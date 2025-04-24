https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/ukrayna-gece-rusyaya-87-iha-ile-saldirdi-1095636754.html
Ukrayna gece Rusya’ya 87 İHA ile saldırdı
Ukrayna gece Rusya’ya 87 İHA ile saldırdı
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece Ukrayna ordusuna ait 87 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T07:28+0300
2025-04-24T07:28+0300
2025-04-24T07:52+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
hava savunma
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde ülkenin farklı bölgelerinde 87 Ukrayna İHA’sının düşürüldüğü bildirildi.Hava hedeflerinin 45’i Kırım’da imha edilirken Belgorod 10, Kursk 10, Voronej 8, Bryansk 4, Lipetsk 4, Nijniy Novgorod 4 ve Moskova Bölgesinde 2 İHA vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/peskov-ukraynadaki-catismanin-derhal-sona-ermesinin-kosullarini-acikladi-1095635817.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Ukrayna gece Rusya’ya 87 İHA ile saldırdı
07:28 24.04.2025 (güncellendi: 07:52 24.04.2025)
Rusya hava savunma güçlerinin gece Ukrayna ordusuna ait 87 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde ülkenin farklı bölgelerinde 87 Ukrayna İHA’sının düşürüldüğü bildirildi.
Hava hedeflerinin 45’i Kırım’da imha edilirken Belgorod 10, Kursk 10, Voronej 8, Bryansk 4, Lipetsk 4, Nijniy Novgorod 4 ve Moskova Bölgesinde 2 İHA vuruldu.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları püskürtüyor.