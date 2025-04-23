https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/depremi-20-gun-once-bilen-prof-dr-sener-usumezsoy-ben-bastan-beri-diyordum-bu-depremodeprem-1095623714.html
Marmara'daki depremi 20 gün önce bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Ben baştan beri diyordum, bu deprem o deprem
Marmara'daki depremi 20 gün önce bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Ben baştan beri diyordum, bu deprem o deprem
Sputnik Türkiye
İstanbul Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Bu beklenen bir depremdi” dedi. Artçılar ve riskli bölgeler haberimizde.
2025-04-23T16:20+0300
2025-04-23T16:20+0300
2025-04-23T16:23+0300
deprem
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şener üşümezsoy
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haramidere
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İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de paniğe neden oldu. Kısa sürede birçok ilçede hissedilen sarsıntı sonrası artçı depremler kaydedilirken, yer bilimcilerden peş peşe açıklamalar geldi.Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Bu deprem beklenen depremdiHalk TV’de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu depremin daha önce dile getirdiği uyarılarla örtüştüğünü söyledi. 20 gün önce Silivri açıklarında 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini ifade ettiğini hatırlatan Üşümezsoy, "Bu deprem oldu ve bitti, başka bir risk görmüyorum" dedi.Üşümezsoy ayrıca, heyelanlı ve zayıf zeminlerde depremin etkisinin daha büyük hissedildiğini, özellikle Çekmece ve Haramidere gibi bölgelerin zemin yapısının dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbul-depreminden-hemen-once-telefonlara-uyari-bildirimi-geldigi-iddia-edildi-deprem-alarm-1095618769.html
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silivri depremi, istanbul depremi son dakika, prof dr şener üşümezsoy açıklama, deprem hangi bölgede hissedildi, çekmece deprem etkisi, haramidere deprem zemini, istanbul deprem haritası, silivri açıkları deprem, 6.2 büyüklüğünde deprem, artçı depremler istanbul
Marmara'daki depremi 20 gün önce bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Ben baştan beri diyordum, bu deprem o deprem
16:20 23.04.2025 (güncellendi: 16:23 23.04.2025)
İstanbul ve çevresinde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki Silivri depremi korkuya yol açtı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu depremin daha önce tahmin ettiği o sarsıntı olduğunu söyleyerek "Ben başından beri diyordum" dedi.
İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de paniğe neden oldu. Kısa sürede birçok ilçede hissedilen sarsıntı sonrası artçı depremler kaydedilirken, yer bilimcilerden peş peşe açıklamalar geldi.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Bu deprem beklenen depremdi
Halk TV’de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu depremin daha önce dile getirdiği uyarılarla örtüştüğünü söyledi. 20 gün önce Silivri açıklarında 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini ifade ettiğini hatırlatan Üşümezsoy, "Bu deprem oldu ve bitti, başka bir risk görmüyorum" dedi.
Üşümezsoy ayrıca, heyelanlı ve zayıf zeminlerde depremin etkisinin daha büyük hissedildiğini, özellikle Çekmece ve Haramidere gibi bölgelerin zemin yapısının dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı.