Tarım Bakanlığı skandal markaları 'Bu ürünleri sakın almayın' diyerek tek tek açıkladı: Yeni tağşiş ve taklit listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetimlerde, taklit ve tağşiş yapılan yeni ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Denetimlerde; kıyma, kavurma, sucuk, peynir ve diğer ürünlerde gıda mevzuatına aykırılıklar tespit edildi.Kıymadan sucuğa, peynirden bala kadar aykırılıkYapılan açıklamada, bazı et ürünlerinde daha düşük kaliteli etlerle karışım yapıldığı, bazı peynirlerde süt yerine bitkisel yağ kullanıldığı, sucuk ve kavurmada ise gıda boyası ve katkı maddeleriyle ürünlerin olduğundan farklı gösterildiği belirtildi. Bal ve zeytinyağında ise sahtecilik iddiaları tespit edilen örnekler yer aldı.Hileli gıdalar listesi güncellendiTarım ve Orman Bakanlığı, resmi internet sitesinden ve kamuoyu bilgilendirme kanallarından yayınladığı güncel listede firma isimleri ve ürün detaylarını tek tek ifşa etti. Bu uygulama, tüketicinin bilinçli tercih yapabilmesi açısından büyük önem taşıyor.Gıda sahteciliği alarm veriyorUzmanlar, taklit ve tağşiş ürünlerin en çok et, süt ürünleri, zeytinyağı ve ballarda görüldüğüne dikkat çekiyor. Renk, koku, tat gibi duyusal farklılıkların şüphe uyandırması gerektiği belirtiliyor. Bu tarz ürünlerin tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanıyor.ALO 174 Gıda Hattı aktifVatandaşların şüpheli gördükleri ürünleri ALO 174 Gıda İhbar Hattı üzerinden bildirebilecekleri hatırlatıldı. Bakanlık, bu yolla gelen ihbarların incelendiğini ve gerekli denetimlerin hızla gerçekleştirildiğini duyurdu.Tüketici ne yapmalı?Sağlığa zararlı ürünlerden korunmak isteyen tüketicilerin:1. Taklit ve tağşiş nedir?Gıdada taklit, bir ürünün aslına benzetilerek farklı içeriklerle üretilmesi; tağşiş ise bir ürüne kaliteyi düşürücü başka madde karıştırılmasıdır.2. Bakanlık hangi ürünleri açıkladı?Kıyma, sucuk, kavurma, peynir, bal ve zeytinyağı gibi ürünlerde sahtecilik tespit edildi.3. Listede firma isimleri var mı?Evet, Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi firma ve ürün detaylarıyla birlikte kamuoyuna sundu.4. Bu ürünleri tüketmek zararlı mı?Evet, sahte ve mevzuata aykırı ürünler ciddi sağlık riskleri taşıyabilir.5. Şüpheli bir ürünü nasıl ihbar edebilirim?ALO 174 Gıda Hattı’nı arayarak şüpheli gıda ürünlerini bildirebilirsiniz.6. Bu listeye nereden ulaşabilirim?Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden güncel listeye ulaşabilirsiniz:🔗 https://www.tarimorman.gov.tr
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden taklit ve tağşişli gıda ürünlerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Yeni açıklamada kıymadan sucuğa, peynirden kavurmaya kadar birçok sahte ürün ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetimlerde, taklit ve tağşiş yapılan yeni ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Denetimlerde; kıyma, kavurma, sucuk, peynir ve diğer ürünlerde gıda mevzuatına aykırılıklar tespit edildi.
Kıymadan sucuğa, peynirden bala kadar aykırılık
Yapılan açıklamada, bazı et ürünlerinde daha düşük kaliteli etlerle karışım yapıldığı, bazı peynirlerde süt yerine bitkisel yağ kullanıldığı, sucuk ve kavurmada ise gıda boyası ve katkı maddeleriyle ürünlerin olduğundan farklı gösterildiği belirtildi. Bal ve zeytinyağında ise sahtecilik iddiaları tespit edilen örnekler yer aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi internet sitesinden ve kamuoyu bilgilendirme kanallarından yayınladığı güncel listede firma isimleri ve ürün detaylarını tek tek ifşa etti. Bu uygulama, tüketicinin bilinçli tercih yapabilmesi açısından büyük önem taşıyor.
Gıda sahteciliği alarm veriyor
Uzmanlar, taklit ve tağşiş ürünlerin en çok et, süt ürünleri, zeytinyağı ve ballarda görüldüğüne dikkat çekiyor. Renk, koku, tat gibi duyusal farklılıkların şüphe uyandırması gerektiği belirtiliyor. Bu tarz ürünlerin tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanıyor.
ALO 174 Gıda Hattı aktif
Vatandaşların şüpheli gördükleri ürünleri ALO 174 Gıda İhbar Hattı üzerinden bildirebilecekleri hatırlatıldı. Bakanlık, bu yolla gelen ihbarların incelendiğini ve gerekli denetimlerin hızla gerçekleştirildiğini duyurdu.
Tüketici ne yapmalı?
Sağlığa zararlı ürünlerden korunmak isteyen tüketicilerin:
Güvenilir markaları tercih etmesi
Etiket bilgilerini dikkatle okuması
Fiyatı normalin çok altında olan ürünlerden uzak durması gerektiği bildirildi.
1. Taklit ve tağşiş nedir?
Gıdada taklit, bir ürünün aslına benzetilerek farklı içeriklerle üretilmesi; tağşiş ise bir ürüne kaliteyi düşürücü başka madde karıştırılmasıdır.
2. Bakanlık hangi ürünleri açıkladı?
Kıyma, sucuk, kavurma, peynir, bal ve zeytinyağı gibi ürünlerde sahtecilik tespit edildi.
3. Listede firma isimleri var mı?
Evet, Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi firma ve ürün detaylarıyla birlikte kamuoyuna sundu.
4. Bu ürünleri tüketmek zararlı mı?
Evet, sahte ve mevzuata aykırı ürünler ciddi sağlık riskleri taşıyabilir.