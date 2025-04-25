https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/cubbeli-ahmet-istanbul-depremini-ruyasinda-gordugunu-iddia-etti-ona-bir-delalet-oldu-bir-yikim-1095692913.html

Cübbeli Ahmet, İstanbul depremini rüyasında gördüğünü iddia etti: 'Ona bir delalet oldu bir yıkım olmadı'

Cübbeli Ahmet, İstanbul depremini rüyasında gördüğünü iddia etti: 'Ona bir delalet oldu bir yıkım olmadı'

Sputnik Türkiye

23 Nisan 2025’te Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresinde paniğe yol açtı. Deprem sonrası birçok... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T18:09+0300

2025-04-25T18:09+0300

2025-04-25T18:09+0300

türki̇ye

i̇stanbul

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

din

din adamı

din görevlisi

din dersi

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İstanbul depremi sonrası vaaz veren Cübbeli Ahmet, Ramazan ayında gördüğü rüyada depremi önceden hissettiğini söyledi.23 Nisan 2025’te Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet (Ahmet Mahmut Ünlü), depremi Ramazan ayının başında rüyasında gördüğünü ve bu rüya üzerine hacet namazı çağrısı yaptığını söyledi.Cemaatle yaptığı vaazında Cübbeli Ahmet “1 Mart gibi Ramazan’ın başında bir rüya görmüştüm depremle ilgili… Anlatmıştım; bir yıkım olmadığını ama çok korkutulduğumuzu ifade etmiştim. 19 Mart’ta hacet namazı kılalım, belaların defi için demiştik ve binlerce kişiyle toplandık, kıldık. Bu da bir delalet oldu yıkım olmamasına” dedi.Cübbeli Ahmet, daha önce yaptığı dualarda “Ya Rabbim mutlaka bir deprem olacaksa, büyük yıkım olmasın, ara ara küçük depremlerle gazı yavaş yavaş çıkart” dediğini hatırlatarak, bazı deprem uzmanlarının da bu görüşe yakın açıklamalarda bulunduğunu belirtti.Rüyasında İstanbul açıklarında bir gemide olduğunu, denizin kabardığını ve büyük bir depremin yaklaşmakta olduğunu hissettiğini anlatan Cübbeli Ahmet, ismi azam duası okuduğunu ve ardından denizin durulduğunu belirterek, “Bugün haberlerde de gördüm, deniz kabardı sonra söndü, demek ki geçti diyorum” ifadelerini kullandı.

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i̇stanbul, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), din, din adamı, din görevlisi, din dersi, din özgürlüğü, vaaz, rüya