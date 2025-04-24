https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/trump-suudi-arabistan-ziyaretinden-sonra-putin-ile-bir-gorusme-olabilir-1095635624.html
Trump: Suudi Arabistan ziyaretinden sonra Putin ile bir görüşme olabilir
Trump: Suudi Arabistan ziyaretinden sonra Putin ile bir görüşme olabilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan’an sonra bir görüşmenin gerçekleşeceğini söyledi. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T03:50+0300
2025-04-24T03:50+0300
2025-04-24T03:50+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan’da görüşmesinin pek mümkün olmadığını, ancak büyük ihtimalle bu ziyaretten sonra bir görüşmenin gerçekleşeceğini söyledi.Trump, gazetecilerin Suudi Arabistan’da Putin’le görüşüp görüşmeyeceği sorusunu: “Bu mümkün, ancak büyük ihtimalle hayır. Bence onlarla bu ziyaretten hemen sonra görüşeceğiz.” diye yanıtladı.'Rusya Ukrayna konusunda anlaşmaya hazır, geriye Zelenskiy ile uzlaşmak kaldı' ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu, şimdi geriye sadece Vladimir Zelenskiy ile anlaşmak kaldığını söyledi. Konuşmasında Trump, "Rusya'nın hazır olduğuna inanıyorum. Bence Rusya ile bir anlaşmamız var. Zelenskiy ile bir anlaşma yapmalıyız," dedi. Ayrıca Trump, ‘’Ukrayna’daki durum içler acısı. Zelenskiy’in ya barış yapması gerekiyor ya da aksi takdirde üç yıl içinde tüm ülkesini kaybedecek.’’dedi.Trump, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul edip etmeyeceği sorusuna ise cevap vermedi.Daha önce Trump, Zelenskiy’i sert bir şekilde eleştirerek, Kırım’a ilişkin son açıklamalarının Rusya ile yürütülen barış müzakerelerine zarar verdiğini belirtmişti. Putin - Trump görüşmesiTrump’ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a yapacağı ziyaret 13-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşecek görüşmenin verimli olması gerektiğini ve bu doğrultuda hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Rusya Devlet Başkanı'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov daha önce yaptığı açıklamada, iki ülke liderlerinin görüşmesi için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini, olası müzakerelerin yeri konusunda da bir uzlaşmaya varılmadığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/beyaz-saray-zelenskiy-catismanin-cozumunde-yanlis-yonde-ilerliyor-1095634968.html
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donald trump, vladimir zelenskiy, suudi arabistan, rusya, kırım, yuriy uşakov
donald trump, vladimir zelenskiy, suudi arabistan, rusya, kırım, yuriy uşakov
Trump: Suudi Arabistan ziyaretinden sonra Putin ile bir görüşme olabilir
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan’an sonra bir görüşmenin gerçekleşeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan’da görüşmesinin pek mümkün olmadığını, ancak büyük ihtimalle bu ziyaretten sonra bir görüşmenin gerçekleşeceğini söyledi.
Trump, gazetecilerin Suudi Arabistan’da Putin’le görüşüp görüşmeyeceği sorusunu: “Bu mümkün, ancak büyük ihtimalle hayır. Bence onlarla bu ziyaretten hemen sonra görüşeceğiz.” diye yanıtladı.
'Rusya Ukrayna konusunda anlaşmaya hazır, geriye Zelenskiy ile uzlaşmak kaldı'
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu, şimdi geriye sadece Vladimir Zelenskiy ile anlaşmak kaldığını söyledi.
Konuşmasında Trump, "Rusya'nın hazır olduğuna inanıyorum. Bence Rusya ile bir anlaşmamız var. Zelenskiy ile bir anlaşma yapmalıyız," dedi.
Ayrıca Trump, ‘’Ukrayna’daki durum içler acısı. Zelenskiy’in ya barış yapması gerekiyor ya da aksi takdirde üç yıl içinde tüm ülkesini kaybedecek.’’dedi.
Trump, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul edip etmeyeceği sorusuna ise cevap vermedi.
Daha önce Trump, Zelenskiy’i sert bir şekilde eleştirerek, Kırım’a ilişkin son açıklamalarının Rusya ile yürütülen barış müzakerelerine zarar verdiğini belirtmişti.
Trump’ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a yapacağı ziyaret 13-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşecek görüşmenin verimli olması gerektiğini ve bu doğrultuda hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Rusya Devlet Başkanı'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov daha önce yaptığı açıklamada, iki ülke liderlerinin görüşmesi için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini, olası müzakerelerin yeri konusunda da bir uzlaşmaya varılmadığını söylemişti.