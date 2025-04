Depremde pencereden arabanın üstüne atlayan genç: 'Havada arabayla bakıştığım an uyandım'

"Bir anda sarsıntıyla uyandım. Kulağıma çok fazla ses geliyordu, uğultuyla uyandım. Ayağım kırıktı ama MR çekileceğim için alçımı çıkarmışlardı. Kapıya doğru uzandım, ayağım sızladı. O an ayağımın kırık olduğu aklıma geldi. O an ne yapacağımı şaşırdım. Baktım ki odada kalmışım, evde kim var, kim yok hiçbir şey bilmiyorum. Bir anda camı açtım. Camı nasıl açıp atladım, bilmiyorum. Atlarken havada arabayla bakıştığım an uyandım. Nasıl atladığımı da hiç hatırlamıyorum. Deprem anıyla şuurumu kaybettim diyebilirim. Uyuyorken yakalandım, onun paniğiyle böyle bir şey yaptım. Atlamak asla ve asla doğru bir şey değil. O an panikle hem kendimi kaybettim hem de uykuda yakalanmak gerçekten elin kolun bağlı kalmak gibi. O an çok çaresizce bir andı."