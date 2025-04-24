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Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Adalar fayı baştan beri ölü bir fay
Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Adalar fayı baştan beri ölü bir fay
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da dün meydana gelen depremle ilgili konuştu. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T14:35+0300
2025-04-24T14:35+0300
türki̇ye
şener üşümezsoy
deprem
i̇stanbul depremi
i̇stanbul'da meydana gelen depremler
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İstanbul'da büyük korku yaratan depremin ardından 'Bu deprem oldu ve bitti, başka bir risk görmüyorum' diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Neredeyse 20 km'lik bir boşluğa rağmen Adalar fayını getirip bu faya ekliyorlar. Ve ekleyince Adalar fayı zaten baştan beri ölü bir fay. Ama o fayı Yeşilköy'den Zeytinburnu'ndan Büyükçekmece'ye kadar uzatıp getirince 50 km'lik fay 7'lik deprem olur diye açıklandı" açıklamasında bulundu.'Boydan boya kırılacak dedikleri spekülasyondu'Habertürk yayınına katılan Prof. Dr. Üşümezsoy şunları dile getirdi: "1999'da herkes Marmara Denizi boydan boya kırılmamış 1766'dan beri, o halde ilk Körfez'den çıkacak, boydan boya kırılacak dedikleri spekülasyondu. Ama oysa ki Marmara Denizi 1894'te büyük deprem olmuş Çınarcık çukurunda. Ve bu da bu depremi yok sayarsan 1766'dan beri deprem olmadı dersen böyle bir spekülasyona girersin. İkincisi 1912'de Tekirdağ Silivri çukurunda fay kırılmış, öyle olunca kırılmayan ortada 50 km'lik bir alan kalıyor. Silivri çukuru ile Çınarcık çukuru arasındaki kesim. Silivri çukurundan Kumburgaz çukuruna çıkan fay 35 km'dir. Büyükçekmece'de fay bitiyor.Biz milimetrik verilerle yaptığımız çalışmalarda gördük ki Kumburgaz çukurunda doğu batı gidişli, Silivri-Kumburgaz kıyısı, bir sırt olarak çukur üzerine bindiriyor. İşte 5,7'lik deprem o zaman olmuştu. Diğeri ise Kumburgaz orta sırtının hemen batısında Silivri çukurunun kenarında bir fay var. İkisi çatallanarak ortada deprem yapıyor. Bunlar ikisi birden kırılırsa 6,5'lik deprem yapar. İki ayrı faydı. Ama neredeyse 20 km'lik bir boşluğa rağmen oradan Adalar fayını getirip bu faya ekliyorlar. Ve ekleyince Adalar fayı zaten baştan beri ölü bir fay. Ama o fayı Yeşilköy'den Zeytinburnu'ndan Büyükçekmece'ye kadar uzatıp getirince 50 km'lik fay 7'lik deprem olur diye açıklandı. "
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/depremi-20-gun-once-bilen-prof-dr-sener-usumezsoy-ben-bastan-beri-diyordum-bu-depremodeprem-1095623714.html
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şener üşümezsoy, deprem, i̇stanbul depremi, i̇stanbul'da meydana gelen depremler
şener üşümezsoy, deprem, i̇stanbul depremi, i̇stanbul'da meydana gelen depremler

Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Adalar fayı baştan beri ölü bir fay

14:35 24.04.2025
© İHADeprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© İHA
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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da dün meydana gelen depremle ilgili konuştu.
İstanbul'da büyük korku yaratan depremin ardından 'Bu deprem oldu ve bitti, başka bir risk görmüyorum' diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Neredeyse 20 km'lik bir boşluğa rağmen Adalar fayını getirip bu faya ekliyorlar. Ve ekleyince Adalar fayı zaten baştan beri ölü bir fay. Ama o fayı Yeşilköy'den Zeytinburnu'ndan Büyükçekmece'ye kadar uzatıp getirince 50 km'lik fay 7'lik deprem olur diye açıklandı" açıklamasında bulundu.

'Boydan boya kırılacak dedikleri spekülasyondu'

Habertürk yayınına katılan Prof. Dr. Üşümezsoy şunları dile getirdi:
"1999'da herkes Marmara Denizi boydan boya kırılmamış 1766'dan beri, o halde ilk Körfez'den çıkacak, boydan boya kırılacak dedikleri spekülasyondu. Ama oysa ki Marmara Denizi 1894'te büyük deprem olmuş Çınarcık çukurunda. Ve bu da bu depremi yok sayarsan 1766'dan beri deprem olmadı dersen böyle bir spekülasyona girersin. İkincisi 1912'de Tekirdağ Silivri çukurunda fay kırılmış, öyle olunca kırılmayan ortada 50 km'lik bir alan kalıyor. Silivri çukuru ile Çınarcık çukuru arasındaki kesim. Silivri çukurundan Kumburgaz çukuruna çıkan fay 35 km'dir. Büyükçekmece'de fay bitiyor.
Biz milimetrik verilerle yaptığımız çalışmalarda gördük ki Kumburgaz çukurunda doğu batı gidişli, Silivri-Kumburgaz kıyısı, bir sırt olarak çukur üzerine bindiriyor. İşte 5,7'lik deprem o zaman olmuştu. Diğeri ise Kumburgaz orta sırtının hemen batısında Silivri çukurunun kenarında bir fay var. İkisi çatallanarak ortada deprem yapıyor. Bunlar ikisi birden kırılırsa 6,5'lik deprem yapar. İki ayrı faydı. Ama neredeyse 20 km'lik bir boşluğa rağmen oradan Adalar fayını getirip bu faya ekliyorlar. Ve ekleyince Adalar fayı zaten baştan beri ölü bir fay. Ama o fayı Yeşilköy'den Zeytinburnu'ndan Büyükçekmece'ye kadar uzatıp getirince 50 km'lik fay 7'lik deprem olur diye açıklandı. "
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
SON DEPREMLER
Marmara'daki depremi 20 gün önce bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Ben baştan beri diyordum, bu deprem o deprem
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