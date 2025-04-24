https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/vanda-onlarca-kus-turunun-yasadigi-sazlik-alanda-yangin-ekipler-alana-ulasamadi-1095664660.html
Van'da onlarca kuş türünün yaşadığı sazlık alanda yangın: Ekipler alana ulaşamadı
Van'da onlarca kuş türünün yaşadığı sazlık alanda yangın: Ekipler alana ulaşamadı
Sputnik Türkiye
Van'da onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Engil Çayı kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı. Bataklık nedeniyle ekiplerin yangının çıktığı yere ulaşamadığı... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T19:22+0300
2025-04-24T19:22+0300
2025-04-24T19:37+0300
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Van'ın Edremit ilçesindeki Gölkaşı Mahallesi'nin güney kısmından geçen Engil Çayı kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede binlerce metrekarelik alana yayıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının çıktığı sazlık alana bataklık nedeniyle ulaşamayan ekipler, yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem aldı.Onlarca tür kuşun barındığı alan, büyük oranda zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.Çok sayıda tür kuşun barındığı alandaki yangın havadan görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/tuzla-deri-organize-sanayi-bolgesinde-patlama-1095662066.html
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haberler, van, yangın, kuş
Van'da onlarca kuş türünün yaşadığı sazlık alanda yangın: Ekipler alana ulaşamadı
19:22 24.04.2025 (güncellendi: 19:37 24.04.2025)
Van'da onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Engil Çayı kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı. Bataklık nedeniyle ekiplerin yangının çıktığı yere ulaşamadığı önlem aldığı bildirildi.
Van'ın Edremit ilçesindeki Gölkaşı Mahallesi'nin güney kısmından geçen Engil Çayı kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede binlerce metrekarelik alana yayıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangının çıktığı sazlık alana bataklık nedeniyle ulaşamayan ekipler, yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem aldı.
Onlarca tür kuşun barındığı alan, büyük oranda zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.
Çok sayıda tür kuşun barındığı alandaki yangın havadan görüntülendi.