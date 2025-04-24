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İstanbul'daki 6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? Sokak sokak deprem sorgulama
İstanbul'daki 6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? Sokak sokak deprem sorgulama
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un neredeyse tamamında farklı şiddetlerde hissedildi. ABD Jeoloji... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
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Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul genelinde yoğun şekilde hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının yerin yaklaşık 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve ardından artçı depremlerin yaşandığı bildirildi.AFAD verilerine göre, önce 3.9, ardından da 6.2 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydedildi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise yayımladığı harita ile İstanbul’da hangi ilçelerin ne şiddetle etkilendiğini sokak sokak gözler önüne serdi.Marmara'daki deprem İstanbul'un hangi ilçesinde kaç şiddetinde hissedildi?Deprem, İstanbul’un farklı noktalarında farklı şiddetlerde hissedildi. İşte bazı ilçelerde hissedilen deprem şiddeti:Oturduğunuz yerde deprem kaç şiddetinde hissedildi?ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yayımlanan deprem haritası, sarsıntının etkili olduğu bölgeleri açıkça ortaya koydu. Haritada, şiddetin yoğun hissedildiği alanlar sıcak renklerle belirtilirken, detay seviyesine inildiğinde sokak sokak depremin kaç büyüklüğünde hissedildiği net biçimde görülebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulu-sarsan-62lik-deprem-uzmanlari-boldu-7lik-buyuk-deprem-uyarisi-ve-japon-uzmandan-riskli-1095637823.html
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istanbul depremi, silivri açıkları deprem, 6.2 büyüklüğünde deprem, ilçe ilçe deprem şiddeti, deprem haritası istanbul, usgs deprem analizi, deprem hangi sokakta hissedildi, artçı depremler istanbul, afad deprem açıklaması, marmara denizi deprem etkisi

İstanbul'daki 6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? Sokak sokak deprem sorgulama

15:21 24.04.2025
© AAİstanbul deprem
İstanbul deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© AA
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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un neredeyse tamamında farklı şiddetlerde hissedildi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS), verilerine göre ilçelere göre sarsıntı seviyesi netleşti. Depremin sokağınızda nasıl hissedildiği ise harita üzerinde sorgulanabiliyor.
Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul genelinde yoğun şekilde hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının yerin yaklaşık 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve ardından artçı depremlerin yaşandığı bildirildi.
AFAD verilerine göre, önce 3.9, ardından da 6.2 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydedildi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise yayımladığı harita ile İstanbul’da hangi ilçelerin ne şiddetle etkilendiğini sokak sokak gözler önüne serdi.

Marmara'daki deprem İstanbul'un hangi ilçesinde kaç şiddetinde hissedildi?

Deprem, İstanbul’un farklı noktalarında farklı şiddetlerde hissedildi. İşte bazı ilçelerde hissedilen deprem şiddeti:
Beylikdüzü – 6.1
Esenyurt – 6.0
Büyükçekmece – 6.0
Küçükçekmece – 5.2
Silivri – 5.5
Başakşehir – 4.9
Bakırköy – 4.9
Kadıköy – 4.3
Pendik – 4.2
Şile – 3.8

Oturduğunuz yerde deprem kaç şiddetinde hissedildi?

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yayımlanan deprem haritası, sarsıntının etkili olduğu bölgeleri açıkça ortaya koydu. Haritada, şiddetin yoğun hissedildiği alanlar sıcak renklerle belirtilirken, detay seviyesine inildiğinde sokak sokak depremin kaç büyüklüğünde hissedildiği net biçimde görülebiliyor.
İstanbul deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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