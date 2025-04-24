https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/peskov-ukraynadaki-catismanin-derhal-sona-ermesinin-kosullarini-acikladi-1095635817.html

Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın derhal sona ermesinin koşullarını açıkladı

Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın derhal sona ermesinin koşullarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Peskov, Ukrayna'nın Rusya'nın ayrılmaz parçaları olarak kabul edilen dört bölgeden askerlerini çekmesi halinde, çatışmanın derhal sona ereceğini belirtti. 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T04:16+0300

2025-04-24T04:16+0300

2025-04-24T04:16+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

kiev

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi için Kiev yönetiminin, Rusya Anayasası'na göre ülkenin ayrılmaz parçaları olarak kabul edilen dört bölgeden askerlerini çekmesi gerektiğini belirtti. Peskov, verdiği röportajda, çatışmanın hızlı bir şekilde sonlanıp sonlanamayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/peskov-putin-ve-trump-diyalogu-reddetmenin-absurdlugu-konusunda-hemfikir-1095633062.html

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ukrayna

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