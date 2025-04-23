https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-kellogg-londrada-ukrayna-ile-yapilan-gorusmeler-olumlu-gecti-1095633855.html
ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Londra'da Ukrayna ile yapılan görüşmeler ‘olumlu’ geçti
ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Londra'da Ukrayna ile yapılan görüşmeler ‘olumlu’ geçti
Sputnik Türkiye
ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, Ukrayna tarafıyla Londra'da yapılan görüşmenin ‘olumlu’ geçtiğini ifade etti. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T23:06+0300
2025-04-23T23:06+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafıyla Londra'da yapılan görüşmenin ‘olumlu’ geçtiğini belirterek, ‘ilerleme’ zamanının geldiğini kaydetti.Kellogg, "Londra'da Andrey Yermak (Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı) ile olumlu görüşmeler yapıldı. ABD Başkanının ihtilafın çözümüne yönelik önerileri konusunda ‘ilerleme’ zamanı" ifadelerine yer verdi.Washington Post, kaynaklarına dayandırarak ABD’nin Londra'da 23 Nisan’da yapılması planlanan Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin toplantıda, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'ya Kırım'ı Rusya olarak tanıma teklifinde bulunacağını, Kiev rejiminin müttefiklerinin de bunun karşılığında Ukrayna için güvenlik garantileri almayı umduğunu aktarmıştı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 18 Mart'ta yapılan telefon görüşmelerinin ardından Rusya, ABD liderinin enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin 30 günlük bir moratoryum önerisini kabul etmişti. Vladimir Zelenskiy de öneriyi destekleyeceklerini söylemiş, ancak Kiev daha sonra bu anlaşmayı defalarca ihlal etmişti.Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, Zelenskiy’in mutabakata uyulacağını ilan etmesinin ardından Ukrayna ordusunun Rusya’daki enerji tesislerine saldırmadığı tek bir gün bile olmadığını açıklamıştı.Ukrayna ordusunun enerji tesislerine yönelik saldırıları karşılıklı olarak durdurma kararını, mutabakata varıldığı 18 Mart-14 Nisan tarihleri arasında 101 kez ihlal ettiği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/peskov-putin-ve-trump-diyalogu-reddetmenin-absurdlugu-konusunda-hemfikir-1095633062.html
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abd, keith kellogg, donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, kiev, washington post, rusya savunma bakanlığı
abd, keith kellogg, donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, kiev, washington post, rusya savunma bakanlığı
ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Londra'da Ukrayna ile yapılan görüşmeler ‘olumlu’ geçti
ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, Ukrayna tarafıyla Londra'da yapılan görüşmenin ‘olumlu’ geçtiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafıyla Londra'da yapılan görüşmenin ‘olumlu’ geçtiğini belirterek, ‘ilerleme’ zamanının geldiğini kaydetti.
Kellogg, "Londra'da Andrey Yermak (Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı) ile olumlu görüşmeler yapıldı. ABD Başkanının ihtilafın çözümüne yönelik önerileri konusunda ‘ilerleme’ zamanı" ifadelerine yer verdi.
Washington Post, kaynaklarına dayandırarak ABD’nin Londra'da 23 Nisan’da yapılması planlanan Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin toplantıda, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'ya Kırım'ı Rusya olarak tanıma teklifinde bulunacağını, Kiev rejiminin müttefiklerinin de bunun karşılığında Ukrayna için güvenlik garantileri almayı umduğunu aktarmıştı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 18 Mart'ta yapılan telefon görüşmelerinin ardından Rusya, ABD liderinin enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin 30 günlük bir moratoryum önerisini kabul etmişti. Vladimir Zelenskiy de öneriyi destekleyeceklerini söylemiş, ancak Kiev daha sonra bu anlaşmayı defalarca ihlal etmişti.
Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, Zelenskiy’in mutabakata uyulacağını ilan etmesinin ardından Ukrayna ordusunun Rusya’daki enerji tesislerine saldırmadığı tek bir gün bile olmadığını açıklamıştı.
Ukrayna ordusunun enerji tesislerine yönelik saldırıları karşılıklı olarak durdurma kararını, mutabakata varıldığı 18 Mart-14 Nisan tarihleri arasında 101 kez ihlal ettiği belirtilmişti.