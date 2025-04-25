https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-naziler-tarafindan-benimsenen-alt-insan-kavramini-abdde-kim-ve-1095660349.html

Alman Nazizminin Amerikan kökleri: Naziler tarafından benimsenen 'alt insan' kavramını ABD'de kim ve neden yarattı?

Alman Nazizminin Amerikan kökleri: Naziler tarafından benimsenen 'alt insan' kavramını ABD'de kim ve neden yarattı?

Sputnik Türkiye

Nazi ideolojisinin temel taşlarından biri, sözde 'Aryanların' üstün insan olduğu iddiasıydı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T14:00+0300

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yegor yakovlev

yahudiler

nazi almanyası

alman nazizminin amerikan kökleri

2. dünya savaşı

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Ayrıca Yahudiler, Çingeneler ya da Slavlar gibi tam anlamıyla insan olarak görmedikleri etnik gruplara atıfta bulunmak için de 'alt insan' (untermensch) terimini kullandılar.Ancak hem terimin ortaya çıkışı hem de insanlığı ırksal çizgiler boyunca hiyerarşik hale getirme fikrinin kökeni ABD'ye dayanıyordu.Sputnik için özel olarak hazırlanan bu videoda Nazizm tarihçisi ve 'İmha Savaşı' kitabının yazarı Yegor Yakovlev, 20. yüzyılın ilk yarısında bu terimin nasıl ve kimler tarafından yaratıldığı ile nasıl yayıldığını açıklıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-7-bolum-nazi-propagandasi-nasil-amerikan-western-estetigini-1095554563.html

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Alman Nazizminin Amerikan kökleri: Naziler tarafından benimsenen “alt insan” kavramını ABD'de kim ve neden yarattı? Sputnik Türkiye Alman Nazizminin Amerikan kökleri: Naziler tarafından benimsenen “alt insan” kavramını ABD'de kim ve neden yarattı? 2025-04-25T14:00+0300 true PT2M45S

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Sputnik Türkiye

vi̇deo, abd, yegor yakovlev, yahudiler, nazi almanyası, alman nazizminin amerikan kökleri, 2. dünya savaşı