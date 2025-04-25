https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/adanada-saganak-su-birikintileri-olustu-caddelerde-araclar-mahsur-kaldi-1095668822.html
Adana'da sağanak: Su birikintileri oluştu, caddelerde araçlar mahsur kaldı
Adana'da sağanak: Su birikintileri oluştu, caddelerde araçlar mahsur kaldı
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Türkiye'de bazı kentleri etkisi altına alan sağanak yağışın yaşandığı Adana'da yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T01:56+0300
2025-04-25T01:56+0300
2025-04-25T01:56+0300
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adana
sağanak yağış
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Adana'da kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürdü.Merkezde ve Çukurova ilçesindeki bazı yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu.Yağış nedeniyle bazı caddelerde araçlar mahsur kaldı. Sağanak sonrası devrilen araçlar oldu. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/vanda-onlarca-kus-turunun-yasadigi-sazlik-alanda-yangin-ekipler-alana-ulasamadi-1095664660.html
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adana, sağanak yağış, sağanak
adana, sağanak yağış, sağanak
Adana'da sağanak: Su birikintileri oluştu, caddelerde araçlar mahsur kaldı
Türkiye'de bazı kentleri etkisi altına alan sağanak yağışın yaşandığı Adana'da yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Adana'da kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürdü.
Merkezde ve Çukurova ilçesindeki bazı yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu.
Yağış nedeniyle bazı caddelerde araçlar mahsur kaldı. Sağanak sonrası devrilen araçlar oldu.
Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.