https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/adanada-saganak-su-birikintileri-olustu-caddelerde-araclar-mahsur-kaldi-1095668822.html

Adana'da sağanak: Su birikintileri oluştu, caddelerde araçlar mahsur kaldı

Adana'da sağanak: Su birikintileri oluştu, caddelerde araçlar mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Türkiye'de bazı kentleri etkisi altına alan sağanak yağışın yaşandığı Adana'da yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T01:56+0300

2025-04-25T01:56+0300

2025-04-25T01:56+0300

türki̇ye

adana

sağanak yağış

sağanak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095668665_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_753c7d9c7e167809e2ab14d3970142a1.jpg

Adana'da kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürdü.Merkezde ve Çukurova ilçesindeki bazı yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu.Yağış nedeniyle bazı caddelerde araçlar mahsur kaldı. Sağanak sonrası devrilen araçlar oldu. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/vanda-onlarca-kus-turunun-yasadigi-sazlik-alanda-yangin-ekipler-alana-ulasamadi-1095664660.html

türki̇ye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, sağanak yağış, sağanak