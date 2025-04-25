https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/karadenizde-36-buyuklugunde-deprem-oldu-1095674749.html

Karadeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu

Karadeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu

Sputnik Türkiye

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkezi Karadeniz olmak üzere saat 10.43'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.04.2025, Sputnik Türkiye

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son depremler

afad

karadeniz

deprem

son depremler

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Karadeniz olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 14 km olduğunu vurgulayan AFAD, deprem saatini 10.43 olarak açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/kutahyada-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095671163.html

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afad, karadeniz, deprem, son depremler