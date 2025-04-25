https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/bakan-simsekten-yil-sonu-enflasyon-degerlendirmesi-1095688315.html
Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon değerlendirmesi
Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon değerlendirmesi
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığında gerçekleşmesini öngördüklerini dile getirdi. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T15:41+0300
2025-04-25T15:41+0300
2025-04-25T15:41+0300
ekonomi̇
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
mehmet şimşek
enflasyon
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Merkez Bankası tarafından açıklanan sektörel enflasyon beklentilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer bir iyileşme gerçekleşti' ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, "Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi. 'Gerekli tüm adımlar atılmaktadır'Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:“Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer bir iyileşme gerçekleşti. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi hanehalkında son bir yılda 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan geriledi.Yurtiçi ve küresel son dönem gelişmelerinin ekonomimize yansımalarını sınırlamaya yönelik gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Uyguladığımız program sayesinde güçlenen makroekonomik temellerin yanı sıra sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki düşüş dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/merkez-bankasi-anketi-aciklandi-yillik-enflasyon-beklentisi-artti-1095675101.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, mehmet şimşek, enflasyon
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, mehmet şimşek, enflasyon
Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığında gerçekleşmesini öngördüklerini dile getirdi.
Merkez Bankası tarafından açıklanan sektörel enflasyon beklentilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer bir iyileşme gerçekleşti' ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, "Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.
'Gerekli tüm adımlar atılmaktadır'
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer bir iyileşme gerçekleşti. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi hanehalkında son bir yılda 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan geriledi.
Yurtiçi ve küresel son dönem gelişmelerinin ekonomimize yansımalarını sınırlamaya yönelik gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Uyguladığımız program sayesinde güçlenen makroekonomik temellerin yanı sıra sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki düşüş dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.”