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Alman Nazizminin Amerikan kökleri, 7. bölüm: Nazi propagandası nasıl Amerikan western estetiğini kopyaladı?
Alman Nazizminin Amerikan kökleri, 7. bölüm: Nazi propagandası nasıl Amerikan western estetiğini kopyaladı?
Sputnik Türkiye
St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde (SPbGU) Nazi suçları üzerine özel bir ders veren Yegor Yakovlev, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, “Doğu Avrupa’daki... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
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Sputnik için hazırlanan bu özel video serisinde, Nazizmin doğuşu ve gelişimi üzerine çalışan tarihçi Yakovlev, Amerikan Western estetiğinin Nazi propagandasını nasıl etkilediğini ve hem yetişkinleri hem de gençleri Doğu'da “vahşilerin” yaşadığına inandırarak onları kendi topraklarını fethetmeye ve sömürgeleştirmeye teşvik ettiğini anlatıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-bolum-6-hitlerin-edebi-akil-hocasi-karl-may-1095478599.html
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Alman Nazizminin Amerikan kökleri, 7. bölüm: Nazi propagandası nasıl Amerikan western estetiğini kopyaladı?
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Alman Nazizminin Amerikan kökleri, 7. bölüm: Nazi propagandası nasıl Amerikan western estetiğini kopyaladı?
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Alman Nazizminin Amerikan kökleri, 7. bölüm: Nazi propagandası nasıl Amerikan western estetiğini kopyaladı?

14:00 22.04.2025
© SputnikAlman Nazizminin Amerikan kökleri, 7. bölüm: Nazi propagandası nasıl Amerikan western estetiğini kopyaladı?
Alman Nazizminin Amerikan kökleri, 7. bölüm: Nazi propagandası nasıl Amerikan western estetiğini kopyaladı? - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© Sputnik
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St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde (SPbGU) Nazi suçları üzerine özel bir ders veren Yegor Yakovlev, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, “Doğu Avrupa’daki toprakların fethedilmesi ile Amerikan Batısı arasında paralellik kurma fikri, Nazi Almanyası’nda oldukça yaygındı,” dedi.
Sputnik için hazırlanan bu özel video serisinde, Nazizmin doğuşu ve gelişimi üzerine çalışan tarihçi Yakovlev, Amerikan Western estetiğinin Nazi propagandasını nasıl etkilediğini ve hem yetişkinleri hem de gençleri Doğu'da “vahşilerin” yaşadığına inandırarak onları kendi topraklarını fethetmeye ve sömürgeleştirmeye teşvik ettiğini anlatıyor.
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Alman Nazizminin Amerikan Kökleri Bölüm 6: Hitler'in edebi akıl hocası Karl May - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
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Alman Nazizminin Amerikan Kökleri, bölüm 6: Hitler'in edebi akıl hocası Karl May
18 Nisan, 14:00
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