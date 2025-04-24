https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/pamukkalede-39-buyuklugunde-deprem-1095635526.html
Pamukkale'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Pamukkale'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Denizli'de 24 Nisan 2025 tarihinde saat 03.30'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T03:44+0300
2025-04-24T03:44+0300
2025-04-24T03:44+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Denizli Pamukkale'de saat 03.30 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 13.34 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/istanbulda-41-buyuklugunde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1095634520.html
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Pamukkale'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Denizli'de 24 Nisan 2025 tarihinde saat 03.30'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Pamukkale olarak belirlenirken, yerin 13.34 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Denizli Pamukkale'de saat 03.30 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 13.34 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.