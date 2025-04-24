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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/ukraynada-askeri-sanayi-tesisleri-vuruldu-donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-1095648313.html
Ukrayna'da askeri sanayi tesisleri vuruldu: Donbass'ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Ukrayna'da askeri sanayi tesisleri vuruldu: Donbass'ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun dün gece Ukrayna’daki askeri sanayi tesislerini vurduğu bildirildi. Donbass’ta bir yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T12:41+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece Ukrayna'nın havacılık, füze, makine mühendisliği ve zırhlı araç endüstrileri ile roket yakıtı ve barut üretimi yapan işletmelerine karşı hava, kara ve deniz tabanlı uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla büyük bir saldırı gerçekleştirdi.Tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.Rus 'Tsentr' (Merkez) Askeri Grubu'na bağlı birliklerin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Bogdanovka köyü kurtarıldı.Ukrayna ordusunun kaybı 1240 asker, bir tank ve beş zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 148 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın hava üsleri altyapısı ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 230 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/kiev-rejimi-muzakereleri-bozmak-icin-kanli-provokasyon-planliyor-1095639431.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti

Ukrayna'da askeri sanayi tesisleri vuruldu: Donbass'ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

12:41 24.04.2025
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıUkrayna ordusunun altyapısına yönelik füze saldırısı
Ukrayna ordusunun altyapısına yönelik füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rus ordusunun dün gece Ukrayna’daki askeri sanayi tesislerini vurduğu bildirildi. Donbass’ta bir yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece Ukrayna'nın havacılık, füze, makine mühendisliği ve zırhlı araç endüstrileri ile roket yakıtı ve barut üretimi yapan işletmelerine karşı hava, kara ve deniz tabanlı uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla büyük bir saldırı gerçekleştirdi.
Tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.
Rus 'Tsentr' (Merkez) Askeri Grubu'na bağlı birliklerin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Bogdanovka köyü kurtarıldı.
Ukrayna ordusunun kaybı 1240 asker, bir tank ve beş zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 148 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın hava üsleri altyapısı ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 230 uçak tipi İHA imha etti.
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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