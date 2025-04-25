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1999 depreminden etkilendi, evin içine çelik sığınak yaptı: 'Deprem olunca oraya koşuyoruz'
1999 depreminden etkilendi, evin içine çelik sığınak yaptı: 'Deprem olunca oraya koşuyoruz'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yaşayan bir aile, 3 yıl önce vefat eden dedelerinin evlerinin bir odasında çelik konstrüksiyondan yaptığı yaşam alanı sayesinde deprem anlarında... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T12:33+0300
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1999 Kocaeli depreminde büyük endişe yaşayan bir kişi evin içindeki bir odayı çelik konstrüksiyon ile güçlendirdi. 6.2'lik depremin ardından dahi hemen o odaya koştuklarını söyleyen ev sahipleri 'dedemizin icadı' açıklamasında bulundu.Yatağın üzerine çelik konstrüksiyon yaptıGölcük'te 1999 yılında meydana gelen depremden etkilenen Rizeli marangoz Cevat Karyağış, evinin odasındaki bir yatağın üzerine çelik konstrüksiyon profiller yerleştirerek deprem sığınağı oluşturdu.'Deprem anında buraya gidin' diye tembihlediÇocuklarına ve torunlarına deprem olduğu zaman bu alanı kullanmalarını tembihleyen Karyağış, 3 yıl önce vefat etti.İstanbul'da meydana gelen depremlerde bu sığınak sayesinde kendilerini güvende hisseden aile bireyleri, bu alanı ayrıca dedelerinden kalan miras olarak özenle koruyor.'Çocukları korumak için yaptı'Cevat Karyağış'ın torunu Furkan Turan, sosyal medyadan, dedesinin vefat etmeden önce yaptığı bu alanı tanıttığı video yayımladı. İstanbul'da meydana gelen depremlere de dikkati çeken Turan'ın, "dedemin icadı" diyerek paylaştığı görüntü birçok kişinin ilgisini çekti.Turan, "Dedem o dönem depremden çok etkilenmiş. Ailesini korumak için evin içine bu alanı yaptı. 'Depremde buraya girin.' diye hep tembihlerdi. Vefatından sonra da bu oda ailemiz için bir güven sembolü oldu." dedi.'Kapısını kapatmazdı'Cevat Karyağış'ın eşi Zehra Karyağış da "Çocukları korumak için yaptı. 'Deprem olursa hep birlikte buraya gireriz.' derdi. Hep orada yatardı. Kapıyı da hep aralık bırakırdı, sıkışır açılmaz diye." ifadelerini kullandı.'Dedemiz sayesinde güvendeyiz'Karyağış'ın gelini Emine Turan ise "Her yeri el emeğiyle yapmıştı. Şimdi deprem olunca hepimiz oraya koşuyoruz. İçine erzakımızı da koyduk. Allah yaşatmasın ama dedemiz sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz." diye konuştu.Ailenin diğer bireyleri de bu yapının sadece bir önlem değil, aynı zamanda dedelerinden kalan değerli bir miras olduğunu belirtti.
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deprem, sığınak, i̇stanbul
deprem, sığınak, i̇stanbul

1999 depreminden etkilendi, evin içine çelik sığınak yaptı: 'Deprem olunca oraya koşuyoruz'

12:33 25.04.2025 (güncellendi: 12:40 25.04.2025)
Dedesi 1999 depreminden sonra evin içine çelik sığınak yaptı: 'Deprem olunca oraya koşuyoruz'
Dedesi 1999 depreminden sonra evin içine çelik sığınak yaptı: 'Deprem olunca oraya koşuyoruz' - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
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İstanbul'da yaşayan bir aile, 3 yıl önce vefat eden dedelerinin evlerinin bir odasında çelik konstrüksiyondan yaptığı yaşam alanı sayesinde deprem anlarında güvende hissediyor.
1999 Kocaeli depreminde büyük endişe yaşayan bir kişi evin içindeki bir odayı çelik konstrüksiyon ile güçlendirdi. 6.2'lik depremin ardından dahi hemen o odaya koştuklarını söyleyen ev sahipleri 'dedemizin icadı' açıklamasında bulundu.

Yatağın üzerine çelik konstrüksiyon yaptı

Gölcük'te 1999 yılında meydana gelen depremden etkilenen Rizeli marangoz Cevat Karyağış, evinin odasındaki bir yatağın üzerine çelik konstrüksiyon profiller yerleştirerek deprem sığınağı oluşturdu.

'Deprem anında buraya gidin' diye tembihledi

Çocuklarına ve torunlarına deprem olduğu zaman bu alanı kullanmalarını tembihleyen Karyağış, 3 yıl önce vefat etti.
İstanbul'da meydana gelen depremlerde bu sığınak sayesinde kendilerini güvende hisseden aile bireyleri, bu alanı ayrıca dedelerinden kalan miras olarak özenle koruyor.

'Çocukları korumak için yaptı'

Cevat Karyağış'ın torunu Furkan Turan, sosyal medyadan, dedesinin vefat etmeden önce yaptığı bu alanı tanıttığı video yayımladı. İstanbul'da meydana gelen depremlere de dikkati çeken Turan'ın, "dedemin icadı" diyerek paylaştığı görüntü birçok kişinin ilgisini çekti.
Turan, "Dedem o dönem depremden çok etkilenmiş. Ailesini korumak için evin içine bu alanı yaptı. 'Depremde buraya girin.' diye hep tembihlerdi. Vefatından sonra da bu oda ailemiz için bir güven sembolü oldu." dedi.

'Kapısını kapatmazdı'

Cevat Karyağış'ın eşi Zehra Karyağış da "Çocukları korumak için yaptı. 'Deprem olursa hep birlikte buraya gireriz.' derdi. Hep orada yatardı. Kapıyı da hep aralık bırakırdı, sıkışır açılmaz diye." ifadelerini kullandı.

'Dedemiz sayesinde güvendeyiz'

Karyağış'ın gelini Emine Turan ise "Her yeri el emeğiyle yapmıştı. Şimdi deprem olunca hepimiz oraya koşuyoruz. İçine erzakımızı da koyduk. Allah yaşatmasın ama dedemiz sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz." diye konuştu.
Ailenin diğer bireyleri de bu yapının sadece bir önlem değil, aynı zamanda dedelerinden kalan değerli bir miras olduğunu belirtti.
Marmara Depremi, merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağır hasara neden olmuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
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Çeyrek asır sonra akıllara Gölcük geldi: 99 depremi kaç büyüklüğünde olmuştu? Kaç saniye sürmüştü?
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