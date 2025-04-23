https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/depremi-20-gun-once-bilen-prof-dr-sener-usumezsoy-ben-bastan-beri-diyordum-bu-depremodeprem-1095623714.html

Marmara'daki depremi 20 gün önce bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Ben baştan beri diyordum, bu deprem o deprem

Marmara'daki depremi 20 gün önce bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Ben baştan beri diyordum, bu deprem o deprem

Sputnik Türkiye

İstanbul Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Bu beklenen bir depremdi” dedi. Artçılar ve riskli bölgeler haberimizde.

2025-04-23T16:20+0300

2025-04-23T16:20+0300

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deprem

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İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de paniğe neden oldu. Kısa sürede birçok ilçede hissedilen sarsıntı sonrası artçı depremler kaydedilirken, yer bilimcilerden peş peşe açıklamalar geldi.Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Bu deprem beklenen depremdiHalk TV’de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu depremin daha önce dile getirdiği uyarılarla örtüştüğünü söyledi. 20 gün önce Silivri açıklarında 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini ifade ettiğini hatırlatan Üşümezsoy, "Bu deprem oldu ve bitti, başka bir risk görmüyorum" dedi.Üşümezsoy ayrıca, heyelanlı ve zayıf zeminlerde depremin etkisinin daha büyük hissedildiğini, özellikle Çekmece ve Haramidere gibi bölgelerin zemin yapısının dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbul-depreminden-hemen-once-telefonlara-uyari-bildirimi-geldigi-iddia-edildi-deprem-alarm-1095618769.html

i̇stanbul

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