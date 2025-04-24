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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/kiev-rejimi-muzakereleri-bozmak-icin-kanli-provokasyon-planliyor-1095639431.html
‘Kiev rejimi müzakereleri bozmak için kanlı provokasyon planlıyor’
‘Kiev rejimi müzakereleri bozmak için kanlı provokasyon planlıyor’
Sputnik Türkiye
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Rogov, Kiev rejiminin Ukrayna çatışmasına çözüm bulmaya yönelik görüşmeleri... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T09:33+0300
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Vladimir Rogov, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejiminin müzakere sürecine engel olmak için kanlı provokasyona başvurmaya hazırlandığını söyledi.Rus yetkili, “Çeşitli kanallardan alınan bilgilere göre, Zelenskiy'in çevresi, çatışmaların çözümüne ilişkin görüşmeleri tamamen sekteye uğratmak ve (ABD Başkanı Donald) Trump'ın tüm barış girişimlerini sonlandırmak için kanlı provokasyon olasılığını tartışıyor” diye yazdı.Provokasyonun Rusya bölgelerine ya da Zelenskiy rejiminin kontrolündeki topraklarda gerçekleştirilebileceğini söyleyen Rogov, Kiev’in ardından suçu Rusya’ya atmaya çalışacağını ekledi.Zelenskiy’in arkasında Londra’nın durduğuna dikkat çeken Konsey Başkanı, İngiliz istihbaratının küreselcilerin talimatıyla ABD’nin barışçıl girişimlerini engellemeye ve Başkan Trump’ı kötü göstermeye çalıştığını belirterek şunu dedi:Washington Post gazetesi dün, ABD'nin Ukrayna'nın toprak kaybını kabul etme teklifini reddetmesi ve önce tam ateşkesi ardından da diğer konuları görüşmeyi tercih etmesi nedeniyle kızgın olduğunu yazmıştı. Daha önce de ABD'nin, Londra'da Ukrayna toplantısında Avrupa ülkelerine ve Ukrayna'ya Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanımayı teklif edeceğini, Kiev rejimi müttefiklerinin de bunun karşılığında Ukrayna için güvenlik garantileri almayı umduğunu yazmıştı. Trump dünkü açıklamasında Zelenskiy'in Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanımayı reddeden açıklamalarını eleştirmiş ve bunun Rusya ile barış görüşmelerine zarar verdiğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/rubiodan-kuzey-akim-2-iddiasina-yalanlama-yaptirimlarin-kaldirilmasi-soz-konusu-degil-1095638367.html
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rusya, vladimir rogov, ukrayna, provokasyon, abd, donald trump, i̇ngiltere
rusya, vladimir rogov, ukrayna, provokasyon, abd, donald trump, i̇ngiltere

‘Kiev rejimi müzakereleri bozmak için kanlı provokasyon planlıyor’

09:33 24.04.2025 (güncellendi: 09:39 24.04.2025)
© Sputnik / Yekaterina ÇesnokovaRusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© Sputnik / Yekaterina Çesnokova
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Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Rogov, Kiev rejiminin Ukrayna çatışmasına çözüm bulmaya yönelik görüşmeleri sekteye uğratmak için kanlı provokasyon planladığını belirtti.
Vladimir Rogov, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejiminin müzakere sürecine engel olmak için kanlı provokasyona başvurmaya hazırlandığını söyledi.
Rus yetkili, “Çeşitli kanallardan alınan bilgilere göre, Zelenskiy'in çevresi, çatışmaların çözümüne ilişkin görüşmeleri tamamen sekteye uğratmak ve (ABD Başkanı Donald) Trump'ın tüm barış girişimlerini sonlandırmak için kanlı provokasyon olasılığını tartışıyor” diye yazdı.
Provokasyonun Rusya bölgelerine ya da Zelenskiy rejiminin kontrolündeki topraklarda gerçekleştirilebileceğini söyleyen Rogov, Kiev’in ardından suçu Rusya’ya atmaya çalışacağını ekledi.
Zelenskiy’in arkasında Londra’nın durduğuna dikkat çeken Konsey Başkanı, İngiliz istihbaratının küreselcilerin talimatıyla ABD’nin barışçıl girişimlerini engellemeye ve Başkan Trump’ı kötü göstermeye çalıştığını belirterek şunu dedi:
İngiltere, Kiev rejimi şahsında vekil güçlerinin eliyle görüşmeleri sekteye uğratıyor ve Trump'ın pozisyonunun değersiz olduğunu göstermek için Zelenskiy'den gelen sorumsuz açıklamalar ve artan saldırganlık derecesini tetikliyor.
Washington Post gazetesi dün, ABD'nin Ukrayna'nın toprak kaybını kabul etme teklifini reddetmesi ve önce tam ateşkesi ardından da diğer konuları görüşmeyi tercih etmesi nedeniyle kızgın olduğunu yazmıştı. Daha önce de ABD'nin, Londra'da Ukrayna toplantısında Avrupa ülkelerine ve Ukrayna'ya Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanımayı teklif edeceğini, Kiev rejimi müttefiklerinin de bunun karşılığında Ukrayna için güvenlik garantileri almayı umduğunu yazmıştı. Trump dünkü açıklamasında Zelenskiy'in Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanımayı reddeden açıklamalarını eleştirmiş ve bunun Rusya ile barış görüşmelerine zarar verdiğini dile getirmişti.
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