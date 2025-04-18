https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/kemalpasa-belediyesinde-konser-sorusturmasi-gozaltina-alinan-5-supheliden-2si-tutuklandi-1095508549.html

Kemalpaşa Belediyesi’nde konser soruşturması: Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kemalpaşa Belediyesi’nde konser soruşturması: Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik kamu harcamalarında usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T21:48+0300

2025-04-18T21:48+0300

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Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, belediyeye yönelik kamu harcamalarında usulsüzlük iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı A.B. ile belediye personeli S.K. ve B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun, geçen yıl iptal edilen bir konser organizasyonu ile ilgili kamu zararı şikayeti üzerine başlatıldığı belirtildi. Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in konuyla ilgili idari soruşturma başlattığı ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/izmirde-kemalpasa-belediyesine-operasyon-duzenlendi-baskan-yardimcisi-dahil-5-kisi-gozaltina-alindi-1095481659.html

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