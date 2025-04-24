Peskov: ABD, AB ve Ukrayna arasında çözüm konusunda anlaşmazlıklar mevcut

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki yürek burkan detay
07:28
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Serkan Kaya: ‘Atatürk, Montrö’de büyük bir diplomatik ustalık sergiledi’
08:08
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
İnönü'yü anlamak: Bir devlet adamının ardında kalanlar
09:07
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Tarihçi Sinan Meydan:‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, 23 Nisan’dır’
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Prof. Dr. Ahmet Ercan: ‘Eğer depremin büyüklüğü 0,2 daha büyük olsaydı yıkım gelebilirdi’
15:13
77 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: 'Türkiye’de afet yönetiminin arama kurtarma sanılması en büyük hata'
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:03
3 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hakem heyetlerine başvuruda manevi tazminat dönemi
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Medya ve yapay zeka etiğinin bugün geldiği noktayı ve bileşenleri
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İstanbul’da 6.2’lik deprem ne anlama geliyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
İstatistiklerle çocuk verileri: Türkiye'de çocuk işçi oranı yüzde 24,9
17:42
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/peskov-abd-ab-ve-ukrayna-arasinda-cozum-konusunda-anlasmazliklar-mevcut-1095651169.html
Peskov: ABD, AB ve Ukrayna arasında çözüm konusunda anlaşmazlıklar mevcut
Peskov: ABD, AB ve Ukrayna arasında çözüm konusunda anlaşmazlıklar mevcut
Sputnik Türkiye
Londra'da dün yapılması planlanan üst düzey Ukrayna toplantısının iptal edilmesini yorumlayan Peskov, taraflar arasında bazı anlaşmazlıklar bulunduğunun altını... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T13:39+0300
2025-04-24T13:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
marco rubio
steve witkoff
ukrayna
londra
abd
ab
nato
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086414401_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9aa2c9798b291ea7f010474f43f43b27.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizine çözüm bulmak için yürütülen müzakere sürecinde ABD, AB ve Ukrayna arasında bazı anlaşmazlıklar olduğunu gördüklerini belirtti.Gazetecilerin Londra'daki Ukrayna toplantısının iptaline ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Londra'da söz konusu toplantı yapılmadı. Uzmanlar düzeyinde istişareler gerçekleştirildi. Katılımcıların tutumlarının birbirine yaklaşmasıyla ilgili sorunlar olduğunu ve bunun Londra'da yapılması beklenen Ukrayna konulu üst düzey toplantı planlarını değiştirdiğini görüyoruz" dedi.Rusya'nın çeşitli kanallar üzerinden diyaloğa devam ettiğini kaydeden Peskov, bunun farklı bir süreç olduğunu ve Londra toplantısının tarafları arasında birtakım sorunlar olduğunu vurguladı.Peskov'un basın toplantısında öne çıkan diğer açıklamaları:ABD ve Avrupalı yetkililer Ukrayna'da çözümü ele alacaktıUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayacağını bir kez daha açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Londra'da yapılacak Ukrayna toplantısına gitmekten vazgeçmişti. Sky News, Rubio'nun toplantıya katılmama kararı alması nedeniyle Alman ve Fransız bakanların da görüşme için Londra'ya gitmeme kararı aldığını aktarmıştı. İngiliz televizyonu, bunun yerine Londra'da 5 ülkenin bürokratları arasında bir toplantı yapılacağını kaydetmişti.Daha önce Wall Street Journal, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin Kiev’den Ukrayna krizinin çözümü için tavizler vermesini beklediğini; bunlar arasında NATO’ya üyelikten vazgeçmenin de bulunduğunu ve Washington’un Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu tanımaya hazır olduğunu yazmıştı. Ayrıca ABD’nin, Zaporojye Nükleer Santrali’nin kontrolünün de ABD’ye devredilmesini teklif ettiği ileri sürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/nazilere-karsi-kazanilan-zafere-dogru-moskovada-aziz-georgiy-kurdelesi-etkinligi-basladi-1095648450.html
ukrayna
londra
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086414401_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f1256dc0f8cb502ae6e8664cfac1b0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, marco rubio, steve witkoff, ukrayna, londra, abd, ab, nato, kremlin, dmitriy peskov
abd, marco rubio, steve witkoff, ukrayna, londra, abd, ab, nato, kremlin, dmitriy peskov

Peskov: ABD, AB ve Ukrayna arasında çözüm konusunda anlaşmazlıklar mevcut

13:39 24.04.2025
© Sputnik / Сергей БобылевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Londra'da dün yapılması planlanan üst düzey Ukrayna toplantısının iptal edilmesini yorumlayan Peskov, taraflar arasında bazı anlaşmazlıklar bulunduğunun altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizine çözüm bulmak için yürütülen müzakere sürecinde ABD, AB ve Ukrayna arasında bazı anlaşmazlıklar olduğunu gördüklerini belirtti.

Gazetecilerin Londra'daki Ukrayna toplantısının iptaline ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Londra'da söz konusu toplantı yapılmadı. Uzmanlar düzeyinde istişareler gerçekleştirildi. Katılımcıların tutumlarının birbirine yaklaşmasıyla ilgili sorunlar olduğunu ve bunun Londra'da yapılması beklenen Ukrayna konulu üst düzey toplantı planlarını değiştirdiğini görüyoruz" dedi.

Rusya'nın çeşitli kanallar üzerinden diyaloğa devam ettiğini kaydeden Peskov, bunun farklı bir süreç olduğunu ve Londra toplantısının tarafları arasında birtakım sorunlar olduğunu vurguladı.

Peskov'un basın toplantısında öne çıkan diğer açıklamaları:

NATO askeri güçlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılması, Rusya açısından kabul edilemez ve küresel güvenliğe kritik bir tehdit oluşturuyor
Kremlin, Ukrayna 'barış planında' yer aldığı iddia edilen detaylarla ilgili sızıntılar hakkında yorum yapmayacak
Trump'ın Ukrayna'nın Kırım'ı yıllar önce kaybettiği yönündeki açıklaması, Moskova'nın anlayışıyla tamamen örtüşüyor
Paskalya ateşkesi Kiev tarafından defalarca ihlal edildi ve sona erdi, Rus ordusu görevlerini yerine getirmeye devam ediyor
Devlet Başkanı Putin'in Federal Meclis konuşmasının tarihi henüz belirlenmedi

ABD ve Avrupalı yetkililer Ukrayna'da çözümü ele alacaktı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayacağını bir kez daha açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Londra'da yapılacak Ukrayna toplantısına gitmekten vazgeçmişti.

Sky News, Rubio'nun toplantıya katılmama kararı alması nedeniyle Alman ve Fransız bakanların da görüşme için Londra'ya gitmeme kararı aldığını aktarmıştı.

İngiliz televizyonu, bunun yerine Londra'da 5 ülkenin bürokratları arasında bir toplantı yapılacağını kaydetmişti.
Daha önce Wall Street Journal, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin Kiev’den Ukrayna krizinin çözümü için tavizler vermesini beklediğini; bunlar arasında NATO’ya üyelikten vazgeçmenin de bulunduğunu ve Washington’un Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu tanımaya hazır olduğunu yazmıştı. Ayrıca ABD’nin, Zaporojye Nükleer Santrali’nin kontrolünün de ABD’ye devredilmesini teklif ettiği ileri sürülmüştü.
Aziz Georgiy Kurdelesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
DÜNYA
Nazilere karşı kazanılan Zafer'e doğru: Moskova’da ‘Aziz Georgiy Kurdelesi’ etkinliği başladı
12:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала