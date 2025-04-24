https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/chpnin-21-olaganustu-kurultayinin-iptali-icin-eski-delegeler-dava-acti-ozelin-gorevden-1095654553.html

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için eski delegeler dava açtı: Özel’in görevden uzaklaştırılması istendi

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için eski delegeler dava açtı: Özel’in görevden uzaklaştırılması istendi

Sputnik Türkiye

chp'nin 21. olağanüstü kurultayı yargıya taşındı. delegeler, özgür özel'in seçildiği sürecin hukuksuz olduğunu öne sürerek kurultayın iptalini ve yönetimin görevden alınmasını talep etti. detaylar haberimizde.

2025-04-24T14:58+0300

2025-04-24T14:58+0300

2025-04-24T14:59+0300

özgür özel

ankara

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor. 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay, parti içi tartışmaların ve hukuki sürecin odağı haline geldi. Kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdikleri dilekçeyle, kurultayın iptalini talep etti.Dilekçede hukuk vurgusuDelegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen’in sunduğu dilekçede, CHP'nin tarihsel bağlamda hukukun üstünlüğünü ve demokratik ilkeleri öncelediği hatırlatıldı. Ancak 21. Olağanüstü Kurultay’ın bu değerlere aykırı şekilde yürütüldüğü iddia edildi.“İrade gasbı” ve “dayatılan listeler” gündemdeDilekçede yer alan ifadelere göre; kurultay, “parti içi iradeyi gasbeden yöntemlerle” şekillendirilmiş ve “delegelere dayatılan listelerle” demokratik süreçler zarar görmüştür. Özellikle İstanbul İl Kongresi’nde seçilen delegelerin hukuki geçerliliği olmadığı halde oy kullandıkları ileri sürüldü.Bazı delegeler Özgür Özel’in meşruiyetini sorguluyorDava dosyasında, 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay sonucu genel başkan ilan edilen Özgür Özel’in yetkisiz olduğu savunuldu. Ayrıca, bu kurultayda alınan kararların “yok hükmünde” olduğu öne sürülerek hem 38. hem de 21. Kurultay süreçlerinin iptali istendi.Görevden uzaklaştırma talebiDelegeler, sadece kurultayın iptalini değil; aynı zamanda Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de tedbiren görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Dilekçede, kurultay öncesi görevde olan isimlerin geçici olarak yeniden göreve getirilmesi gerektiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/chp-genel-baskani-ozel-kayyum-tartismalari-chpye-zarar-degil-kenetlenme-getirdi-1095499091.html

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