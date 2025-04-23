https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/thy-ic-hat-biletli-yolculara-ilave-haklar-tanidi-7-mayisa-kadar-islem-yapilabilecek-1095632419.html
THY iç hat biletli yolculara ilave haklar tanıdı: 7 Mayıs'a kadar işlem yapılabilecek
THY iç hat biletli yolculara ilave haklar tanıdı: 7 Mayıs'a kadar işlem yapılabilecek
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle iç hat biletli yolculara ücret kesintisi yapılmadan rezervasyon değişikliği ve iade... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T21:31+0300
2025-04-23T21:31+0300
2025-04-23T21:31+0300
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THY'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki depremler sebebiyle iç hat biletli yolculara 7 Mayıs'a kadar işlem yapmaları halinde ilave haklar tanındı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:Bilet değişiklik ve iade işlemleri THY'nin internet sitesi, mobil uygulamalar, acenteler, satış ofisleri ve çağrı merkezi aracılığıyla yapılabilecek.
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thy, türk hava yolları (thy), i̇stanbul havalimanı, i̇stanbul
thy, türk hava yolları (thy), i̇stanbul havalimanı, i̇stanbul
THY iç hat biletli yolculara ilave haklar tanıdı: 7 Mayıs'a kadar işlem yapılabilecek
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle iç hat biletli yolculara ücret kesintisi yapılmadan rezervasyon değişikliği ve iade hakkı tanıdı. Yolcuların 7 Mayıs'a kadar işlem yapmaları gerekiyor.
THY'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki depremler sebebiyle iç hat biletli yolculara 7 Mayıs'a kadar işlem yapmaları halinde ilave haklar tanındı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"23 Nisan ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 23-24 Nisan tarihleri arasındaki İstanbul Havalimanı varışlı, çıkışlı ve aktarmalı tüm THY iç hat seferlerine kayıtlı yolcularımızın, 7 Mayıs tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz olarak iade edilecektir. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın, biletin geçerliliği 23 Mayıs (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir."
Bilet değişiklik ve iade işlemleri THY'nin internet sitesi, mobil uygulamalar, acenteler, satış ofisleri ve çağrı merkezi aracılığıyla yapılabilecek.