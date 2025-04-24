https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/tffden-aciklama-geldi-istanbuldaki-deprem-sonrasi-maclar-ertelenecek-mi--1095639563.html
TFF'den açıklama geldi: İstanbul'daki deprem sonrası maçlar ertelenecek mi?
TFF'den açıklama geldi: İstanbul'daki deprem sonrası maçlar ertelenecek mi?
Sputnik Türkiye
bu hafta maçlar var mı
2025-04-24T09:40+0300
2025-04-24T09:40+0300
2025-04-24T09:40+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
mecnun otyakmaz
maç
lig
süper lig
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İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Süper Lig'de maçlara ara verilip verilmeyeceği merak edilmişti.Maçlar ertelenecek mi?Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu görevine getirilen Mecnun Otyakmaz, karşılaşmaların planlandığı gibi devam edeceğini ve herhangi bir erteleme yapılmayacağını açıkladı.'Öyle bir kararımız yok'Geçmiş olsun mesajı veren Otyakmaz'ın açıklamaları şu şekilde:
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bu hafta maçlar var mı, bu hafta maçlar oynanacak mı, bu hafta kimin maçı var
bu hafta maçlar var mı, bu hafta maçlar oynanacak mı, bu hafta kimin maçı var
TFF'den açıklama geldi: İstanbul'daki deprem sonrası maçlar ertelenecek mi?
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu görevine getirilen Mecnun Otyakmaz, İstanbul'da gerçekleşen depremlerin ardından maçların oynanıp oynanmayacağına dair açıklama yaptı.
İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Süper Lig'de maçlara ara verilip verilmeyeceği merak edilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu görevine getirilen Mecnun Otyakmaz, karşılaşmaların planlandığı gibi devam edeceğini ve herhangi bir erteleme yapılmayacağını açıkladı.
Geçmiş olsun mesajı veren Otyakmaz'ın açıklamaları şu şekilde:
"Öyle bir belirsizlik var gibi gözüküyor ama bizim öyle bir kararımız yok. Liglerimiz planlandığı gibi devam edecek. Olağanüstü bir şey olur, il güvenlik kururulundan bir tavsiye gelirse ayrıca değerlendiririz. Şu anda programımızda devam ediyoruz.Ülkemize, şehrimize geçmiş olsun. Böyle bir günde olması da bizi gerçekten üzdü. Allah'tan tatildi, çocuklar sokaktaydı."