump
abd
norveç
jonas gahr store
ukrayna
rusya
savaş
beyaz saray
brüksel
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ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede.önümüzdeki günlerde Ukrayna konusunda çok önemli görüşmeler yapılacağını söyledi.Trump, "Bu savaşı bitirmek istiyoruz, bir an önce bitirmek istiyoruz. Büyük ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum, ne olacağını göreceğiz. Önümüzdeki birkaç gün içinde çok önemli görüşmeler olacak" dedi.‘Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın Ukrayna'ya ilişkin anlaşmaşartlarını kabul etmelerini bekliyorum”Trump Moskova, Kiev ve Brüksel'in Ukrayna çözümünün şartlarını kabul etmelerini umduğunu vurguladı.ABD lideri, Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın anlaşma şartlarını kabul edip etmeyeceğine ilişkin soruya “Öyle düşünüyorum, evet. Kabul edeceklerine inanıyorum. Yakında bu işi bitireceğimizi sanıyorum” şeklinde yanıt verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/abdnin-kirimi-tanimaya-yonelik-her-turlu-adimi-ab-icindeki-birligi-oldurur-1095643105.html
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donald trump, abd, norveç, jonas gahr store, ukrayna, rusya, savaş, beyaz saray, brüksel, avrupa
Trump: Ukrayna konusunda önümüzdeki günlerde çok önemli görüşmeler olacak
21:28 24.04.2025 (güncellendi: 21:46 24.04.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki birkaç gün içinde Ukrayna konusunda çok önemli görüşmeler olacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede.önümüzdeki günlerde Ukrayna konusunda çok önemli görüşmeler yapılacağını söyledi.
Trump, "Bu savaşı bitirmek istiyoruz, bir an önce bitirmek istiyoruz. Büyük ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum, ne olacağını göreceğiz. Önümüzdeki birkaç gün içinde çok önemli görüşmeler olacak" dedi.
‘Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın Ukrayna'ya ilişkin anlaşmaşartlarını kabul etmelerini bekliyorum”
Trump Moskova, Kiev ve Brüksel'in Ukrayna çözümünün şartlarını kabul etmelerini umduğunu vurguladı.
ABD lideri, Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın anlaşma şartlarını kabul edip etmeyeceğine ilişkin soruya “Öyle düşünüyorum, evet. Kabul edeceklerine inanıyorum. Yakında bu işi bitireceğimizi sanıyorum” şeklinde yanıt verdi.