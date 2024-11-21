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İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangının nasıl başladığı ortaya çıktı
İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangının nasıl başladığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangına dair itfaiye raporu açıklandı. Rapora göre, uzatma kablosu ile fişe takılı olan elektrikli... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T09:57+0300
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İzmir'in Selçuk ilçesinde Tavşantepe mevkisinde bulunan tek katlı evde 11 Kasım'da çıkan yangında bir yaşındaki Aras Bulut, iki yaşındaki Masal Işık, üç yaşındaki Aslan Miraç , dört yaşındaki Funda Peri ve beş yaşındaki Fadime Nefes Akcan kardeşler hayatını kaybetti.5 kardeşi öldüren yangının nasıl başladığı ortaya çıktıYangına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Raporda, uzatma kablosuyla prize takılı ve çalışır vaziyetteki elektrikli sobanın herhangi bir sebepten dolayı devrilip, yerdeki halıyı tutuşturduğu belirtildi. Alevlerin buradan da laminant parkeye sirayet etmesi sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varıldığı kaydedildi.İtfaiye ekiplerinin saat 19.14'te çıkıp, 3 dakika sonra yangın noktasına vardığı, olay yerine gelindiğinde evin, alevli ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldüğüne de raporda yer verildi.
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izmir, yangın, rapor, kardeş
izmir, yangın, rapor, kardeş

İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangının nasıl başladığı ortaya çıktı

09:57 21.11.2024
© AAİzmir’de facia: Elektrik sobası yangınında 5 kardeş hayatını kaybetti
İzmir’de facia: Elektrik sobası yangınında 5 kardeş hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AA
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İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangına dair itfaiye raporu açıklandı. Rapora göre, uzatma kablosu ile fişe takılı olan elektrikli soba devrilerek önce halıyı, ardından da laminat döşemeyi tutuşturdu. Tüm bunlar yangının sebebi olarak gösterildi.
İzmir'in Selçuk ilçesinde Tavşantepe mevkisinde bulunan tek katlı evde 11 Kasım'da çıkan yangında bir yaşındaki Aras Bulut, iki yaşındaki Masal Işık, üç yaşındaki Aslan Miraç , dört yaşındaki Funda Peri ve beş yaşındaki Fadime Nefes Akcan kardeşler hayatını kaybetti.

5 kardeşi öldüren yangının nasıl başladığı ortaya çıktı

Yangına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Raporda, uzatma kablosuyla prize takılı ve çalışır vaziyetteki elektrikli sobanın herhangi bir sebepten dolayı devrilip, yerdeki halıyı tutuşturduğu belirtildi. Alevlerin buradan da laminant parkeye sirayet etmesi sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varıldığı kaydedildi.
İtfaiye ekiplerinin saat 19.14'te çıkıp, 3 dakika sonra yangın noktasına vardığı, olay yerine gelindiğinde evin, alevli ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldüğüne de raporda yer verildi.
İzmir’de facia: Elektrik sobası yangınında 5 kardeş hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
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