https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/bakan-simsek-abd-hazine-bakani-scott-bessent-ile-gorustu-1095636481.html
Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüştü
Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüştü
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldi. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T08:08+0300
2025-04-24T08:08+0300
2025-04-24T08:08+0300
ekonomi̇
scott bessent
mehmet şimşek
imf
abd
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
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Bakan Şimşek, ABD'deki temaslarını sürdürürken, Washington'da ABD Hazine Bakanı Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da görüşmeye katıldı. Kısıtlamaların kaldırılması görüşüldüGörüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konan ortak siyasi irade uyarınca Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olarak ilerletilmesi imkanları üzerinde durulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/bakan-simsek-program-yolunda-gidiyor-1095600428.html
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scott bessent, mehmet şimşek, imf, abd, türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
scott bessent, mehmet şimşek, imf, abd, türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldi.
Bakan Şimşek, ABD'deki temaslarını sürdürürken, Washington'da ABD Hazine Bakanı Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da görüşmeye katıldı.
Kısıtlamaların kaldırılması görüşüldü
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konan ortak siyasi irade uyarınca Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olarak ilerletilmesi imkanları üzerinde durulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu bağlamda, tarafımızca yatırım ve ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarındaki işbirliği fırsatlarına değinilmiş, savunma sanayii alanında işbirliğinin geliştirilmesini teminen mevcut kısıtlamaların kaldırılmasının önemi vurgulanmıştır. Türkiye'de yürütülen ekonomik istikrar programı hakkında bilgi verilmiştir. Görüşmede, ayrıca bölgesel barış ve istikrarın tesisi için Türkiye ve ABD tarafından atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Bu bağlamda, tarafımızca Suriye'ye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması lüzumuna işaret edilmiş, Ukrayna'da ateşkes sağlanması ve barışa ulaşılması için Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar izah edilmiştir."