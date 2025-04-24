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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-kiev-abd-ile-gorusmelerde-toprak-tavizini-reddetti-1095634169.html
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Kiev ABD ile görüşmelerde 'toprak tavizini' reddetti
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Kiev ABD ile görüşmelerde 'toprak tavizini' reddetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, Kiev'in ABD ile görüşmelerde toprak konusunda taviz verilmeyeceğini bir kez daha yinelediğini ifade etti. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Londra'da ABD temsilcileriyle görüşen Ukrayna heyetinin barış sürecinin başlaması için ‘tam bir ateşkes’ şartını ileri sürdüğünü ve egemenlik ve toprak bütünlüğü konularında taviz verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladığını belirtti.Yermak, “Heyetimiz Londra'da Kellogg (ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi) ile bir görüşme gerçekleştirdi. Pozisyonumuzu ilettik ve adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için müzakerelerin başlamasının ilk adımının derhal, tam ve koşulsuz bir ateşkes olması gerektiğini kaydettik” ifadelerine yer verdi.Yermak, Ukrayna'nın müzakereler sırasında, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün temelini oluşturan ‘ilkesel tutumunu' her koşulda savunacağını vurguladı.Daha önce Washington Post, Ukrayna'nın toprak tavizlerini kabul etme konusundaki isteksizliği ve Kiev rejiminin öncelikle tam ateşkesi konuşmayı tercih etmesi nedeniyle ABD'nin 'öfkeli' olduğunu aktarmıştı. Gazete, kaynaklarına dayandırarak ABD’nin Londra'da 23 Nisan’da yapılması planlanan Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin toplantıda, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'ya Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanıma teklifinde bulunacağını, Kiev rejiminin müttefiklerinin de bunun karşılığında Ukrayna için güvenlik garantileri almayı umduğunu belirtmişti.ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy'in ‘Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayı’ reddeden açıklamalarını eleştirerek bunun Rusya ile barış görüşmelerine zarar verdiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-kellogg-londrada-ukrayna-ile-yapilan-gorusmeler-olumlu-gecti-1095633855.html
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ukrayna devlet başkanlığı i̇daresi, andrey yermak, abd, ukrayna, kiev, londra, vladimir zelenskiy, washington post, müzakere, ateşkes
ukrayna devlet başkanlığı i̇daresi, andrey yermak, abd, ukrayna, kiev, londra, vladimir zelenskiy, washington post, müzakere, ateşkes

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Kiev ABD ile görüşmelerde 'toprak tavizini' reddetti

00:07 24.04.2025 (güncellendi: 00:08 24.04.2025)
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna, Kiev
Ukrayna, Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, Kiev'in ABD ile görüşmelerde toprak konusunda taviz verilmeyeceğini bir kez daha yinelediğini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Londra'da ABD temsilcileriyle görüşen Ukrayna heyetinin barış sürecinin başlaması için ‘tam bir ateşkes’ şartını ileri sürdüğünü ve egemenlik ve toprak bütünlüğü konularında taviz verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladığını belirtti.
Yermak, “Heyetimiz Londra'da Kellogg (ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi) ile bir görüşme gerçekleştirdi. Pozisyonumuzu ilettik ve adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için müzakerelerin başlamasının ilk adımının derhal, tam ve koşulsuz bir ateşkes olması gerektiğini kaydettik” ifadelerine yer verdi.
Yermak, Ukrayna'nın müzakereler sırasında, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün temelini oluşturan ‘ilkesel tutumunu' her koşulda savunacağını vurguladı.
Daha önce Washington Post, Ukrayna'nın toprak tavizlerini kabul etme konusundaki isteksizliği ve Kiev rejiminin öncelikle tam ateşkesi konuşmayı tercih etmesi nedeniyle ABD'nin 'öfkeli' olduğunu aktarmıştı. Gazete, kaynaklarına dayandırarak ABD’nin Londra'da 23 Nisan’da yapılması planlanan Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin toplantıda, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'ya Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanıma teklifinde bulunacağını, Kiev rejiminin müttefiklerinin de bunun karşılığında Ukrayna için güvenlik garantileri almayı umduğunu belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy'in ‘Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayı’ reddeden açıklamalarını eleştirerek bunun Rusya ile barış görüşmelerine zarar verdiğini ifade etmişti.
Keith Kellogg - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
UKRAYNA KRİZİ
ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Londra'da Ukrayna ile yapılan görüşmeler ‘olumlu’ geçti
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