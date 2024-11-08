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'Yeni Barış Manço' belli oldu: Ünlü sanatçının hayatı film oluyor, başrolde Ekin Koç var
'Yeni Barış Manço' belli oldu: Ünlü sanatçının hayatı film oluyor, başrolde Ekin Koç var
Sputnik Türkiye
Türk müzik dünyasının unutulmaz isimlerinden olan Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Ünlü sanatçıyı Ekin Koç canlandıracak. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T15:32+0300
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Türkiye rock müziğin öncü isimlerinden olan ve 1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço'nun hayatı film oluyor. 56 yaşındayken Kadıköy'de geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata veda eden Manço'yu filmde Ekin Koç canlandıracak. Filmin yönetmenliğini ise halen merakla takip edilen Kızılcık Şerbeti dizisini çeken Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç üstlenecek. Ekin Koç kimdir? Hangi dizilerde filmlerde rol aldı?Haziran ayında filmin çekimlerine başlanması planlanırken, en son Taş Kağıt Makas dizisinde başrol oynayan Ekin Koç oyuncu kimliğinin yanı sıra müziğe olan ilgisiyle de tanınıyor. Samed Nalbant‘la 2022 yılında kurduğu “DayOff Kolektif” adlı grupla zaman zaman sahne de alan oyuncu, gitar çalıp şarkı söylüyor.32 yaşındaki Ekin Koç, Üç Kuruş, Bizim İçin Şampiyon, Sana Bir Sır Vereceğim, Uyanış: Büyük Selçuklu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Benim Adım Gültepe, Senden Bana Kalan ve Kurak Günler gibi yapımlarla tanınıyor.
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'Yeni Barış Manço' belli oldu: Ünlü sanatçının hayatı film oluyor, başrolde Ekin Koç var

15:32 08.11.2024
© Fotoğraf : TwitterEkin Koç, Uyanış: Büyük Selçuklu
Ekin Koç, Uyanış: Büyük Selçuklu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Türk müzik dünyasının unutulmaz isimlerinden olan Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Ünlü sanatçıyı Ekin Koç canlandıracak.
Türkiye rock müziğin öncü isimlerinden olan ve 1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço'nun hayatı film oluyor. 56 yaşındayken Kadıköy'de geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata veda eden Manço'yu filmde Ekin Koç canlandıracak. Filmin yönetmenliğini ise halen merakla takip edilen Kızılcık Şerbeti dizisini çeken Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç üstlenecek.

Ekin Koç kimdir? Hangi dizilerde filmlerde rol aldı?

Haziran ayında filmin çekimlerine başlanması planlanırken, en son Taş Kağıt Makas dizisinde başrol oynayan Ekin Koç oyuncu kimliğinin yanı sıra müziğe olan ilgisiyle de tanınıyor. Samed Nalbant‘la 2022 yılında kurduğu “DayOff Kolektif” adlı grupla zaman zaman sahne de alan oyuncu, gitar çalıp şarkı söylüyor.
32 yaşındaki Ekin Koç, Üç Kuruş, Bizim İçin Şampiyon, Sana Bir Sır Vereceğim, Uyanış: Büyük Selçuklu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Benim Adım Gültepe, Senden Bana Kalan ve Kurak Günler gibi yapımlarla tanınıyor.
Belçika'da bulunan 'Barış Manço' duvar resmi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
YAŞAM
Belçika'da Barış Manço'nun anısına yapılan duvar resminin açılışı yapıldı
30 Mayıs, 15:51
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