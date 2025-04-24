https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-kiev-abd-ile-gorusmelerde-toprak-tavizini-reddetti-1095634169.html

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Kiev ABD ile görüşmelerde 'toprak tavizini' reddetti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Kiev ABD ile görüşmelerde 'toprak tavizini' reddetti

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, Kiev'in ABD ile görüşmelerde toprak konusunda taviz verilmeyeceğini bir kez daha yinelediğini ifade etti. 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T00:07+0300

2025-04-24T00:07+0300

2025-04-24T00:08+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna devlet başkanlığı i̇daresi

andrey yermak

abd

ukrayna

kiev

londra

vladimir zelenskiy

washington post

müzakere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_0:38:752:460_1920x0_80_0_0_3f06b5a3679c38c27f4e7326cd2de2bb.png

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Londra'da ABD temsilcileriyle görüşen Ukrayna heyetinin barış sürecinin başlaması için ‘tam bir ateşkes’ şartını ileri sürdüğünü ve egemenlik ve toprak bütünlüğü konularında taviz verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladığını belirtti.Yermak, “Heyetimiz Londra'da Kellogg (ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi) ile bir görüşme gerçekleştirdi. Pozisyonumuzu ilettik ve adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için müzakerelerin başlamasının ilk adımının derhal, tam ve koşulsuz bir ateşkes olması gerektiğini kaydettik” ifadelerine yer verdi.Yermak, Ukrayna'nın müzakereler sırasında, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün temelini oluşturan ‘ilkesel tutumunu' her koşulda savunacağını vurguladı.Daha önce Washington Post, Ukrayna'nın toprak tavizlerini kabul etme konusundaki isteksizliği ve Kiev rejiminin öncelikle tam ateşkesi konuşmayı tercih etmesi nedeniyle ABD'nin 'öfkeli' olduğunu aktarmıştı. Gazete, kaynaklarına dayandırarak ABD’nin Londra'da 23 Nisan’da yapılması planlanan Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin toplantıda, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'ya Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanıma teklifinde bulunacağını, Kiev rejiminin müttefiklerinin de bunun karşılığında Ukrayna için güvenlik garantileri almayı umduğunu belirtmişti.ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy'in ‘Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayı’ reddeden açıklamalarını eleştirerek bunun Rusya ile barış görüşmelerine zarar verdiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-kellogg-londrada-ukrayna-ile-yapilan-gorusmeler-olumlu-gecti-1095633855.html

ukrayna

kiev

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna devlet başkanlığı i̇daresi, andrey yermak, abd, ukrayna, kiev, londra, vladimir zelenskiy, washington post, müzakere, ateşkes