https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/karadenizde-36-buyuklugunde-deprem-oldu-1095674749.html
Karadeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu
Karadeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu
Sputnik Türkiye
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkezi Karadeniz olmak üzere saat 10.43'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T10:58+0300
2025-04-25T10:58+0300
2025-04-25T10:58+0300
son depremler
afad
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son depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Karadeniz olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 14 km olduğunu vurgulayan AFAD, deprem saatini 10.43 olarak açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/kutahyada-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095671163.html
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afad, karadeniz, deprem, son depremler
afad, karadeniz, deprem, son depremler
Karadeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkezi Karadeniz olmak üzere saat 10.43'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Karadeniz olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 14 km olduğunu vurgulayan AFAD, deprem saatini 10.43 olarak açıkladı.