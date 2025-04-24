https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/ukraynada-askeri-sanayi-tesisleri-vuruldu-donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-1095648313.html

Ukrayna'da askeri sanayi tesisleri vuruldu: Donbass'ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Ukrayna'da askeri sanayi tesisleri vuruldu: Donbass'ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun dün gece Ukrayna’daki askeri sanayi tesislerini vurduğu bildirildi. Donbass’ta bir yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T12:41+0300

2025-04-24T12:41+0300

2025-04-24T12:40+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

donetsk halk cumhuriyeti

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece Ukrayna'nın havacılık, füze, makine mühendisliği ve zırhlı araç endüstrileri ile roket yakıtı ve barut üretimi yapan işletmelerine karşı hava, kara ve deniz tabanlı uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla büyük bir saldırı gerçekleştirdi.Tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.Rus 'Tsentr' (Merkez) Askeri Grubu'na bağlı birliklerin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Bogdanovka köyü kurtarıldı.Ukrayna ordusunun kaybı 1240 asker, bir tank ve beş zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 148 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın hava üsleri altyapısı ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 230 uçak tipi İHA imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/kiev-rejimi-muzakereleri-bozmak-icin-kanli-provokasyon-planliyor-1095639431.html

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ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti