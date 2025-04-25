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Çeyrek asır sonra akıllara Gölcük geldi: 99 depremi kaç büyüklüğünde olmuştu? Kaç saniye sürmüştü?
Çeyrek asır sonra akıllara Gölcük geldi: 99 depremi kaç büyüklüğünde olmuştu? Kaç saniye sürmüştü?
Sputnik Türkiye
99 depremi olarak bilinen merkez üssü Kocaeli-Gölcük olan 17 Ağustos Marmara depremi, Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından akıllara... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
i̇stanbul
gölcük
kocaeli
kandilli rasathanesi
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
gölcük depremi
17 ağustos depremi
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25 yıl önce 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece saat 03.02'de merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan, Türkiye'nin toplumsal hafızasında büyük yer edinen Gölcük depremi, 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından tekrar akıllara geldi.99 depremi kaç büyüklüğünde olmuştu? Kaç saniye sürmüştü?Aktif bir deprem bölgesi olduğu kabul edilen Türkiye'de depremlerin çok yıkıcı etkileri olabilyor. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremin büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 7.4 olarak belirlenmişti. Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden biri olan Gölcük depremi tam 45 saniye sürmüştü. 5 il etkilenmişti: Kaç şiddetinde hissedilmişti?Sabaha karşı saat 03.02'de başlayarak 45 saniye süren deprem, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce illerinde yıkıma neden olmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2010 tarihli raporlarına göre adı geçen 5 ilde yıkıma neden olan depremde, 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmiş, 43 bin 953 kişi yaralanmıştı. Ayrıca raporda, resmi olmayan bilgilere göre, yaklaşık 50 bin ölü, ağır-hafif 100 bine yakın yaralı olduğu, 133 bin 683 binanın çöktüğü ve yaklaşık 600 bin kişiyi evsiz bırakmış olduğu bilgisi verilmişti. Depremde 16 milyon insan değişik düzeylerde etkilenmişti.6.2'lik Silivri depreminden sonra merak edilenler: Gölcük depreminde İstanbul'da durum neydi?Gölcük depreminde, sadece İstanbul'da 41 bine yakın konut ve iş yeri yıkılmıştı. 18 bin 162 konut ise hasar durumundan kaynaklı kullanılamaz noktaya gelmişti. Kamu binalarında da ciddi hasar görülmüştü. İstanbul'daki 3 bin 171 okuldan 820'si hasar görürken, 10 bine yakın kamu binasında hasar oluşmuştu. Gölcük depreminde İstanbul'da en çok neresi etkilenmişti?İstanbul'un depremden en çok etkilenen ilçesi Avcılar olmuştu. Raporlara göre Avcılarda 270 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralanmıştı. Yıkımın büyük olduğu ilçede, bin 823 konut ve 326 iş yeri ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar almıştı. Ayrıca, 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta düzeyde, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde ise hafif hasar tespit edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/artcilar-devam-ediyor-marmarada-39-buyuklugunde-deprem-1095666944.html
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Çeyrek asır sonra akıllara Gölcük geldi: 99 depremi kaç büyüklüğünde olmuştu? Kaç saniye sürmüştü?

00:28 25.04.2025
© AA / AA ArşiviMarmara Depremi, merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağır hasara neden olmuştu.
Marmara Depremi, merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağır hasara neden olmuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© AA / AA Arşivi
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99 depremi olarak bilinen merkez üssü Kocaeli-Gölcük olan 17 Ağustos Marmara depremi, Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından akıllara geldi. Peki, Gölcük depremi kaç büyüklüğünde olmuştu? Kaç saniye sürmüştü? Kaç şiddetinde hissedilmişti? İstanbul'da durum neydi? İstanbul'da en çok neresi etkilenmişti?
25 yıl önce 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece saat 03.02'de merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan, Türkiye'nin toplumsal hafızasında büyük yer edinen Gölcük depremi, 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından tekrar akıllara geldi.

99 depremi kaç büyüklüğünde olmuştu? Kaç saniye sürmüştü?

Aktif bir deprem bölgesi olduğu kabul edilen Türkiye'de depremlerin çok yıkıcı etkileri olabilyor. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremin büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 7.4 olarak belirlenmişti. Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden biri olan Gölcük depremi tam 45 saniye sürmüştü.

5 il etkilenmişti: Kaç şiddetinde hissedilmişti?

Sabaha karşı saat 03.02'de başlayarak 45 saniye süren deprem, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce illerinde yıkıma neden olmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2010 tarihli raporlarına göre adı geçen 5 ilde yıkıma neden olan depremde, 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmiş, 43 bin 953 kişi yaralanmıştı. Ayrıca raporda, resmi olmayan bilgilere göre, yaklaşık 50 bin ölü, ağır-hafif 100 bine yakın yaralı olduğu, 133 bin 683 binanın çöktüğü ve yaklaşık 600 bin kişiyi evsiz bırakmış olduğu bilgisi verilmişti. Depremde 16 milyon insan değişik düzeylerde etkilenmişti.

6.2'lik Silivri depreminden sonra merak edilenler: Gölcük depreminde İstanbul'da durum neydi?

Gölcük depreminde, sadece İstanbul'da 41 bine yakın konut ve iş yeri yıkılmıştı. 18 bin 162 konut ise hasar durumundan kaynaklı kullanılamaz noktaya gelmişti.
Kamu binalarında da ciddi hasar görülmüştü. İstanbul'daki 3 bin 171 okuldan 820'si hasar görürken, 10 bine yakın kamu binasında hasar oluşmuştu.

Gölcük depreminde İstanbul'da en çok neresi etkilenmişti?

İstanbul'un depremden en çok etkilenen ilçesi Avcılar olmuştu. Raporlara göre Avcılarda 270 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralanmıştı. Yıkımın büyük olduğu ilçede, bin 823 konut ve 326 iş yeri ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar almıştı. Ayrıca, 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta düzeyde, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde ise hafif hasar tespit edilmişti.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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