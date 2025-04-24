https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/yer-bilimci-prof-dr-sener-usumezsoy-adalar-fayi-bastan-beri-olu-bir-fay--1095654248.html

Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Adalar fayı baştan beri ölü bir fay

Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Adalar fayı baştan beri ölü bir fay

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da dün meydana gelen depremle ilgili konuştu. 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T14:35+0300

2025-04-24T14:35+0300

2025-04-24T14:35+0300

türki̇ye

şener üşümezsoy

deprem

i̇stanbul depremi

i̇stanbul'da meydana gelen depremler

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İstanbul'da büyük korku yaratan depremin ardından 'Bu deprem oldu ve bitti, başka bir risk görmüyorum' diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Neredeyse 20 km'lik bir boşluğa rağmen Adalar fayını getirip bu faya ekliyorlar. Ve ekleyince Adalar fayı zaten baştan beri ölü bir fay. Ama o fayı Yeşilköy'den Zeytinburnu'ndan Büyükçekmece'ye kadar uzatıp getirince 50 km'lik fay 7'lik deprem olur diye açıklandı" açıklamasında bulundu.'Boydan boya kırılacak dedikleri spekülasyondu'Habertürk yayınına katılan Prof. Dr. Üşümezsoy şunları dile getirdi: "1999'da herkes Marmara Denizi boydan boya kırılmamış 1766'dan beri, o halde ilk Körfez'den çıkacak, boydan boya kırılacak dedikleri spekülasyondu. Ama oysa ki Marmara Denizi 1894'te büyük deprem olmuş Çınarcık çukurunda. Ve bu da bu depremi yok sayarsan 1766'dan beri deprem olmadı dersen böyle bir spekülasyona girersin. İkincisi 1912'de Tekirdağ Silivri çukurunda fay kırılmış, öyle olunca kırılmayan ortada 50 km'lik bir alan kalıyor. Silivri çukuru ile Çınarcık çukuru arasındaki kesim. Silivri çukurundan Kumburgaz çukuruna çıkan fay 35 km'dir. Büyükçekmece'de fay bitiyor.Biz milimetrik verilerle yaptığımız çalışmalarda gördük ki Kumburgaz çukurunda doğu batı gidişli, Silivri-Kumburgaz kıyısı, bir sırt olarak çukur üzerine bindiriyor. İşte 5,7'lik deprem o zaman olmuştu. Diğeri ise Kumburgaz orta sırtının hemen batısında Silivri çukurunun kenarında bir fay var. İkisi çatallanarak ortada deprem yapıyor. Bunlar ikisi birden kırılırsa 6,5'lik deprem yapar. İki ayrı faydı. Ama neredeyse 20 km'lik bir boşluğa rağmen oradan Adalar fayını getirip bu faya ekliyorlar. Ve ekleyince Adalar fayı zaten baştan beri ölü bir fay. Ama o fayı Yeşilköy'den Zeytinburnu'ndan Büyükçekmece'ye kadar uzatıp getirince 50 km'lik fay 7'lik deprem olur diye açıklandı. "

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/depremi-20-gun-once-bilen-prof-dr-sener-usumezsoy-ben-bastan-beri-diyordum-bu-depremodeprem-1095623714.html

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şener üşümezsoy, deprem, i̇stanbul depremi, i̇stanbul'da meydana gelen depremler