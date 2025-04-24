https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbuldaki-62lik-deprem-hangi-ilcede-kac-siddetinde-hissedildi-sokak-sokak-deprem-sorgulama-1095656343.html

İstanbul'daki 6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? Sokak sokak deprem sorgulama

İstanbul'daki 6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? Sokak sokak deprem sorgulama

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un neredeyse tamamında farklı şiddetlerde hissedildi. ABD Jeoloji... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T15:21+0300

2025-04-24T15:21+0300

2025-04-24T15:21+0300

türki̇ye

i̇stanbul

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

abd

silivri

afad

deprem

i̇stanbul depremi

olası istanbul depremi

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Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul genelinde yoğun şekilde hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının yerin yaklaşık 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve ardından artçı depremlerin yaşandığı bildirildi.AFAD verilerine göre, önce 3.9, ardından da 6.2 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydedildi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise yayımladığı harita ile İstanbul’da hangi ilçelerin ne şiddetle etkilendiğini sokak sokak gözler önüne serdi.Marmara'daki deprem İstanbul'un hangi ilçesinde kaç şiddetinde hissedildi?Deprem, İstanbul’un farklı noktalarında farklı şiddetlerde hissedildi. İşte bazı ilçelerde hissedilen deprem şiddeti:Oturduğunuz yerde deprem kaç şiddetinde hissedildi?ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yayımlanan deprem haritası, sarsıntının etkili olduğu bölgeleri açıkça ortaya koydu. Haritada, şiddetin yoğun hissedildiği alanlar sıcak renklerle belirtilirken, detay seviyesine inildiğinde sokak sokak depremin kaç büyüklüğünde hissedildiği net biçimde görülebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulu-sarsan-62lik-deprem-uzmanlari-boldu-7lik-buyuk-deprem-uyarisi-ve-japon-uzmandan-riskli-1095637823.html

türki̇ye

i̇stanbul

abd

silivri

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