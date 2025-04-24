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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için eski delegeler dava açtı: Özel’in görevden uzaklaştırılması istendi
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için eski delegeler dava açtı: Özel’in görevden uzaklaştırılması istendi
Sputnik Türkiye
chp'nin 21. olağanüstü kurultayı yargıya taşındı. delegeler, özgür özel'in seçildiği sürecin hukuksuz olduğunu öne sürerek kurultayın iptalini ve yönetimin görevden alınmasını talep etti. detaylar haberimizde.
2025-04-24T14:58+0300
2025-04-24T14:59+0300
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor. 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay, parti içi tartışmaların ve hukuki sürecin odağı haline geldi. Kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdikleri dilekçeyle, kurultayın iptalini talep etti.Dilekçede hukuk vurgusuDelegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen’in sunduğu dilekçede, CHP'nin tarihsel bağlamda hukukun üstünlüğünü ve demokratik ilkeleri öncelediği hatırlatıldı. Ancak 21. Olağanüstü Kurultay’ın bu değerlere aykırı şekilde yürütüldüğü iddia edildi.“İrade gasbı” ve “dayatılan listeler” gündemdeDilekçede yer alan ifadelere göre; kurultay, “parti içi iradeyi gasbeden yöntemlerle” şekillendirilmiş ve “delegelere dayatılan listelerle” demokratik süreçler zarar görmüştür. Özellikle İstanbul İl Kongresi’nde seçilen delegelerin hukuki geçerliliği olmadığı halde oy kullandıkları ileri sürüldü.Bazı delegeler Özgür Özel’in meşruiyetini sorguluyorDava dosyasında, 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay sonucu genel başkan ilan edilen Özgür Özel’in yetkisiz olduğu savunuldu. Ayrıca, bu kurultayda alınan kararların “yok hükmünde” olduğu öne sürülerek hem 38. hem de 21. Kurultay süreçlerinin iptali istendi.Görevden uzaklaştırma talebiDelegeler, sadece kurultayın iptalini değil; aynı zamanda Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de tedbiren görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Dilekçede, kurultay öncesi görevde olan isimlerin geçici olarak yeniden göreve getirilmesi gerektiği belirtildi.
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delgeler, chp 21. olağanüstü kurultayı, özgür özel, chp kurultay iptali, chp mahkeme başvurusu, chp içi demokrasi, chp iç hesaplaşma, chp olağanüstü kurultay, chp genel başkan seçimi, chp parti meclisi, chp yüksek disiplin kurulu, chp ysk başvurusu
delgeler, chp 21. olağanüstü kurultayı, özgür özel, chp kurultay iptali, chp mahkeme başvurusu, chp içi demokrasi, chp iç hesaplaşma, chp olağanüstü kurultay, chp genel başkan seçimi, chp parti meclisi, chp yüksek disiplin kurulu, chp ysk başvurusu

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için eski delegeler dava açtı: Özel’in görevden uzaklaştırılması istendi

14:58 24.04.2025 (güncellendi: 14:59 24.04.2025)
© Sputnik / Başak KoçakSaraçhabe Özgür Özel basın açıklaması
Saraçhabe Özgür Özel basın açıklaması - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© Sputnik / Başak Koçak
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CHP delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, 6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptali için yargıya başvurdu. Kurultayın meşruiyetinin sorgulandığı dilekçede Özgür Özel’in görevden uzaklaştırılması istendi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor. 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay, parti içi tartışmaların ve hukuki sürecin odağı haline geldi. Kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdikleri dilekçeyle, kurultayın iptalini talep etti.

Dilekçede hukuk vurgusu

Delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen’in sunduğu dilekçede, CHP'nin tarihsel bağlamda hukukun üstünlüğünü ve demokratik ilkeleri öncelediği hatırlatıldı. Ancak 21. Olağanüstü Kurultay’ın bu değerlere aykırı şekilde yürütüldüğü iddia edildi.

“İrade gasbı” ve “dayatılan listeler” gündemde

Dilekçede yer alan ifadelere göre; kurultay, “parti içi iradeyi gasbeden yöntemlerle” şekillendirilmiş ve “delegelere dayatılan listelerle” demokratik süreçler zarar görmüştür. Özellikle İstanbul İl Kongresi’nde seçilen delegelerin hukuki geçerliliği olmadığı halde oy kullandıkları ileri sürüldü.

Bazı delegeler Özgür Özel’in meşruiyetini sorguluyor

Dava dosyasında, 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay sonucu genel başkan ilan edilen Özgür Özel’in yetkisiz olduğu savunuldu. Ayrıca, bu kurultayda alınan kararların “yok hükmünde” olduğu öne sürülerek hem 38. hem de 21. Kurultay süreçlerinin iptali istendi.

Görevden uzaklaştırma talebi

Delegeler, sadece kurultayın iptalini değil; aynı zamanda Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de tedbiren görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Dilekçede, kurultay öncesi görevde olan isimlerin geçici olarak yeniden göreve getirilmesi gerektiği belirtildi.
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
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