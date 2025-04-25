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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/bakanlik-hile-yapan-8-sucuk-markasini-ifsa-etti-deri-dokusu-sakatat-ve-bas-eti-cikti-1095690352.html
Bakanlık 'hile' yapan 8 sucuk markasını ifşa etti: Deri dokusu, sakatat ve baş eti çıktı
Bakanlık 'hile' yapan 8 sucuk markasını ifşa etti: Deri dokusu, sakatat ve baş eti çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı içeriğinde hile bulunan 8 sucuk markasını açıkladı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T16:29+0300
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ekonomi̇
tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü
taklit tağşiş listesi
sucuk
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit veya Tağşiş yapılan gıdalar' listesini yeniledi. Listeye marketlerde satılan ve içeriğine hile tespit edilen 8 sucuk markası daha eklendi. Ürünlerde deri dokusu, baş eti, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi. Bakanlığın listesine son eklenen ürünler arasında en çok 'hile' yapıldığı tespit edilen ürünün sucuk olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/tarim-bakanligi-skandal-markalari-bu-urunleri-sakin-almayin-diyerek-tek-tek-acikladi-yeni-tagsis-ve-1095463628.html
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tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü, taklit tağşiş listesi, sucuk
tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü, taklit tağşiş listesi, sucuk

Bakanlık 'hile' yapan 8 sucuk markasını ifşa etti: Deri dokusu, sakatat ve baş eti çıktı

16:29 25.04.2025
© AASucuk
Sucuk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı içeriğinde hile bulunan 8 sucuk markasını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit veya Tağşiş yapılan gıdalar' listesini yeniledi. Listeye marketlerde satılan ve içeriğine hile tespit edilen 8 sucuk markası daha eklendi. Ürünlerde deri dokusu, baş eti, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.
taklit
taklit - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
taklit
Bakanlığın listesine son eklenen ürünler arasında en çok 'hile' yapıldığı tespit edilen ürünün sucuk olduğu belirtildi.
taklit
taklit - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
taklit
AB üyelik sürecinde kokorece gelecek yasağa çözüm - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
SAĞLIK
Tarım Bakanlığı skandal markaları 'Bu ürünleri sakın almayın' diyerek tek tek açıkladı: Yeni tağşiş ve taklit listesi
17 Nisan, 12:38
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