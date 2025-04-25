https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-naziler-tarafindan-benimsenen-alt-insan-kavramini-abdde-kim-ve-1095660349.html
Alman Nazizminin Amerikan kökleri: Naziler tarafından benimsenen 'alt insan' kavramını ABD'de kim ve neden yarattı?
Alman Nazizminin Amerikan kökleri: Naziler tarafından benimsenen 'alt insan' kavramını ABD'de kim ve neden yarattı?
Sputnik Türkiye
Nazi ideolojisinin temel taşlarından biri, sözde 'Aryanların' üstün insan olduğu iddiasıydı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T14:00+0300
2025-04-25T14:00+0300
2025-04-25T14:00+0300
multi̇medya
vi̇deo
abd
yegor yakovlev
yahudiler
nazi almanyası
alman nazizminin amerikan kökleri
2. dünya savaşı
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Ayrıca Yahudiler, Çingeneler ya da Slavlar gibi tam anlamıyla insan olarak görmedikleri etnik gruplara atıfta bulunmak için de 'alt insan' (untermensch) terimini kullandılar.Ancak hem terimin ortaya çıkışı hem de insanlığı ırksal çizgiler boyunca hiyerarşik hale getirme fikrinin kökeni ABD'ye dayanıyordu.Sputnik için özel olarak hazırlanan bu videoda Nazizm tarihçisi ve 'İmha Savaşı' kitabının yazarı Yegor Yakovlev, 20. yüzyılın ilk yarısında bu terimin nasıl ve kimler tarafından yaratıldığı ile nasıl yayıldığını açıklıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-7-bolum-nazi-propagandasi-nasil-amerikan-western-estetigini-1095554563.html
nazi almanyası
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Alman Nazizminin Amerikan kökleri: Naziler tarafından benimsenen “alt insan” kavramını ABD'de kim ve neden yarattı?
Sputnik Türkiye
Alman Nazizminin Amerikan kökleri: Naziler tarafından benimsenen “alt insan” kavramını ABD'de kim ve neden yarattı?
2025-04-25T14:00+0300
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PT2M45S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, abd, yegor yakovlev, yahudiler, nazi almanyası, alman nazizminin amerikan kökleri, 2. dünya savaşı
vi̇deo, abd, yegor yakovlev, yahudiler, nazi almanyası, alman nazizminin amerikan kökleri, 2. dünya savaşı
Alman Nazizminin Amerikan kökleri: Naziler tarafından benimsenen 'alt insan' kavramını ABD'de kim ve neden yarattı?
Nazi ideolojisinin temel taşlarından biri, sözde 'Aryanların' üstün insan olduğu iddiasıydı.
Ayrıca Yahudiler, Çingeneler ya da Slavlar gibi tam anlamıyla insan olarak görmedikleri etnik gruplara atıfta bulunmak için de 'alt insan' (untermensch) terimini kullandılar.
Ancak hem terimin ortaya çıkışı hem de insanlığı ırksal çizgiler boyunca hiyerarşik hale getirme fikrinin kökeni ABD'ye dayanıyordu.
Sputnik için özel olarak hazırlanan bu videoda Nazizm tarihçisi ve 'İmha Savaşı' kitabının yazarı Yegor Yakovlev, 20. yüzyılın ilk yarısında bu terimin nasıl ve kimler tarafından yaratıldığı ile nasıl yayıldığını açıklıyor.