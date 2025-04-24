https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/tekirdagda-39-buyuklugunde-deprem-1095636049.html
Tekirdağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Tekirdağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Marmara Denizi'nde 24 Nisan 2025 tarihinde saat 04.20'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T04:55+0300
2025-04-24T04:55+0300
2025-04-24T05:00+0300
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marmaraereğlisi
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afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Marmara Denizi'nde saat 04.20 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/pamukkalede-39-buyuklugunde-deprem-1095635526.html
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Tekirdağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
04:55 24.04.2025 (güncellendi: 05:00 24.04.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Marmara Denizi'nde 24 Nisan 2025 tarihinde saat 04.20'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Marmaraereğlisi (Tekirdağ) olarak belirlenirken, yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Marmara Denizi'nde saat 04.20 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.