https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/artcilar-devam-ediyor-marmarada-39-buyuklugunde-deprem-1095666944.html
Artçılar devam ediyor: Marmara'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Artçılar devam ediyor: Marmara'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi saat 21.54'te Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliğinin 13.5 km olduğu bildirildi. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T22:23+0300
2025-04-24T22:23+0300
2025-04-24T22:23+0300
son depremler
marmara denizi
kandilli rasathanesi
deprem
deprem
i̇stanbul
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
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Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde saat 21.54 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 13.5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/amasyada-36-buyuklugunde-deprem-1095666062.html
marmara denizi
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marmara denizi, kandilli rasathanesi, deprem, deprem, i̇stanbul, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
marmara denizi, kandilli rasathanesi, deprem, deprem, i̇stanbul, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
Artçılar devam ediyor: Marmara'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi saat 21.54'te Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliğinin 13.5 km olduğu bildirildi.
Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde saat 21.54 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 13.5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.