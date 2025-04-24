https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/thy-yeni-tavan-fiyatini-2-bin-850-tl-olarak-belirledi-1095662395.html
THY yeni tavan fiyatını 2 bin 850 TL olarak belirledi
THY yeni tavan fiyatını 2 bin 850 TL olarak belirledi
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda tek yön ve aktarmasız biletlerin tavan fiyatını 2 bin 850 TL olarak belirledi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T17:59+0300
2025-04-24T17:59+0300
2025-04-24T18:33+0300
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Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda tek yön ve aktarmasız bilet fiyatlarının tavan ücretini 2 bin 850 TL olarak belirledi.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacak şekilde iç hat uçuşlarında tavan bilet fiyatının 2 bin 850 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Üstün, “Değerli yolcularımız, 30 Nisan tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2850 TL olarak belirledik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/thy-ic-hat-biletli-yolculara-ilave-haklar-tanidi-7-mayisa-kadar-islem-yapilabilecek-1095632419.html
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tarife, tarifeli uçak, tarifeli uçuş, ulaşım tarifeleri, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, türk hava kurumu (thk), türk hava kurumu, türk hava yolları (thy), türk hava yolları
THY yeni tavan fiyatını 2 bin 850 TL olarak belirledi
17:59 24.04.2025 (güncellendi: 18:33 24.04.2025)
Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda tek yön ve aktarmasız biletlerin tavan fiyatını 2 bin 850 TL olarak belirledi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, kararın 30 Nisan’a kadar geçerli olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda tek yön ve aktarmasız bilet fiyatlarının tavan ücretini 2 bin 850 TL olarak belirledi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacak şekilde iç hat uçuşlarında tavan bilet fiyatının 2 bin 850 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Üstün, “Değerli yolcularımız, 30 Nisan tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2850 TL olarak belirledik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.