https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/bakan-simsek-abd-hazine-bakani-scott-bessent-ile-gorustu-1095636481.html

Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüştü

Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüştü

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldi. 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T08:08+0300

2025-04-24T08:08+0300

2025-04-24T08:08+0300

ekonomi̇

scott bessent

mehmet şimşek

imf

abd

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

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Bakan Şimşek, ABD'deki temaslarını sürdürürken, Washington'da ABD Hazine Bakanı Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da görüşmeye katıldı. Kısıtlamaların kaldırılması görüşüldüGörüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konan ortak siyasi irade uyarınca Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olarak ilerletilmesi imkanları üzerinde durulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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abd

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scott bessent, mehmet şimşek, imf, abd, türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı