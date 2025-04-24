'ABD'nin Kırım'ı tanımaya yönelik her türlü adımı, AB içindeki birliği öldürür'
© Sputnik / Константин МихальчевскийKırım Köprüsü
© Sputnik / Константин Михальчевский
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ABD'nin Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanıma konusunda atacağı her türlü adımın AB'nin birliğini yıkacağı ifade edildi.
İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, adını açıklamadığı bir AB temsilcisine dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'dan olası bir anlaşma kapsamında Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımasını talep etmesinin Avrupalı ülkeleri ikilemde bıraktığını ve bu ülkelerin Kiev ile Washington arasında bir seçim yapmak zorunda olduğunu yazdı.
Haberde, "Durum oldukça vahim görünüyor. ABD'nin Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımak için atacağı her türlü adım ve Avrupa başkentlerine Moskova'ya yaptırımları hafifletmeleri için sunacağı talepler, 'AB'nin birliğini öldürecek'" ifadeleri kullanıldı.
Bazı Avrupalı bürokratların Trump yönetiminin tek taraflı hazırlayacağı anlaşma taslağıyla ilgili ihtilafların Washington ile Londra, Berlin ve diğer başkentler arasındaki ikili ilişkiler için bir test niteliği taşımasından endişe ettiğini belirten kaynak, aynı zamanda bunun Transatlantik güvenliğini baltalayabileceğini ve Haziran sonundaki NATO Zirvesi'ni gölgede bırakabileceğini ifade etti.
AB'nin Kırım'ı Rus toprağı olarak tanıyamayacağını Trump yönetimine bildirdiğini öne süren kaynak, Avrupa'nın önde gelen başkentlerinin Washington'u bunu tek taraflı yapmaktan vazgeçirmesi gerekeceğinin altını çizdi.
Daha önce Wall Street Journal, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin Kiev’den Ukrayna krizinin çözümü için tavizler vermesini beklediğini; bunlar arasında NATO’ya üyelikten vazgeçmenin de bulunduğunu ve Washington’un Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu tanımaya hazır olduğunu yazmıştı. Ayrıca ABD’nin, Zaporojye Nükleer Santrali’nin kontrolünün de ABD’ye devredilmesini teklif ettiği ileri sürülmüştü.
Haberde, "Durum oldukça vahim görünüyor. ABD'nin Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımak için atacağı her türlü adım ve Avrupa başkentlerine Moskova'ya yaptırımları hafifletmeleri için sunacağı talepler, 'AB'nin birliğini öldürecek'" ifadeleri kullanıldı.
Bazı Avrupalı bürokratların Trump yönetiminin tek taraflı hazırlayacağı anlaşma taslağıyla ilgili ihtilafların Washington ile Londra, Berlin ve diğer başkentler arasındaki ikili ilişkiler için bir test niteliği taşımasından endişe ettiğini belirten kaynak, aynı zamanda bunun Transatlantik güvenliğini baltalayabileceğini ve Haziran sonundaki NATO Zirvesi'ni gölgede bırakabileceğini ifade etti.
AB'nin Kırım'ı Rus toprağı olarak tanıyamayacağını Trump yönetimine bildirdiğini öne süren kaynak, Avrupa'nın önde gelen başkentlerinin Washington'u bunu tek taraflı yapmaktan vazgeçirmesi gerekeceğinin altını çizdi.
Daha önce Wall Street Journal, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin Kiev’den Ukrayna krizinin çözümü için tavizler vermesini beklediğini; bunlar arasında NATO’ya üyelikten vazgeçmenin de bulunduğunu ve Washington’un Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu tanımaya hazır olduğunu yazmıştı. Ayrıca ABD’nin, Zaporojye Nükleer Santrali’nin kontrolünün de ABD’ye devredilmesini teklif ettiği ileri sürülmüştü.
Kırım, 11 yıl önce Rusya'ya yeniden bağlandı
Kırım Cumhuriyeti, Ukrayna'daki darbenin ardından Mart 2014'te yapılan referandumla Rusya'ya bağlı bir bölge haline gelmiş, bölgedeki seçmenlerin yüzde 96.77'si ve Sivastopol 'daki seçmenlerin yüzde 95.6'sı Rusya'nın bir parçası olmak istediklerini belirtmişti.
Ukrayna Kırım'ı hala geçici olarak işgal edilmiş toprakları olarak görürken, birçok Batılı ülke bu konuda Kiev 'i destekliyor.
Rus yönetimi ise Kırım halkının uluslararası hukuka ve BM Şartı'na tamamen uygun olarak demokratik bir şekilde Rusya ile yeniden birleşme lehinde oy kullandığını defalarca ifade ederken, tartışmalara yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım meselesinin “kesin olarak kapandığını” söylemişti.