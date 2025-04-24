https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/unlu-yatirimci-david-sacks-kirim-zelenskiy-icin-en-kolay-taviz-1095635931.html
Ünlü yatırımcı David Sacks: Kırım Zelenskiy için ‘en kolay taviz’
Ünlü yatırımcı David Sacks: Kırım Zelenskiy için ‘en kolay taviz’
Sputnik Türkiye
David Sacks, Zelenskiy'nin Kırım üzerindeki hak iddialarından vazgeçmesinin, bölgedeki çoğunlukla Rus nüfus ve askeri çözümün imkansız olması nedeniyle kolay... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T04:53+0300
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ABD'li yatırımcı ve yapay zeka ve kripto para politikalarından sorumlu yetkili David Sacks, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'in Kırım üzerindeki hak iddialarından vazgeçmesinin birkaç nedenden ötürü kolay olacağını söyledi. Sacks, Kırım’ın büyük çoğunluğunun etnik Ruslardan oluştuğunu ve bu nüfusun Rusya’da kalmak istediğini belirterek, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kırım'ı askeri yolla geri almasının mümkün olmadığını vurguladı.Sacks, yaptığı paylaşımda, "Kırım, Zelenskiy için en kolay taviz olmalı. Birincisi, son on yıldır Kırım Rusya'nın bir parçası. İkincisi, nüfusunun ezici çoğunluğu etnik Ruslardan oluşuyor ve Batılı anketler de gösteriyor ki bu insanlar Rusya'nın bir parçası olmak istiyor. Üçüncüsü ise, Ukrayna’nın Kırım’ı geri alacak askeri bir yolu yok. 2023 yazındaki feci karşı taarruz bunu açıkça gösterdi" dedi.Milyarder yatırımcı, eğer Zelenskiy’in bu durumu kabul etmeyeceğini belirtirse, onunla herhangi bir anlaşma yapmanın mümkün olmayacağını ifade etti. Ayrıca Sacks, bu şartlar altında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Londra'da Ukrayna heyetiyle görüşmeyi reddetmesinin haklı olduğunu da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/peskov-ukraynadaki-catismanin-derhal-sona-ermesinin-kosullarini-acikladi-1095635817.html
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abd, kırım, rusya, ukrayna
Ünlü yatırımcı David Sacks: Kırım Zelenskiy için ‘en kolay taviz’
David Sacks, Zelenskiy'nin Kırım üzerindeki hak iddialarından vazgeçmesinin, bölgedeki çoğunlukla Rus nüfus ve askeri çözümün imkansız olması nedeniyle kolay olacağını belirtti.
ABD'li yatırımcı ve yapay zeka ve kripto para politikalarından sorumlu yetkili David Sacks, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'in Kırım üzerindeki hak iddialarından vazgeçmesinin birkaç nedenden ötürü kolay olacağını söyledi.
Sacks, Kırım’ın büyük çoğunluğunun etnik Ruslardan oluştuğunu ve bu nüfusun Rusya’da kalmak istediğini belirterek, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kırım'ı askeri yolla geri almasının mümkün olmadığını vurguladı.
Sacks, yaptığı paylaşımda, "Kırım, Zelenskiy için en kolay taviz olmalı. Birincisi, son on yıldır Kırım Rusya'nın bir parçası. İkincisi, nüfusunun ezici çoğunluğu etnik Ruslardan oluşuyor ve Batılı anketler de gösteriyor ki bu insanlar Rusya'nın bir parçası olmak istiyor. Üçüncüsü ise, Ukrayna’nın Kırım’ı geri alacak askeri bir yolu yok. 2023 yazındaki feci karşı taarruz bunu açıkça gösterdi" dedi.
Milyarder yatırımcı, eğer Zelenskiy’in bu durumu kabul etmeyeceğini belirtirse, onunla herhangi bir anlaşma yapmanın mümkün olmayacağını ifade etti. Ayrıca Sacks, bu şartlar altında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Londra'da Ukrayna heyetiyle görüşmeyi reddetmesinin haklı olduğunu da sözlerine ekledi.