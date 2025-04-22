https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-7-bolum-nazi-propagandasi-nasil-amerikan-western-estetigini-1095554563.html

Alman Nazizminin Amerikan kökleri, 7. bölüm: Nazi propagandası nasıl Amerikan western estetiğini kopyaladı?

Alman Nazizminin Amerikan kökleri, 7. bölüm: Nazi propagandası nasıl Amerikan western estetiğini kopyaladı?

Sputnik Türkiye

St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde (SPbGU) Nazi suçları üzerine özel bir ders veren Yegor Yakovlev, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, “Doğu Avrupa’daki... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T14:00+0300

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vi̇deo

yegor yakovlev

doğu avrupa

nazi almanyası

nazizm

abd

sscb

rusya

alman nazizminin amerikan kökleri

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Sputnik için hazırlanan bu özel video serisinde, Nazizmin doğuşu ve gelişimi üzerine çalışan tarihçi Yakovlev, Amerikan Western estetiğinin Nazi propagandasını nasıl etkilediğini ve hem yetişkinleri hem de gençleri Doğu'da “vahşilerin” yaşadığına inandırarak onları kendi topraklarını fethetmeye ve sömürgeleştirmeye teşvik ettiğini anlatıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-bolum-6-hitlerin-edebi-akil-hocasi-karl-may-1095478599.html

doğu avrupa

nazi almanyası

sscb

rusya

amerika

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Alman Nazizminin Amerikan kökleri, 7. bölüm: Nazi propagandası nasıl Amerikan western estetiğini kopyaladı? Sputnik Türkiye Alman Nazizminin Amerikan kökleri, 7. bölüm: Nazi propagandası nasıl Amerikan western estetiğini kopyaladı? 2025-04-22T14:00+0300 true PT2M08S

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Sputnik Türkiye

vi̇deo, yegor yakovlev, doğu avrupa, nazi almanyası, nazizm, abd, sscb, rusya, alman nazizminin amerikan kökleri, amerika