https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/ukrayna-gece-rusyaya-87-iha-ile-saldirdi-1095636754.html

Ukrayna gece Rusya’ya 87 İHA ile saldırdı

Ukrayna gece Rusya’ya 87 İHA ile saldırdı

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin gece Ukrayna ordusuna ait 87 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi. 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T07:28+0300

2025-04-24T07:28+0300

2025-04-24T07:52+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

hava savunma

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081307285_0:87:2059:1245_1920x0_80_0_0_b05e869e850bf4ac0468b6a5dbea9f54.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde ülkenin farklı bölgelerinde 87 Ukrayna İHA’sının düşürüldüğü bildirildi.Hava hedeflerinin 45’i Kırım’da imha edilirken Belgorod 10, Kursk 10, Voronej 8, Bryansk 4, Lipetsk 4, Nijniy Novgorod 4 ve Moskova Bölgesinde 2 İHA vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/peskov-ukraynadaki-catismanin-derhal-sona-ermesinin-kosullarini-acikladi-1095635817.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)