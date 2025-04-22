https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-7-bolum-nazi-propagandasi-nasil-amerikan-western-estetigini-1095554563.html
Alman Nazizminin Amerikan kökleri, 7. bölüm: Nazi propagandası nasıl Amerikan western estetiğini kopyaladı?
Alman Nazizminin Amerikan kökleri, 7. bölüm: Nazi propagandası nasıl Amerikan western estetiğini kopyaladı?
Sputnik Türkiye
St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde (SPbGU) Nazi suçları üzerine özel bir ders veren Yegor Yakovlev, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, “Doğu Avrupa’daki... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T14:00+0300
2025-04-22T14:00+0300
2025-04-22T14:00+0300
multi̇medya
vi̇deo
yegor yakovlev
doğu avrupa
nazi almanyası
nazizm
abd
sscb
rusya
alman nazizminin amerikan kökleri
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Sputnik için hazırlanan bu özel video serisinde, Nazizmin doğuşu ve gelişimi üzerine çalışan tarihçi Yakovlev, Amerikan Western estetiğinin Nazi propagandasını nasıl etkilediğini ve hem yetişkinleri hem de gençleri Doğu'da “vahşilerin” yaşadığına inandırarak onları kendi topraklarını fethetmeye ve sömürgeleştirmeye teşvik ettiğini anlatıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-bolum-6-hitlerin-edebi-akil-hocasi-karl-may-1095478599.html
doğu avrupa
nazi almanyası
sscb
rusya
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Alman Nazizminin Amerikan kökleri, 7. bölüm: Nazi propagandası nasıl Amerikan western estetiğini kopyaladı?
Sputnik Türkiye
Alman Nazizminin Amerikan kökleri, 7. bölüm: Nazi propagandası nasıl Amerikan western estetiğini kopyaladı?
2025-04-22T14:00+0300
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Sputnik Türkiye
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vi̇deo, yegor yakovlev, doğu avrupa, nazi almanyası, nazizm, abd, sscb, rusya, alman nazizminin amerikan kökleri, amerika
vi̇deo, yegor yakovlev, doğu avrupa, nazi almanyası, nazizm, abd, sscb, rusya, alman nazizminin amerikan kökleri, amerika
Alman Nazizminin Amerikan kökleri, 7. bölüm: Nazi propagandası nasıl Amerikan western estetiğini kopyaladı?
St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde (SPbGU) Nazi suçları üzerine özel bir ders veren Yegor Yakovlev, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, “Doğu Avrupa’daki toprakların fethedilmesi ile Amerikan Batısı arasında paralellik kurma fikri, Nazi Almanyası’nda oldukça yaygındı,” dedi.