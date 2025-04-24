https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/peskov-ukraynadaki-catismanin-derhal-sona-ermesinin-kosullarini-acikladi-1095635817.html
Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın derhal sona ermesinin koşullarını açıkladı
Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın derhal sona ermesinin koşullarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Peskov, Ukrayna'nın Rusya'nın ayrılmaz parçaları olarak kabul edilen dört bölgeden askerlerini çekmesi halinde, çatışmanın derhal sona ereceğini belirtti. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T04:16+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi için Kiev yönetiminin, Rusya Anayasası'na göre ülkenin ayrılmaz parçaları olarak kabul edilen dört bölgeden askerlerini çekmesi gerektiğini belirtti. Peskov, verdiği röportajda, çatışmanın hızlı bir şekilde sonlanıp sonlanamayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/peskov-putin-ve-trump-diyalogu-reddetmenin-absurdlugu-konusunda-hemfikir-1095633062.html
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Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın derhal sona ermesinin koşullarını açıkladı
Peskov, Ukrayna'nın Rusya'nın ayrılmaz parçaları olarak kabul edilen dört bölgeden askerlerini çekmesi halinde, çatışmanın derhal sona ereceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi için Kiev yönetiminin, Rusya Anayasası'na göre ülkenin ayrılmaz parçaları olarak kabul edilen dört bölgeden askerlerini çekmesi gerektiğini belirtti.
Peskov, verdiği röportajda, çatışmanın hızlı bir şekilde sonlanıp sonlanamayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Evet, Ukrayna bu dört bölgeden askerlerini çekerse, çatışma derhal sona erer. Bu bölgeler, anayasamızda Rusya'nın ayrılmaz parçaları olarak tanımlanmıştır."