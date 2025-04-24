https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/depremde-pencereden-arabanin-ustune-atlayan-genc-havada-arabayla-bakistigim-an-uyandim-1095657284.html
Depremde pencereden arabanın üstüne atlayan genç: 'Havada arabayla bakıştığım an uyandım'
Depremde pencereden arabanın üstüne atlayan genç: 'Havada arabayla bakıştığım an uyandım'
Sputnik Türkiye
depremde arabaya atlayan çocuk
2025-04-24T16:00+0300
2025-04-24T16:00+0300
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İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından sosyal medyada birçok görüntü yayıldı. Onlardan en merak uyandıranı ise evin penceresinden arabanın üstüne atlayan gencin görüntüsüydü.Depremde pencereden atladıAyağının 5 depremden 5 gün önce kırıldığını söyleyen Mehmet Kızılaslan, depreme uyuduğu sırada yakalandı. Kızılaslan, deprem sırasında yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:'Ayağımdaki kırık ödem toplamış ama yeni bir kırığım yok'Kızılaslan atladığı için ayağının kırılmadığını belirterek, "Ayağımdaki kırık ödem toplamış ama yeni bir kırığım yok. Aşağıya düştüğümde komşular imdadıma yetişti. Apar topar ambulansı çağırdık, ayağımı alçıya aldılar. Çok şükür başka bir sıkıntım yok, kırığım şişti." dedi.'Hiç bakmadan atladım'Kamera kayıtlarını izlediğinde hala "Nasıl yaptım?" diye düşündüğünü belirten Kızılaslan, "Kendimde değildim ama görüntülere bakınca deprem anını hissediyorum. İnsan o an canı için koşturuyor. Burası 2. kat, yerle aramda 5-6 metre var. Altta araba olması da şans eseri, ben hiç bakmadan atladım. Depremin en şiddetli anında uyandım ve atlayıverdim." diye konuştu.Arabanın sahibi: '4-5 yaşında çocuk sandım'Aracın sahibi Mustafa Türkeldi, başlarına talihsiz bir olay geldiğini belirterek, komşuların arayarak aracın üstüne bir çocuğun düştüğünü söylediğini, kendisinin ise daha küçük 4-5 yaşlarında bir çocuk zannettiğini anlattı.Hasarı kim ödeyecek?Aracının tavanının komple değişeceğini aktaran Türkeldi, "Büyük ihtimalle araç komple perte çıkacak. O da kasko raporundan sonra belli olacak." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/deprem-firsatcilari-durmadi-deprem-cantasi-ve-cadirlarina-zam-geldi--1095641684.html
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pencereden atlayan çocuk, depremde atlayan çocuk, arabaya atlayan çocuk, depremde arabanın üstüne atlayan genç
pencereden atlayan çocuk, depremde atlayan çocuk, arabaya atlayan çocuk, depremde arabanın üstüne atlayan genç
Depremde pencereden arabanın üstüne atlayan genç: 'Havada arabayla bakıştığım an uyandım'
İstanbul'daki deprem esnasında evde uyuyan genç, deprem esnasında uyku sersemi pencereden atladı. Lise öğrencisi Mehmet Kızılaslan "Bir anda camı açtım. Camı nasıl açıp atladım, bilmiyorum. Atlarken havada arabayla bakıştığım an uyandım. Nasıl atladığımı da hiç hatırlamıyorum" dedi.
İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından sosyal medyada birçok görüntü yayıldı. Onlardan en merak uyandıranı ise evin penceresinden arabanın üstüne atlayan gencin görüntüsüydü.
Depremde pencereden atladı
Ayağının 5 depremden 5 gün önce kırıldığını söyleyen Mehmet Kızılaslan, depreme uyuduğu sırada yakalandı. Kızılaslan, deprem sırasında yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:
"Bir anda sarsıntıyla uyandım. Kulağıma çok fazla ses geliyordu, uğultuyla uyandım. Ayağım kırıktı ama MR çekileceğim için alçımı çıkarmışlardı. Kapıya doğru uzandım, ayağım sızladı. O an ayağımın kırık olduğu aklıma geldi. O an ne yapacağımı şaşırdım. Baktım ki odada kalmışım, evde kim var, kim yok hiçbir şey bilmiyorum. Bir anda camı açtım. Camı nasıl açıp atladım, bilmiyorum. Atlarken havada arabayla bakıştığım an uyandım. Nasıl atladığımı da hiç hatırlamıyorum. Deprem anıyla şuurumu kaybettim diyebilirim. Uyuyorken yakalandım, onun paniğiyle böyle bir şey yaptım. Atlamak asla ve asla doğru bir şey değil. O an panikle hem kendimi kaybettim hem de uykuda yakalanmak gerçekten elin kolun bağlı kalmak gibi. O an çok çaresizce bir andı."
'Ayağımdaki kırık ödem toplamış ama yeni bir kırığım yok'
Kızılaslan atladığı için ayağının kırılmadığını belirterek, "Ayağımdaki kırık ödem toplamış ama yeni bir kırığım yok. Aşağıya düştüğümde komşular imdadıma yetişti. Apar topar ambulansı çağırdık, ayağımı alçıya aldılar. Çok şükür başka bir sıkıntım yok, kırığım şişti." dedi.
Kamera kayıtlarını izlediğinde hala "Nasıl yaptım?" diye düşündüğünü belirten Kızılaslan, "Kendimde değildim ama görüntülere bakınca deprem anını hissediyorum. İnsan o an canı için koşturuyor. Burası 2. kat, yerle aramda 5-6 metre var. Altta araba olması da şans eseri, ben hiç bakmadan atladım. Depremin en şiddetli anında uyandım ve atlayıverdim." diye konuştu.
Arabanın sahibi: '4-5 yaşında çocuk sandım'
Aracın sahibi Mustafa Türkeldi, başlarına talihsiz bir olay geldiğini belirterek, komşuların arayarak aracın üstüne bir çocuğun düştüğünü söylediğini, kendisinin ise daha küçük 4-5 yaşlarında bir çocuk zannettiğini anlattı.
Aracının tavanının komple değişeceğini aktaran Türkeldi, "Büyük ihtimalle araç komple perte çıkacak. O da kasko raporundan sonra belli olacak." dedi.