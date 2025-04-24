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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/beyaz-saray-zelenskiy-catismanin-cozumunde-yanlis-yonde-ilerliyor-1095634968.html
Beyaz Saray: Zelenskiy, çatışmanın çözümünde yanlış yönde ilerliyor
Beyaz Saray: Zelenskiy, çatışmanın çözümünde yanlış yönde ilerliyor
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü konusunda Vladimir Zelenskiy 'yanlış yönde' ilerlediğini söyleyetek, Trump'ı hayal... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T01:57+0300
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ukrayna kri̇zi̇
abd
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vladimir zelenskiy
karoline leavitt
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the daily telegraph
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya ve ABD başkanları Vladimir Putin ile Donald Trump arasında gerçekleşebilecek olası bir görüşme hakkında şu an için paylaşacak bir bilgisi olmadığını söyledi. Leavitt sosyal medyada da yayınlanan açıklamasında gazetecilere “Şu anda böyle bir görüşmeyi takip etmiyorum ama her zaman olduğu gibi sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Ayrıca Leavitt yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü konusunda Vladimir Zelenskiy'in 'yanlış yönde' ilerlediğini söyledi.'Zelenskiy Trump’ı hayal kırıklığına uğrattı'Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Levitt yaptığı açıklamada, ‘ABD Başkanı Donald Trump’ın, Vladimir Zelenskiy’e olan sabrının tükendiğini ve hayal kırıklığına uğradığını’ söyledi. Levitt gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan hayal kırıklığına uğradı ve sabrı tükeniyor. Ölümlerin sona ermesini istiyor, ancak bunun için çatışmanın her iki tarafının da buna hazır olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Zelenskiy daha önce Wall Street Journal'a verdiği röportajda, Beyaz Saray'ın çatışmayı sona erdirmek için yaptığı öneriye rağmen Kırım'ı yasal olarak Rusya'nın bir parçası olarak tanımayacağını belirtmesi Trump'ı öfkelendirmişti.Trump, Zelenskiy’in bu tutumun Kiev yönetiminin barış müzakerelerine zarar verdiğini verdiğini vurgulamıştı.Bugün Londra'da, İngiltere, ABD, Fransa, Almanya ve Ukrayna dışişleri bakanları düzeyinde çatışmanın çözümüne yönelik görüşmelerin yapılması planlanıyordu, ancak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff'un toplantıya katılımlarını iptal etmesinin ardından görüşmeler ertelendi. The New York Times gazetesinin aktardığı haberde, Washington bu adımı, Vladimir Zelenskiy'in Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak tanımayı reddetmesi nedeniyle attığını yazarken, Batı medyası bu durumun, Trump’ın çatışmayı sona erdirme planındaki kilit maddelerden birisi olduğunu yazdı. Amerikalı temsilcilerin ziyaretinin iptal edilmesinin ardından, görüşmelere yalnızca özel temsilci Keith Kellogg’un katılması planlanmıştı ancak bu gelişme üzerine, İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları David Lammy, Jean-Noel Barrot ve Annalena Baerbock da görüşmeye katılmaktan vazgeçmişti. The Washington Post aktardığı haberde, Londra’daki görüşmede ABD, Avrupa ülkelerine ve Kiev'e Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu resmen tanımalarını, teklif etmeyi planladığını buna karşılık Ukrayna'nın müttefikleri, Kiev için güvenlik garantileri elde etmeyi umduğunu yazdı. Haberde, Ukrayna tarafı, geçtiğimiz hafta Paris’te kendilerine sunulan ABD’nin çatışmayı çözme teklifini, Washington’un barış sürecinden çekilme kararı almadan önceki son girişim olarak değerlendirdiği aktarıldı. Diğer taraftan The Daily Telegraph, ABD’nin Ukrayna çatışmasını sona erdirmeye yönelik, Kiev için herhangi bir güvenlik garantisi içermeyen yedi maddelik bir plan hazırladığını bildirdi. Haberde, bu plan Rusya’nın "kurtarılmış" bölgeler üzerindeki kontrolünü sürdürmesini öngördüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/ingiliz-basini-ingiltere-fransa-ve-almanya-ukrayna-icin-bir-uzlasma-arayisinda-1095634757.html
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abd, donald trump, vladimir zelenskiy, karoline leavitt, kiev, rusya, ukrayna, washington post, the daily telegraph
abd, donald trump, vladimir zelenskiy, karoline leavitt, kiev, rusya, ukrayna, washington post, the daily telegraph

Beyaz Saray: Zelenskiy, çatışmanın çözümünde yanlış yönde ilerliyor

01:57 24.04.2025
© AP Photo / Susan WalshBeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Susan Walsh
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü konusunda Vladimir Zelenskiy 'yanlış yönde' ilerlediğini söyleyetek, Trump'ı hayal kırıklığına uğrattığını belirtii.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya ve ABD başkanları Vladimir Putin ile Donald Trump arasında gerçekleşebilecek olası bir görüşme hakkında şu an için paylaşacak bir bilgisi olmadığını söyledi.
Leavitt sosyal medyada da yayınlanan açıklamasında gazetecilere “Şu anda böyle bir görüşmeyi takip etmiyorum ama her zaman olduğu gibi sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Leavitt yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü konusunda Vladimir Zelenskiy'in 'yanlış yönde' ilerlediğini söyledi.

'Zelenskiy Trump’ı hayal kırıklığına uğrattı'

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Levitt yaptığı açıklamada, ‘ABD Başkanı Donald Trump’ın, Vladimir Zelenskiy’e olan sabrının tükendiğini ve hayal kırıklığına uğradığını’ söyledi.
Levitt gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan hayal kırıklığına uğradı ve sabrı tükeniyor. Ölümlerin sona ermesini istiyor, ancak bunun için çatışmanın her iki tarafının da buna hazır olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy daha önce Wall Street Journal'a verdiği röportajda, Beyaz Saray'ın çatışmayı sona erdirmek için yaptığı öneriye rağmen Kırım'ı yasal olarak Rusya'nın bir parçası olarak tanımayacağını belirtmesi Trump'ı öfkelendirmişti.
Trump, Zelenskiy’in bu tutumun Kiev yönetiminin barış müzakerelerine zarar verdiğini verdiğini vurgulamıştı.
Bugün Londra'da, İngiltere, ABD, Fransa, Almanya ve Ukrayna dışişleri bakanları düzeyinde çatışmanın çözümüne yönelik görüşmelerin yapılması planlanıyordu, ancak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff'un toplantıya katılımlarını iptal etmesinin ardından görüşmeler ertelendi.
The New York Times gazetesinin aktardığı haberde, Washington bu adımı, Vladimir Zelenskiy'in Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak tanımayı reddetmesi nedeniyle attığını yazarken, Batı medyası bu durumun, Trump’ın çatışmayı sona erdirme planındaki kilit maddelerden birisi olduğunu yazdı.
Amerikalı temsilcilerin ziyaretinin iptal edilmesinin ardından, görüşmelere yalnızca özel temsilci Keith Kellogg’un katılması planlanmıştı ancak bu gelişme üzerine, İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları David Lammy, Jean-Noel Barrot ve Annalena Baerbock da görüşmeye katılmaktan vazgeçmişti.
The Washington Post aktardığı haberde, Londra’daki görüşmede ABD, Avrupa ülkelerine ve Kiev'e Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu resmen tanımalarını, teklif etmeyi planladığını buna karşılık Ukrayna'nın müttefikleri, Kiev için güvenlik garantileri elde etmeyi umduğunu yazdı. Haberde, Ukrayna tarafı, geçtiğimiz hafta Paris’te kendilerine sunulan ABD’nin çatışmayı çözme teklifini, Washington’un barış sürecinden çekilme kararı almadan önceki son girişim olarak değerlendirdiği aktarıldı.
Diğer taraftan The Daily Telegraph, ABD’nin Ukrayna çatışmasını sona erdirmeye yönelik, Kiev için herhangi bir güvenlik garantisi içermeyen yedi maddelik bir plan hazırladığını bildirdi. Haberde, bu plan Rusya’nın "kurtarılmış" bölgeler üzerindeki kontrolünü sürdürmesini öngördüğü belirtildi.
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İngiliz basını: İngiltere, Fransa ve Almanya Ukrayna için bir uzlaşma arayışında
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