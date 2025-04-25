Alman Nazizminin Amerikan kökleri: Naziler tarafından benimsenen “alt insan” kavramını ABD'de kim ve neden yarattı?

Türkiye
Putin, Kremlin'de Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'la bir araya geldi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: 'Türkiye’de afet yönetiminin arama kurtarma sanılması en büyük hata'
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:03
3 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hakem heyetlerine başvuruda manevi tazminat dönemi
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Yapay zeka için etik kodlar, kapitalist sistemde işlemez'
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi Perinçek: Marmara'da büyük deprem olacak
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Almanya’nın yeni koalisyon programı militarist ve teknokrat bir yapıda. Programda Türkiye başlığı dikkat çekiyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
İstatistiklerle çocuk verileri: Türkiye'de çocuk işçi oranı yüzde 24,9
17:46
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Kozmonot Komarov uzay görevinde neden hayatını kaybetti?
18:18
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Jeoloji Mühendisi uyardı: Batıya doğru bir enerji transferi var, her an tetikleme yapabilir
19:21
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kim demiş futbol politik değil diye?’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Turusan Bağcı: 'Zorunlu afet sigortası geliyor'
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
13 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-naziler-tarafindan-benimsenen-alt-insan-kavramini-abdde-kim-ve-1095660349.html
Alman Nazizminin Amerikan kökleri: Naziler tarafından benimsenen 'alt insan' kavramını ABD'de kim ve neden yarattı?
Alman Nazizminin Amerikan kökleri: Naziler tarafından benimsenen 'alt insan' kavramını ABD'de kim ve neden yarattı?
Sputnik Türkiye
Nazi ideolojisinin temel taşlarından biri, sözde 'Aryanların' üstün insan olduğu iddiasıydı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T14:00+0300
2025-04-25T14:00+0300
multi̇medya
vi̇deo
abd
yegor yakovlev
yahudiler
nazi almanyası
alman nazizminin amerikan kökleri
2. dünya savaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095664764_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5ffdbd9c737edb61cfe591b4d65d5f73.png
Ayrıca Yahudiler, Çingeneler ya da Slavlar gibi tam anlamıyla insan olarak görmedikleri etnik gruplara atıfta bulunmak için de 'alt insan' (untermensch) terimini kullandılar.Ancak hem terimin ortaya çıkışı hem de insanlığı ırksal çizgiler boyunca hiyerarşik hale getirme fikrinin kökeni ABD'ye dayanıyordu.Sputnik için özel olarak hazırlanan bu videoda Nazizm tarihçisi ve 'İmha Savaşı' kitabının yazarı Yegor Yakovlev, 20. yüzyılın ilk yarısında bu terimin nasıl ve kimler tarafından yaratıldığı ile nasıl yayıldığını açıklıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-7-bolum-nazi-propagandasi-nasil-amerikan-western-estetigini-1095554563.html
nazi almanyası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Alman Nazizminin Amerikan kökleri: Naziler tarafından benimsenen “alt insan” kavramını ABD'de kim ve neden yarattı?
Sputnik Türkiye
Alman Nazizminin Amerikan kökleri: Naziler tarafından benimsenen “alt insan” kavramını ABD'de kim ve neden yarattı?
2025-04-25T14:00+0300
true
PT2M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095664764_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_1f4c0ef3f4de183a8565452d68b2cf9d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vi̇deo, abd, yegor yakovlev, yahudiler, nazi almanyası, alman nazizminin amerikan kökleri, 2. dünya savaşı
vi̇deo, abd, yegor yakovlev, yahudiler, nazi almanyası, alman nazizminin amerikan kökleri, 2. dünya savaşı

Alman Nazizminin Amerikan kökleri: Naziler tarafından benimsenen 'alt insan' kavramını ABD'de kim ve neden yarattı?

14:00 25.04.2025
© SputnikAlman Nazizminin Amerikan kökleri: Naziler tarafından benimsenen 'alt insan' kavramını ABD'de kim ve neden yarattı?
Alman Nazizminin Amerikan kökleri: Naziler tarafından benimsenen 'alt insan' kavramını ABD'de kim ve neden yarattı? - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© Sputnik
Abone ol
Nazi ideolojisinin temel taşlarından biri, sözde 'Aryanların' üstün insan olduğu iddiasıydı.
Ayrıca Yahudiler, Çingeneler ya da Slavlar gibi tam anlamıyla insan olarak görmedikleri etnik gruplara atıfta bulunmak için de 'alt insan' (untermensch) terimini kullandılar.
Ancak hem terimin ortaya çıkışı hem de insanlığı ırksal çizgiler boyunca hiyerarşik hale getirme fikrinin kökeni ABD'ye dayanıyordu.
Sputnik için özel olarak hazırlanan bu videoda Nazizm tarihçisi ve 'İmha Savaşı' kitabının yazarı Yegor Yakovlev, 20. yüzyılın ilk yarısında bu terimin nasıl ve kimler tarafından yaratıldığı ile nasıl yayıldığını açıklıyor.
© Sputnik
Alman Nazizminin Amerikan kökleri, 7. bölüm: Nazi propagandası nasıl Amerikan western estetiğini kopyaladı? - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
MULTİMEDYA
Alman Nazizminin Amerikan kökleri, 7. bölüm: Nazi propagandası nasıl Amerikan western estetiğini kopyaladı?
22 Nisan, 14:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала