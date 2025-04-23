https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-samda-konustu-birinci-onceligi-demiryollarina-verdik-1095597979.html
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Şam'da konuştu: 'Birinci önceliği demiryollarına verdik'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Şam'da konuştu: 'Birinci önceliği demiryollarına verdik'
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Şam’da Suriye'yle ulaştırma alanında iş birliğini güçlendirmek... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T00:05+0300
2025-04-23T00:05+0300
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Suriye'yle ulaştırma altyapısında iş birliğini güçlendirme kararı aldıklarını açıkladı.Bakan Uraloğlu, resmi ziyaret kapsamında Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir'le bir araya gelerek ulaştırma alanında iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde özellikle demir yolu projelerine öncelik verilirken, Çobanbey-Halep hattının yeniden inşa edilmesi ve tarihi Hicaz Demir Yolu’nun canlandırılması konuları ele alındı. Uraloğlu, ''Birinci önceliği demir yollarına verdiğimizi söyleyebilirim. Ulaştırmanın bütün sektörleriyle işbirliği yapacağımızı söyleyebilirim. Devrimden sonra yeni oluşmuş bir hükümet var. Burada birazcık daha fazla bir araya gelerek hızlıca yol almaya ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim'' dedi.İletişim ve ulaşım alanlarında ortak projelerin görüşüldüğü toplantılarda, eğitim ve karşılıklı ziyaretlerle iş birliğinin derinleştirilmesi hedeflendi. Uraloğlu, Suriye'deki yeni hükümetle daha sık temas kurarak iki ülke halkının refahını artıracak adımlar atacaklarını vurguladı.
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şam, suriye, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, tren, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), tren garı, tren yolu, tren seferi, tren istasyonu, sınır, sınır dışı, sınır kapısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Şam'da konuştu: 'Birinci önceliği demiryollarına verdik'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Şam’da Suriye'yle ulaştırma alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde demir yollarına öncelik verilerek, Çobanbey-Halep hattının yeniden faaliyete geçirilmesi ve Hicaz Demir Yolu’nun canlandırılması hedeflendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Suriye'yle ulaştırma altyapısında iş birliğini güçlendirme kararı aldıklarını açıkladı.
Bakan Uraloğlu, resmi ziyaret kapsamında Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir'le bir araya gelerek ulaştırma alanında iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde özellikle demir yolu projelerine öncelik verilirken, Çobanbey-Halep hattının yeniden inşa edilmesi ve tarihi Hicaz Demir Yolu’nun canlandırılması konuları ele alındı.
Uraloğlu, ''Birinci önceliği demir yollarına verdiğimizi söyleyebilirim. Ulaştırmanın bütün sektörleriyle işbirliği yapacağımızı söyleyebilirim. Devrimden sonra yeni oluşmuş bir hükümet var. Burada birazcık daha fazla bir araya gelerek hızlıca yol almaya ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim'' dedi.
İletişim ve ulaşım alanlarında ortak projelerin görüşüldüğü toplantılarda, eğitim ve karşılıklı ziyaretlerle iş birliğinin derinleştirilmesi hedeflendi. Uraloğlu, Suriye'deki yeni hükümetle daha sık temas kurarak iki ülke halkının refahını artıracak adımlar atacaklarını vurguladı.