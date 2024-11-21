https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/izmirde-5-kardesin-oldugu-yanginin-nasil-basladigi-ortaya-cikti-1090635358.html

İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangının nasıl başladığı ortaya çıktı

İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangının nasıl başladığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangına dair itfaiye raporu açıklandı. Rapora göre, uzatma kablosu ile fişe takılı olan elektrikli... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T09:57+0300

2024-11-21T09:57+0300

2024-11-21T09:57+0300

türkiye

izmir

yangın

rapor

kardeş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090284056_11:0:1135:632_1920x0_80_0_0_6243654dd5842821d8ada997e262deb1.png

İzmir'in Selçuk ilçesinde Tavşantepe mevkisinde bulunan tek katlı evde 11 Kasım'da çıkan yangında bir yaşındaki Aras Bulut, iki yaşındaki Masal Işık, üç yaşındaki Aslan Miraç , dört yaşındaki Funda Peri ve beş yaşındaki Fadime Nefes Akcan kardeşler hayatını kaybetti.5 kardeşi öldüren yangının nasıl başladığı ortaya çıktıYangına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Raporda, uzatma kablosuyla prize takılı ve çalışır vaziyetteki elektrikli sobanın herhangi bir sebepten dolayı devrilip, yerdeki halıyı tutuşturduğu belirtildi. Alevlerin buradan da laminant parkeye sirayet etmesi sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varıldığı kaydedildi.İtfaiye ekiplerinin saat 19.14'te çıkıp, 3 dakika sonra yangın noktasına vardığı, olay yerine gelindiğinde evin, alevli ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldüğüne de raporda yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/5-cocugunu-yanginda-kaybeden-anne-ilk-kez-konustu-1090360840.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, yangın, rapor, kardeş