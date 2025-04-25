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Karadeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu
Karadeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu
Sputnik Türkiye
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkezi Karadeniz olmak üzere saat 10.43'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Karadeniz olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 14 km olduğunu vurgulayan AFAD, deprem saatini 10.43 olarak açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/kutahyada-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095671163.html
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afad, karadeniz, deprem, son depremler
afad, karadeniz, deprem, son depremler

Karadeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu

10:58 25.04.2025
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© Fotoğraf
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkezi Karadeniz olmak üzere saat 10.43'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Karadeniz olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 14 km olduğunu vurgulayan AFAD, deprem saatini 10.43 olarak açıkladı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
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Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Kütahya’daki 4.5’lik deprem, 2011’deki deprem sonrası biriken stresin boşalmasıdır
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