https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/thy-yeni-tavan-fiyatini-2-bin-850-tl-olarak-belirledi-1095662395.html

THY yeni tavan fiyatını 2 bin 850 TL olarak belirledi

THY yeni tavan fiyatını 2 bin 850 TL olarak belirledi

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda tek yön ve aktarmasız biletlerin tavan fiyatını 2 bin 850 TL olarak belirledi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T17:59+0300

2025-04-24T17:59+0300

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Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda tek yön ve aktarmasız bilet fiyatlarının tavan ücretini 2 bin 850 TL olarak belirledi.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacak şekilde iç hat uçuşlarında tavan bilet fiyatının 2 bin 850 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Üstün, “Değerli yolcularımız, 30 Nisan tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2850 TL olarak belirledik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

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