https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/istanbul-pes-pese-sallandi-marmarada-37-ve-35-buyuklugunde-deprem-1095695999.html

İstanbul peş peşe sallandı: Marmara'da 3.7 ve 3.5 büyüklüğünde deprem

İstanbul peş peşe sallandı: Marmara'da 3.7 ve 3.5 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD verilerine göre, Marmara Denizi’nde Büyükçekmece açıklarında art arda iki deprem meydana geldi. İlk deprem saat 21.06'da 3.5 büyüklüğünde ve 15.23 km... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T21:29+0300

2025-04-25T21:29+0300

2025-04-25T21:29+0300

son depremler

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3.5 ve 3.7 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.İstanbul’un Büyükçekmece açıklarında art arda iki deprem yaşandı. AFAD verilerine göre ilk deprem saat 21.06’da 3.5 büyüklüğünde, ikinci deprem ise 15 saniye sonra 3.7 büyüklüğünde kaydedildi. Depremlerin derinlikleri sırasıyla 15.23 km ve 7.2 km olarak açıklandı. Sarsıntılar İstanbul’un bazı ilçelerinde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Uzmanlar, Marmara Denizi'ndeki hareketliliğe dikkat çekerek halkı resmi açıklamaları takip etmeye çağırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/istanbulda-43-buyuklugunde-deprem-1095695413.html

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Sputnik Türkiye

deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)