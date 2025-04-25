https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/bakanlik-hile-yapan-8-sucuk-markasini-ifsa-etti-deri-dokusu-sakatat-ve-bas-eti-cikti-1095690352.html
Bakanlık 'hile' yapan 8 sucuk markasını ifşa etti: Deri dokusu, sakatat ve baş eti çıktı
Bakanlık 'hile' yapan 8 sucuk markasını ifşa etti: Deri dokusu, sakatat ve baş eti çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı içeriğinde hile bulunan 8 sucuk markasını açıkladı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T16:29+0300
2025-04-25T16:29+0300
2025-04-25T16:29+0300
ekonomi̇
tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü
taklit tağşiş listesi
sucuk
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit veya Tağşiş yapılan gıdalar' listesini yeniledi. Listeye marketlerde satılan ve içeriğine hile tespit edilen 8 sucuk markası daha eklendi. Ürünlerde deri dokusu, baş eti, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi. Bakanlığın listesine son eklenen ürünler arasında en çok 'hile' yapıldığı tespit edilen ürünün sucuk olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/tarim-bakanligi-skandal-markalari-bu-urunleri-sakin-almayin-diyerek-tek-tek-acikladi-yeni-tagsis-ve-1095463628.html
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tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü, taklit tağşiş listesi, sucuk
tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü, taklit tağşiş listesi, sucuk
Bakanlık 'hile' yapan 8 sucuk markasını ifşa etti: Deri dokusu, sakatat ve baş eti çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı içeriğinde hile bulunan 8 sucuk markasını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit veya Tağşiş yapılan gıdalar' listesini yeniledi. Listeye marketlerde satılan ve içeriğine hile tespit edilen 8 sucuk markası daha eklendi. Ürünlerde deri dokusu, baş eti, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.
Bakanlığın listesine son eklenen ürünler arasında en çok 'hile' yapıldığı tespit edilen ürünün sucuk olduğu belirtildi.