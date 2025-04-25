https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/antalyanin-kas-ilcesinde-3-buyuklugunde-deprem-oldu-1095672772.html
Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem oldu
Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem oldu
Sputnik Türkiye
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 8.15 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T08:35+0300
2025-04-25T08:35+0300
2025-04-25T08:35+0300
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Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı, bugün sabah saat 8.15'te Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 32.2 km olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/kutahyada-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095671163.html
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antalya, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kaş
antalya, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kaş
Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 8.15 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı, bugün sabah saat 8.15'te Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 32.2 km olduğu kaydedildi.