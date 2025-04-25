https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/istanbul-pes-pese-sallandi-marmarada-37-ve-35-buyuklugunde-deprem-1095695999.html
İstanbul peş peşe sallandı: Marmara'da 3.7 ve 3.5 büyüklüğünde deprem
İstanbul peş peşe sallandı: Marmara'da 3.7 ve 3.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD verilerine göre, Marmara Denizi’nde Büyükçekmece açıklarında art arda iki deprem meydana geldi. İlk deprem saat 21.06'da 3.5 büyüklüğünde ve 15.23 km... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T21:29+0300
2025-04-25T21:29+0300
2025-04-25T21:29+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3.5 ve 3.7 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.İstanbul’un Büyükçekmece açıklarında art arda iki deprem yaşandı. AFAD verilerine göre ilk deprem saat 21.06’da 3.5 büyüklüğünde, ikinci deprem ise 15 saniye sonra 3.7 büyüklüğünde kaydedildi. Depremlerin derinlikleri sırasıyla 15.23 km ve 7.2 km olarak açıklandı. Sarsıntılar İstanbul’un bazı ilçelerinde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Uzmanlar, Marmara Denizi'ndeki hareketliliğe dikkat çekerek halkı resmi açıklamaları takip etmeye çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/istanbulda-43-buyuklugunde-deprem-1095695413.html
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deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
İstanbul peş peşe sallandı: Marmara'da 3.7 ve 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Marmara Denizi’nde Büyükçekmece açıklarında art arda iki deprem meydana geldi. İlk deprem saat 21.06'da 3.5 büyüklüğünde ve 15.23 km derinlikte kaydedildi. Bu depremden sadece 15 saniye sonra, saat 21.07’de 3.7 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı, bu depremin derinliği ise 7.2 km olarak açıklandı.
Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3.5 ve 3.7 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.
İstanbul’un Büyükçekmece açıklarında art arda iki deprem yaşandı. AFAD verilerine göre ilk deprem saat 21.06’da 3.5 büyüklüğünde, ikinci deprem ise 15 saniye sonra 3.7 büyüklüğünde kaydedildi. Depremlerin derinlikleri sırasıyla 15.23 km ve 7.2 km olarak açıklandı.
Sarsıntılar İstanbul’un bazı ilçelerinde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Uzmanlar, Marmara Denizi'ndeki hareketliliğe dikkat çekerek halkı resmi açıklamaları takip etmeye çağırdı.