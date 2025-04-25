https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/5-kardesin-oldugu-yanginla-ilgili-iddianame-hazir-anne-icin-20-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1095686889.html

5 kardeşin öldüğü yangınla ilgili iddianame hazır: Anne için 20 yıla kadar hapis cezası istendi

5 kardeşin öldüğü yangınla ilgili iddianame hazır: Anne için 20 yıla kadar hapis cezası istendi

Sputnik Türkiye

İzmir'de annelerinin evde bıraktığı beş kardeşin öldüğü yangın soruşturmasında iddianame hazırlandı. Anne hakkında 2 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T14:38+0300

2025-04-25T14:38+0300

2025-04-25T14:38+0300

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İzmir Selçuk'ta anneleri tarafından evde bırakılan ve yaşları 1-5 arası değişen beş çocuğun ölümüyle sonuçlanan yangın faciasıyla ilgili iddianame tamamlandı. Anne hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 2 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede annenin elektrik sobasının devrilerek yangına neden olabileceğini düşünmesi gerektiğine vurgu yapılırken, 'şans ve başka etkenlere güvenilerek hareket edildiği' ifade edildi. Annenin bu tehlikeyi öngörmesi gerekiyorduTorbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve mahkemeye sunulan iddianamede, olayda en büyüğü 5 yaşında olan 5 çocuğun anne S.M.A. tarafından uyutulduğu, kadının elektrikli ısıtıcıyı açtıktan sonra dışarıya çıktığı belirtildi. İddianamede, çocukların, yaşları nedeniyle devrilme emniyeti bulunmayan ısıtıcının devrilip yangın çıkartabileceğini bilemeyeceği için annenin bunu öngörmesi gerektiğine işaret edildi. Şans ve başka etkenlere güvenilerek hareket ettiOlayda şansa veya başka etkenlere güvenilerek hareket edildiği vurgulanan iddianamede, bu gerekçelerle şüphelinin öz çocukları olan maktullerin ölümünden bilinçli taksir haliyle sorumlu tutulması gerektiği kaydedildi.İddianamede, annenin evlatlarını evde yalnız bırakıp gitmesi ve sonrasında ısıtıcının devrilerek yangına sebebiyet verip öz çocuklarının dumandan zehirlenerek ölümüne sebep olduğu anlatıldı.Sosyal yardım parası aldığını anlattıİddianamede, şüpheli S.M.A'nın ifadelerine de yer verildi.Hurda toplayarak geçimlerini sağladıklarını belirten S.M.A, eşi cezaevine girdiği için bu işe kendisinin devam ettiğini kaydetti. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yaklaşık iki, Tire Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden de yaklaşık bir yıldır sosyal yardım parası aldığını anlatan S.M.A, şunları kaydetti:"Olayın yaşandığı gün çocuklarımı yer yatağına yatırarak uyuttum, evde bulunan elektrikli ısıtıcıyı da salonun ortasına koyarak açtım. Ardından toplamış olduğum hurdaları el arabasıyla Selçuk Sanayi Sitesi'ne götürdüm. Eve geldiğimde yangın başlamıştı. Çocuklarım hareketsiz bir şekilde yataklarında yatıyordu. Hemen 2 çocuğumu bir elime, diğer büyük olan çocuğumu da diğer elime alarak dışarı avlu kısmına çıkardım. Tekrar geri döndüğümde geride kalan 2 çocuğumu da alarak dışarı avluya çıkardım. Sonra da komşumuza seslenerek yardım istedim. Çocuklarımın arkasından kapıyı kilitlemedim, sadece kapıyı çekip çıkmıştım, kapının içeriden kolu uzun zamandır yoktu. Çocuklarımdan sadece büyük olan Fadime Nefes'e kolu veriyordum ve kapıyı sadece o açabiliyordu."20 yıla kadar hapsi istendiAnnenin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 2 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, annenin kişisel ve ailevi durumu bakımından mağduriyet yaşadığı tespit edildiğinden şüpheli hakkında TCK 22/6 maddesindeki indirim hükümlerinin uygulanması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/izmirde-5-kardesin-oldugu-yanginin-nasil-basladigi-ortaya-cikti-1090635358.html

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