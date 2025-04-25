https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/bakanlik-hile-yapan-8-sucuk-markasini-ifsa-etti-deri-dokusu-sakatat-ve-bas-eti-cikti-1095690352.html

Bakanlık 'hile' yapan 8 sucuk markasını ifşa etti: Deri dokusu, sakatat ve baş eti çıktı

Bakanlık 'hile' yapan 8 sucuk markasını ifşa etti: Deri dokusu, sakatat ve baş eti çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı içeriğinde hile bulunan 8 sucuk markasını açıkladı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T16:29+0300

2025-04-25T16:29+0300

2025-04-25T16:29+0300

ekonomi̇

tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü

taklit tağşiş listesi

sucuk

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit veya Tağşiş yapılan gıdalar' listesini yeniledi. Listeye marketlerde satılan ve içeriğine hile tespit edilen 8 sucuk markası daha eklendi. Ürünlerde deri dokusu, baş eti, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi. Bakanlığın listesine son eklenen ürünler arasında en çok 'hile' yapıldığı tespit edilen ürünün sucuk olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/tarim-bakanligi-skandal-markalari-bu-urunleri-sakin-almayin-diyerek-tek-tek-acikladi-yeni-tagsis-ve-1095463628.html

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Sputnik Türkiye

tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü, taklit tağşiş listesi, sucuk